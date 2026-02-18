ข้อเสนอใหม่! อิหร่านเล็งส่งยูเรเนียมเสริมสมรรถนะไป 'รัสเซีย' ระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม 3 ปี แลกสหรัฐฯ ยุติคว่ำบาตร

หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัล (WSJ) รายงานเมื่อวันอังคาร (17 ก.พ.) โดยอ้างแหล่งข่าวจากนักการทูตสหรัฐฯ อิหร่าน และประเทศในภูมิภาคว่า อิหร่านได้แสดงท่าทีว่าอาจส่งยูเรเนียมเสริมสมรรถนะบางส่วนไปยังประเทศที่สาม เช่น รัสเซีย
เจ้าหน้าที่อิหร่านยังเสนอว่าอาจระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเป็นเวลาสูงสุด 3 ปี และเสนอแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อผลิตแผ่นเชื้อเพลิงจากยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสำหรับใช้ภายในประเทศ ตามรายงานดังกล่าว
คณะผู้แทนจากสหรัฐฯ และอิหร่านได้มีการประชุมเพื่อเจรจาที่นครเจนีวาเมื่อวันอังคาร (17) โดยมีโอมานรับบทเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
เซียร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ยืนยันในเดือนนี้ว่า มอสโกพร้อมที่จะรับยูเรเนียมจากอิหร่านหากเตหะรานอนุมัติ
“ข้อเสนอนี้ยังคงอยู่บนโต๊ะเจรจา ในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ลืมว่า คลังยูเรเนียมนี้เป็นของอิหร่าน” มาเรีย ซาคาโรวา โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย กล่าว
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เรียกร้องให้อิหร่านยุติโครงการนิวเคลียร์ทั้งหมด และส่งมอบคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ซึ่งเป็นข้อเสนอที่เตหะรานปฏิเสธ เจ้าหน้าที่อิหร่านยืนยันว่า การเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเป็นสิทธิอธิปไตยของประเทศ และยืนยันว่าใช้ประโยชน์ในด้านพลเรือนเท่านั้น
อับบาส อาราคชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน กล่าวภายหลังการเจรจาเมื่อวันอังคาร (17) ว่า แม้ทั้งสองฝ่ายจะบรรลุ “ความเข้าใจในหลักการพื้นฐาน” แต่การร่างข้อตกลงอย่างเป็นทางการนั้น “ยุ่งยากกว่ามาก”
ด้านรองประธานาธิบดี เจ.ดี. แวนซ์ ของสหรัฐฯ กล่าวกับ Fox News ว่า การเจรจาถือเป็นย่างก้าวที่ดี แต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่า “เป็นที่ชัดเจนว่าประธานาธิบดีได้กำหนดเส้นแดงบางประการที่อิหร่านยังไม่เต็มใจที่จะยอมรับและดำเนินการตาม”
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้ส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตี 2 หมู่เข้าไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง โดย ทรัมป์ ได้กล่าวเป็นนัยๆ ถึงความเป็นไปได้ที่จะโจมตีอิหร่าน ขณะที่อิหร่านก็ตอบโต้ด้วยการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงอย่างฉับพลัน และเตือนว่ากองทัพของตนจะโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในภูมิภาคหากถูกโจมตี
