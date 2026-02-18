ไม่เอาสาธารณรัฐ!รัฐสภานอร์เวย์เห็นชอบท่วมท้น คงไว้ซึ่งระบอบพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

รัฐสภานอร์เวย์เมื่อช่วงต้นเดือนกุมพาพันธ์ ลงมติอย่างท่วมท้น คงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ปฏิเสธข้อเสนอเปลี่ยนเป็นประเทศสาธารณรัฐ แม้เมื่อเร็วๆนี้ มีเรื่องราวอื้อฉาวที่สั่นคลอนพระบรมวงศานุวงศ์และโพลสำรวจความคิดเห็นพบคะแนนนิยมสนับสนุนราชวงศ์ลดลง
ในการลงมติที่มีแผนมานาน สมาชิกรัฐสภา 141 เสียง จากทั้งหมด 169 เสียง สนับสนุนให้เดินหน้าระบอบการปกครองพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขต่อไป มีเพียงแค่ 26 คน ที่ลงคะแนนโหวต ยุติรัชสมัยของกษัตริย์ฮารัลด์และเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ อ้างอิงการนับอย่างเป็นทางการ
บรรดาผู้สนับสนุนระบอบการปกครองพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ระบุว่าสถาบันนำมาซึ่งเสถียรภาพ ที่อยู่เหนือการแบ่งพรรคแบ่งพวกทางการเมือง และรับใช้นอร์เวย์มาเป็นอย่างดี นับตั้งแต่ได้รับเอกราชจากสวีเดนในปี 1905
ส่วนพวกที่เสนอปรับเปลี่ยนสู่ระบอบสาธารณรัฐ อ้างว่าอำนาจทางการเมืองตกอยู่ภับรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของนอร์เวย์และรัฐบาลอยู่แล้ว และอภิสิทธิ์ที่ได้รับสืบทอดมาของบรรดาสมาชิกราชวงศ์ ไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย
ข้อเสนอจากสมาชิกรัฐสภากลุ่มหนึ่งที่มีอยู่ 7 คน จากพรรคการเมืองต่างๆทั่วทุกมโนทัศน์ทางการเมือง ระบุว่า "พวกผู้สนับสนุนหาทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อที่ประมุขแห่งรัฐนอร์เวย์ จะเป็นบุคคลที่ได้รับเลือกจากประชาชน นั่นคือประธานาธิบดี" แต่สุดท้ายแล้ว มันได้ถูกตีตกไป ด้วยคะแนนที่ถูกทิ้งห่างอย่างท่วมท้น
กระนั้นมกุฎราชกุมารี เมตเต-มาริต ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ ที่บอกว่าพระองค์แสดงออกถึงวิจารณญาณแย่ๆ ต่อกรณีที่มีความสนิทสนมกับนายเจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีผู้อื้อฉาวจากคดีกระทำผิดทางเพศต่อเด็ก
เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เจ้าหญิงมกุฎราชกุมารี เมตเต-มาริต ซึ่งเป็นสามัญชนที่แต่งงานกับเจ้าชายฮาคอนเมื่อปี 2001 ออกมาขอโทษเกี่ยวกับการติดต่อกับนายเอปสตรีน ซึ่งเกิดขึ้นไม่กี่ปี หลังจากมหาเศรษฐีรายนี้ถูกพบว่ามีความผิดในฐานกระทำผิดทางเพศเด็กในปี 2008
อย่างไรก็ตามผลสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำโดยหนังสือพิมพ์ Verdens Gang ของนอร์เวย์ พบว่ายังมีชาวนอร์เวย์ ถึง 61% ที่สนับสนุนให้คงสถาบันเอาไว้ แม้ลดลงจากระดับ 72% ของปีที่แล้ว ขณะที่ผู้สนับสนุนเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐเพิ่มขึ้น 10% เป็น 27% อ้างอิงผลสำรวจที่เผยแพร่เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์
กระนั้นเมื่อถามว่า เมตเต-มาริต ควรก้าวมาเป็นพระราชินีองค์ถัดไปของนอร์เวย์หรือไม่ มี 44% บอกว่า "ไม่" และมีแค่ 33% ที่บกอว่า "ใช่" ส่วนที่เหลือไม่แสดงความคิดเห็น อ้างอิงผลสำรวจที่สอบถามความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 1,014 คน ของสถาบัน InFact
(ที่มา:รอยเตอร์)