ผู้เชี่ยวชาญ UN ชี้! แฟ้มลับ 'เอปสตีน' แฉการกระทำผิดที่เข้าข่ายเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

เอกสารนับล้านฉบับที่เกี่ยวข้องกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีค้ากามจอมฉาวที่เสียชีวิตไปแล้ว ชี้ให้เห็นถึงการมีอยู่ของ "องค์กรอาชญากรรมระดับโลก" ที่กระทำการอันอาจเข้าข่ายอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ (crime against humanity) ตามรายงานของคณะผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า อาชญากรรมที่ระบุไว้ในเอกสารที่เผยแพร่โดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ นั้น เกิดขึ้นท่ามกลางความเชื่อเรื่องความเหนือกว่าของคนผิวขาว การเหยียดเชื้อชาติ การทุจริต และการเกลียดชังผู้หญิงอย่างรุนแรง
พวกเขาชี้ว่า อาชญากรรมเหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงการลดทอนคุณค่าและความเป็นมนุษย์ของสตรีและเด็กหญิง
"ความโหดร้ายต่อสตรีและเด็กหญิงเหล่านี้ มีขนาด ลักษณะ ระบบ และขอบเขตข้ามชาติที่ร้ายแรงมาก จนอาจเข้าข่ายอาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้" ผู้เชี่ยวชาญระบุในคำแถลง พร้อมย้ำว่า ข้อกล่าวหาที่อยู่ในเอกสารเหล่านั้นจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างอิสระ ละเอียดถี่ถ้วน และเป็นกลาง และควรมีการสอบสวนเพิ่มเติมด้วยว่า เป็นไปได้อย่างไรที่อาชญากรรมนี้เกิดต่อเนื่องเป็นเวลานาน
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยังไม่ออกมาตอบคำถามสื่อในประเด็นนี้
กฎหมายที่ได้รับการอนุมัติจากสภาคองเกรสด้วยเสียงสนับสนุนจากทั้งสองพรรคอย่างกว้างขวางในเดือน พ.ย. กำหนดให้ต้องเปิดเผยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ เอปสตีน ทั้งหมดต่อสาธารณะ
ผู้เชี่ยวชาญยูเอ็นแสดงความกังวลเกี่ยวกับ "การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งบังคับ และความผิดพลาดในการแก้ไขเนื้อหา" ซึ่งทำให้ข้อมูลละเอียดอ่อนของเหยื่อถูกเปิดเผย โดยมีเหยื่อมากกว่า 1,200 รายถูกระบุชื่อในเอกสารที่เผยแพร่ออกมาแล้ว
"ความลังเลที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนหรือขยายขอบเขตการสอบสวน ทำให้ผู้รอดชีวิตหลายคนรู้สึกบอบช้ำทางจิตใจซ้ำอีก และถูกกระทำในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า 'การบิดเบือนความจริงในระดับสถาบัน'" ผู้เชี่ยวชาญกล่าว
การเปิดเผยเอกสารของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้เปิดโปงความสัมพันธ์ของ เอปสตีน กับบุคคลสำคัญหลายคนในแวดวงการเมือง การเงิน วิชาการ และธุรกิจ ทั้งก่อนและหลังจากที่เขายอมรับสารภาพผิดในปี 2008 ในข้อหาค้าประเวณี รวมถึงการชักชวนเด็กหญิงที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
เอปสตีน ถูกพบว่าแขวนคอเสียชีวิตในห้องขังเมื่อปี 2019 หลังถูกจับกุมอีกครั้งในข้อหาค้ามนุษย์ทางเพศกับผู้เยาว์ ซึ่งเป็นข้อหาทางอาญาที่อยู่ในเขตอำนาจศาลระดับประเทศ (federal charges) การเสียชีวิตของเขาถูกตัดสินว่าเป็นการปลิดชีพตนเอง
ที่มา: รอยเตอร์