ระอุ! รัสเซียข่มขู่จะส่งกองทัพเรือมาคุ้มกันเรือของตัวเองไม่ให้โดนตะวันตกบุกยึด

เอเจนซีส์ – มอสโกแถลงล่าสุดยืนยัน การปิดกั้น “กองเรือเงา” (shadow fleet) นั้นผิดกฎหมายพร้อมประกาศจะตอบโต้ต่อบรรดาเรือของยุโรป
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพุธ(18 ก.พ)ว่า เจ้าหน้าที่รัสเซียระดับสูงเปิดเผยว่า มอสโกสามารถส่งกองทัพเรือของตัวเองออกไปปกป้องเรือที่เชื่อมโยงกับรัสเซียไม่ให้โดนยุโรปบุกยึด สร้างความวิตกว่าจะเป็นการตอบโต้ต่อการขนส่งของยุโรปจากแรงกดดันต่อกองเรือเงา(shadow fleet)ของรัสเซียนั้นมีความรุนแรงมากขึ้น
นิโคไล พาทรูเชฟ (Nikolai Patrushev)อดีตผู้อำนวยการ FSB ที่เป็นผู้นำบอร์ดทางน้ำของรัสเซียได้กล่าวในวันอังคาร(17)ว่า กองทัพเรือของรัสเซียนั้นควรพร้อมในการต่อต้านในสิ่งที่เขาเรียกว่า “โจรสลัดตะวันตก”
“หากสถานการณ์ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างสันติ กองทัพเรือรัสเซียจะฝ่าการปิดกั้นและกำจัดมัน และขอให้อย่าลืมว่าว่ามีเรือมากมายในทะเลที่เดินทางภายใต้ธงยุโรป พวกเราเช่นกันอาจสนใจในสิ่งที่คนเรานั้นกำลังขนหรือที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าไป” พาทรูเชฟให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์รัสเซีย Argumenty i Fakty
พาทรูเชฟเสริมว่า ความพยายามใดๆในการปิดกั้นทางทะเลต่อรัสเซียนั้นผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ อ้างว่าคำว่า “กองเรือเงา” ของสหภาพยุโรปนั้นไม่มีการสนับสนุนทางด้านกฎหมาย
ความเห็นของเขาออกมาหลังเจ้าหน้าที่รัสเซียและเจ้าหน้าที่ยูเครนพบกันที่เมืองเจนีวาในวันอังคาร(17)ในการประชุมรอบล่าสุดที่มีรัฐบาลสหรัฐฯของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นตัวกลาง เกิดขึ้นระหว่างที่การครบรอบ 4 ปีการโดนรัสเซียรุกรานยูเครนในปลายเดือนกุมภาพันธ์
ซึ่งก่อนหน้าการเจรจา รัสเซียเปิดฉากปูพรมโจมตีทางอากาศอย่างหนักในชั่วข้ามคืนไปทั่วทั้งยูเครน สร้างความเสียหายร้ายแรงต่อเครือข่ายพลังงานในเมืองโอเดซา(Odesa)ที่อยู่ทางใต้ พร้อมด้วยประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี เปิดเผยว่ามีหลายหมื่นคนอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าและน้ำใช้
ทั้งนี้คำว่ากองเรือเงาหมายความถึงเรือบรรทุกน้ำมันหรือเรือเก่าจำนวน 1,500 ลำที่อยู่ภายใต้โครงสร้างความเป็นเจ้าของที่อึมครึมเพื่อช่วยรัสเซียส่งออกน้ำมันดิบไปยังผู้ซื้อทั้ง จีน และ อินเดีย ระหว่างหลบเลี่ยงคว่ำบาตรชาติตะวันตก ทั้งนี้มีเรือกว่า 600 ลำตกเป็นเป้าหมายถูกคว่ำบาตรจาก EU อังกฤษ และสหรัฐฯ มาตรการเหล่านี้ช่วยตัดลดรายได้จากการขายน้ำมันรัสเซีย
ถึงแม้แรงกดดันทางการเมืองเพิ่มขึ้น รัฐบาลยุโรปพยายามอย่างหนักที่จะพัฒนากลไกทางกฎหมายที่สอดคล้อมเพื่อการหยุดอย่างเป็นรูปธรรมหรือการยึดเรือ ที่ต้องพึ่งพาการคว่ำบาตร การจำกัดทางการประกัน และการตรวจเช็ก พันธมิตรชาติตะวันตกต่างออกมาเตือนว่า เรือที่ไม่เอกสารสมบูรณอาจถูกจัดให้เป็นเรือไร้สัญชาติที่เป็นการเปิดกว้างต่อขอบเขตการเข้าแทรกแซงกลางทะเล
ทั้งนี้รัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษ จอห์น เฮียลีย์ ได้พบกับรัฐมนตรีกลาโหมชาติยุโรปต่างในการประชุมข้างเคียงที่การประชุมความมั่นคงมิวนิกเมื่อสุดสัปดาห์หารือในความเคลื่อนไหวที่จะยึดเรือบรรทุกน้ำมันเชื่อมโยงกับกองเรือเงารัสเซีย
และเมื่อต้นปีนี้ กองทัพเรือฝรั่งเศสเข้าสกัดเรือบรรทุกน้ำมันต้องสงสัยว่าอาจเป็นกองเรือเงารัสเซียก่อนปล่อยให้เดินทางต่อไป
การออกมาแสดงความเห็นของพาทรูเชฟนี้ดูเหมือนมีเป้าหมายไปที่ยุโรปเป็นหลัก ชี้ให้เห็นว่าเครมลินระวังต่อการยกระดับความตรึงเครียดกับวอชิงตันในระหว่างการเดจรจาที่อ่อนไหวกับยูเครนยังคงดำเนินต่อไป