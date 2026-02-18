อย่าบอยคอตต์!เชฟรอนกัมพูชารุดแจงชาวเขมร ไม่เกี่ยวข้องบริษัทไทย หลัง'บางจาก'ซื้อธุรกิจในฮ่องกง

"เชฟรอน กัมพูชา" ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆกับ บางจาก คอร์ปอเรชั่น กลุ่มบริษัทปิโตรเลียมและพลังงานในประเทศไทย หลังมีประชาชนสอบถามและตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับกรณีที่ บางจาก เข้าซื้อทรัพย์สินของ "เชฟรอน" ในฮ่องกง
ในถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการ เชฟรอน กัมพูชา ชี้แจงว่าการซื้อของ "บางจาก" จำกัดอยู่เฉพาะกับปฏิบัติการต่างๆของเชฟรอนในฮ่องกง ภายใต้เชฟรอน ฮ่องกง และไม่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการต่างๆในกัมพูชา
บริษัทแห่งนี้เน้นย้ำว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ ความเชื่อมโยงด้านความเป็นเจ้าของ หรือความสัมพันธ์ทางปฏิบัติการกับบางจากหรือบริษัทอื่นๆของไทน
นอกจากนี้แล้ว เชฟรอน กัมพูชา ยังยืนยันด้วยว่าอุปทานเชื้อเพลิงในประเทศ ทั้งหมดเป็นการนำเข้าจากสิงคโปร์ และปฏิบัติการต่างๆ การจัดจำหน่ายเชื้อเพลิง และบริหารจัดการแบรนด์ในกัมพูชา ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
พวกนักวิเคราะห์ด้านอุตสาหกรรมพลังงานให้สัมภาษณ์กับขแมร์ทูเดย์ ว่าคำชี้แจงข้างต้น มีเป้าหมายรับประกันลูกค้าและคู่ค้า ว่าห่วงโซ่อุปทานและการบริการของเชฟรอฟ กัมพูชา ไม่ได้รับผลกระทบจากการทำธุรกรรมขององค์กรในที่่อื่นๆในภูมิภาค
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักข่าวคิริโพสต์ ได้รายงานข่าวเกี่ยวกับการขายคาลเท็กซ์ฮ่องกงให้แก่บางจาก พร้อมระบุมันมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างกัมพูชาและไทย โดยที่ชาวกัมพูชาบางส่วนแสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้แบรนด์ต่างๆของไทย และถึงขั้นมีกระแสเรียกร้องให้บอยคอตต์สินค้าไทยเลยทีเดียว
(ที่มา:ขแมร์ทูเดย์)