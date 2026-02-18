ไม่ง้อไทย!กัมพูชาได้ที่พึ่งใหม่ต่อจากสิงคโปร์ การค้าทวิภาคีกับมาเลเซียพุ่ง42%

การค้าทวิภาคีระหว่างกัมพูชาและมาเลเซีย พุ่งขึ้น 42% ในเดือนมกราคม เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะระดับมากกว่า 125 ล้านดอลลาร์(3,900 ล้านบาท) หลังรูปแบบการส่งออกได้เปลี่ยนไป ท่ามกลางความตึงเครียดตามแนวชายแดนกับไทย จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่เขมรในวันอังคาร(17ก.พ.)
สำนักข่าวเคทีพี สื่อมวลชนแห่งรัฐของกัมพูชา รายงานอ้างอิงกรมศุลกากรและสรรพสามิต ระบุว่ายอดส่งออกรวมของกัมพูชาไปยังมาเลเซีย อยู่ที่ 21 ล้านดอลลาร์(655 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นถึง 77.3% ส่วนตัวเลขนำเข้าจากมาเลเซีย แตะระดับ 103 ล้านดอลลาร์(ราว 3,200 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 36.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
เพ็ญ โสวิชิต ปลัดและโฆษกกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา บอกว่าตัวเลขแห่งการขยายตัวดังกล่าว ตอกย้ำถึงศักยภาพของกัมพูชาในการรักษาตลาดสำคัญๆในภูมิภาคและระดับโลก ห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งและการรักษาไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ซื้อ แม้มีแรงกดดันจากภายนอก
Chey Tech นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและสังคม เน้นย้ำว่าการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นจากมาเลเซีย อาจสะท้อนถึงการกระจายความเสี่ยงของกัมพูชาในแง่ของแหล่งอุปทาน สินค้าบางรายการได้เบี่ยงทิศทางจากไทย ตามหลังความตึงเครียดที่เกี่ยวข้องกับชายแดน และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
เคทีพี ระบุว่าตลอดทั้งปี 2025 การค้าทวิภาคีโดยรวมระหว่างกัมพูชาและมาเลเซีย แตะระดับ 1,100 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24.66% เมื่อเทียบเป็นรายปี มาเลเซียยังคงเป็นคู่หูการค้าใหญ่ที่สุดอันดับ 7 ของกัมพุูชา เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ทางการค้าอันแน่นแฟ้นภายในอาเซียน
ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าทวิภาคีกับมาเลเซีย มีขึ้นหลังจากเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว กรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชา เผยว่ากัมพูชาพบเห็นยอดนำเข้าจากสิงคโปร์ เติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงเดือนแรกของปี 2026 เช่นกัน สวนทางกับตัวเลขนำเข้าจากไทย โดยพวกนักวิเคราะห์ชี้ว่าปัจจัยสำคัญคือกรณีที่พนมเปญระงับซื้อน้ำมันและก๊าซจากไทย ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่าง 2 ชาติ
Tech กล่าวในตอนนั้น เรียกร้องกัมพูชาให้เพิ่มการลงทุนผ่านการเป็นหุ้นส่วนกับพวกนักลงทุนต่างชาติ เพื่อก่อผลผลิตท้องถิ่นที่มีคุณภาพสูง ในราคาสมเหตุสมผล ตรงตามความต้องการของตลาดภายในประเทศ แทนที่จะพึ่งพิงแต่การนำเข้าจากไทยและประเทศอื่นๆ "เราจำเป็นต้องยกระดับบอยคอตต์สินค้าไทยเช่นกัน ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น"
(ที่มา:เคทีพี)