วาติกันประกาศไม่เข้าร่วม 'คณะกรรมการสันติภาพ' ของทรัมป์ ชี้การแก้ไขความขัดแย้งทั่วโลกเป็นหน้าที่ UN

พระคาร์ดินัล ปิเอโตร ปาโรลิน เจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของวาติกัน กล่าวเมื่อวันอังคาร (17 ก.พ.) ว่า สำนักวาติกันจะไม่เข้าร่วม คณะกรรมการสันติภาพ (Board of Peace) ที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ริเริ่มขึ้น พร้อมเสริมว่าการจัดการวิกฤตการณ์ต่างๆ ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น)
สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 14 ซึ่งเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาชาวอเมริกันพระองค์แรกและทรงวิพากษ์วิจารณ์นโยบายบางอย่างของทรัมป์ ได้รับเทียบเชิญให้เข้าร่วมคณะกรรมการดังกล่าวเมื่อเดือน ม.ค.
ภายใต้แผนการของ ทรัมป์ เกี่ยวกับฉนวนกาซาซึ่งนำไปสู่การหยุดยิงที่เปราะบางในเดือน ต.ค. ปีที่แล้ว คณะกรรมการสันติภาพนี้มีเป้าหมายเพื่อกำกับดูแลการบริหารปกครองกาซาชั่วคราว ทว่าต่อมา ทรัมป์ กล่าวว่า คณะกรรมการนี้ซึ่งมีเขาเป็นประธานตลอดชีพ จะขยายขอบเขตเพื่อจัดการกับความขัดแย้งระดับโลกอื่นๆ โดยคณะกรรมการจะจัดการประชุมครั้งแรกในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในวันพฤหัสบดี (19) เพื่อหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูกาซา
อิตาลีและสหภาพยุโรป (อียู) ระบุว่า ตัวแทนของพวกเขาจะเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมในคณะกรรมการชุดนี้
ปาโรลิน กล่าวว่า "นครรัฐวาติกันจะไม่เข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพ เนื่องจากลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการซึ่งเห็นได้ชัดว่าแตกต่างจากกลุ่มรัฐอื่นๆ"
เขากล่าวว่า "ข้อกังวลประการที่หนึ่งคือ ในระดับนานาชาติ องค์การสหประชาชาติควรเป็นผู้จัดการสถานการณ์วิกฤตเหล่านี้เป็นหลัก นี่คือหนึ่งในประเด็นที่เรายืนกรานมาโดยตลอด"
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนหลายคนชี้ว่า การที่ ทรัมป์ กำกับดูแลคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบกิจการของดินแดนต่างชาตินั้น คล้ายกับโครงสร้างแบบ "อาณานิคม" คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วยังเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่รวมชาวปาเลสไตน์ไว้ด้วย
หลายประเทศตอบรับคำเชิญของ ทรัมป์ อย่างระมัดระวัง โดยผู้เชี่ยวชาญกังวลว่า คณะกรรมการนี้อาจบ่อนทำลายองค์การสหประชาชาติ พันธมิตรในตะวันออกกลางของวอชิงตันบางประเทศได้เข้าร่วมแล้ว แต่พันธมิตรตะวันตกยังคงสงวนท่าทีอยู่
ข้อตกลงหยุดยิงในกาซาถูกละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยมีรายงานว่าชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคนและทหารอิสราเอล 4 นายเสียชีวิตนับตั้งแต่เริ่มข้อตกลงในเดือน ต.ค.
การโจมตีกาซาของอิสราเอลได้คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 72,000 คน ก่อให้เกิดวิกฤตความอดอยาก และทำให้ประชากรทั้งหมดในกาซาต้องพลัดถิ่นฐานภายใน
ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน นักวิชาการ และคณะกรรมการสอบสวนของยูเอ็นหลายคนลงความเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ขณะที่อิสราเอลอ้างว่าเป็นการป้องกันตนเอง หลังจากที่กลุ่มติดอาวุธนำโดยฮามาสสังหารผู้คน 1,200 คน และจับตัวประกันกว่า 250 คนในการโจมตีภาคใต้อิสราเอลเมื่อปลายปี 2023
สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 14 ทรงออกมากล่าวประณามสภาพการณ์ในกาซาหลายครั้งแล้ว พระองค์ทรงเป็นผู้นำของชาวคาทอลิก 1,400 ล้านคนทั่วโลก และแทบจะไม่ทรงเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศใดๆ
สำนักวาติกันมีหน่วยงานทางการทูตที่กว้างขวาง และมีสถานะเป็นผู้สังเกตการณ์ถาวรในสหประชาชาติ
ที่มา : รอยเตอร์