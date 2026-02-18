เจรจากันแน่นะ!เตหะรานกร้าวไม่กลัวสหรัฐฯ ขู่จมเรือรบสู่ก้นทะเลถ้าคิดทำลายอิหร่าน

อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของเตหะราน เมื่อวันอังคาร(17ก.พ.) ประกาศกร้าวสหรัฐฯ จะไม่ประสบความสำเร็จในการทำลายอิหร่าน ระหว่างการเจรจานิวเคลียร์รอบใหม่เริ่มขึ้นในเจนีวา ขณะเดียวกันคำเตือนนี้มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคที่สูงขึ้นไปอีก จากการซ้อมรบกระสุนจริงในช่องแคบฮอร์มุซของเตหะรานและอเมริกายกระดับการเสริมกำลังในตะวันออกกลาง
คอเมเนอี ยังเตือนด้วยว่าเรือรบของสหรัฐฯที่ประจำการอยู่ในอ่าว อาจตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีแก้แค้น "เราได้ยินมาตลอดว่าสหรัฐฯได้ส่งเรือรบลำหนึ่งๆมุ่งหน้าเข้าหาอิหร่าน แน่นอนว่าเรือรบเป็นอาวุธที่อันตราย แต่ที่อันตรายกว่า ก็คืออาวุธที่มีแสนยานุภาพจมมันลงสู่ก้นทะเล" เขากล่าวในคำปราศรัย
เจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของอิหร่าน บอกกับรอยเตอร์ว่าท่าทีของเตหะรานต่อการเจรจานั้น "เป็นไปในทิศทางบวกและจริงจัง" อย่างไรก็ตามเขาเน้นย้ำว่าประเทศแห่งนี้ไม่ได้วาดภาพล่วงหน้าเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการเจรจา ขณะที่ คอเมเนอี ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแห่งรัฐ วิพากษ์วิจารณ์แนวคิดด่วนสรุปผลลัพธ์การเจรจาเช่นกัน
ในขณะที่การเจรจาเริ่มต้นขึ้น สื่อมวลชนอิหร่านรายงานว่า เตหะรานได้ยิงขีปนาวุธกระสุนจริงเข้าใส่ช่องแคบฮอร์มุซ โดยสำนักข่าวทาสนิม สื่อกึ่งรัฐ ซึ่งมีความใกล้ชิดกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน บอกว่าขีปนาวุธที่ถูกยิงออกจากตำแหน่งภายในอิหร่านและตามแนวชายฝั่ง ประสบความสำเร็จในการพุ่งโดนเป้าหมายต่างๆ การซ้อมยิงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบทางทะเลครั้งใหญ่ที่เริ่มขึ้นในวันจันทร์(16ก.พ.) บริเวณช่องแคบที่เป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมัน คิดเป็นสัดส่วน 20% ของการขนส่งน้ำมันโลก
สื่อมวลชนแห่งรัฐอิหร่าน ยืนยันว่าการเจรจากับสหรัฐฯจะเป็นการพูดคุยทางอ้อม และมุ่งเน้นไปที่โครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน ไม่รวมถึงประเด็นภายในประเทศต่างๆนานา อาทิการปราบปรามนองเลือดพวกผู้ประท้วงเมื่อเดือนที่แล้ว
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ส่งเสียงขู่ซ้ำๆเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการใช้กำลังบีบบังคับอิหร่านให้จำกัดโครงการขีปนาวุธ เตือนถึงการแก้แค้นทางทหารหากเตหะรานขัดขืน นอกจากนี้แล้วเขายังวิจารณ์เกี่ยวกับการปราบปรามนองเลือดผู้ประท้วงทั่วประเทศของอิหร่าน
ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวขณะอยู่บนเครื่องบินประจำตำแหน่งแอร์ฟอร์ซวันเมื่อวันจันทร์ (16 ก.พ.) ว่า จะเข้าร่วมการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะรานทางอ้อม และเสริมว่า การเจรจาดังกล่าวที่กำหนดไว้ในวันอังคาร (17 ก.พ.) ที่เจนีวามีความสำคัญมาก
เมื่อถูกซักถามเกี่ยวกับแนวโน้มการบรรลุข้อตกลง ทรัมป์ตอบว่า อิหร่านอาจพยายามทำให้การเจรจายากลำบาก แต่ขณะเดียวกันก็เรียนรู้แล้วว่า ผลลัพธ์ของจุดยืนแข็งกร้าวคืออะไร หลังจากถูกอเมริกาทิ้งระเบิดถล่มที่ตั้งทางนิวเคลียร์เมื่อกลางปีที่แล้ว
สถานการณ์ระหว่างสองประเทศตึงเครียดมากขึ้น หลังจากอเมริกาส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สองไปยังตะวันออกกลาง เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยังเผยว่า กองทัพเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการทางทหารที่อาจกินระยะเวลานานหากการเจรจาไม่สำเร็จ
นอกจากนั้นเมื่อวันจันทร์(16ก.พ.) กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านยังเริ่มซ้อมรบภายใต้ชื่อปฏิบัติการ “การควบคุมช่องแคบฮอร์มุซอย่างชาญฉลาด” เพื่อทดสอบความพร้อมในการปกป้องช่องแคบดังกล่าว โดยใช้ความได้เปรียบด้านภูมิรัฐศาสตร์ในอ่าวเปอร์เซียและทะเลโอมาน
ก่อนหน้านี้ เตหะรานย้ำว่า จะปิดช่องแคบฮอร์มุซหากถูกโจมตี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการจัดส่งน้ำมัน 1 ใน 5 ของทั่วโลก และดันราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นรุนแรง
(ที่มา:อีโคโนมิคไทม์ส/รอยเตอร์)