ไม่ต้องอยู่กันแล้วโลกนี้!USเอาจริงฟื้น'ทดสอบนิวเคลียร์' หลังกล่าวหาจีน-รัสเซียลอบจุด'ระเบิดปรมาณู'

สหรัฐฯเตรียมพร้อมสำหรับทดสอบนิวเคลียร์อานุภาพต่ำ ในระดับเดียวกับที่พวกเขากล่าวหาว่าจีนและรัสเซียลอบชุดนวนระเบิดปรมาณูอย่างลับๆไปก่อนหน้า สิ้นสุดการระงับการทดสอบนิวเคลียร์ที่ยึดถือมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งในวันอังคาร(17ก.พ.)
New START สนธิสัญญาฉบับสุดท้ายระหว่างสหรัฐฯกับรัสเซีย ที่จำกัดการประจำการหัวรบนิวเคลียร์ หมดอายุลงไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของอเมริกา เรียกร้องข้อตกลงฉบับใหม่ ที่นับรวม จีน เข้าไปด้วย
คริสโตเฟอร์ หยิว ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศ ด้านควบคุมอาวุธและไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ บ่งชี้ว่า ทรัมป์ จริงจังครั้งที่พูดเมื่อเดือนตุลาคม ที่บอกว่า สหรัฐฯ จะกลับมาทดสอบนิวเคลียร์
"อย่างที่ท่านประธานาธิบดีบอก สหรัฐฯจะกลับมาทดสอบ ขอให้เน้นคำพูดนี้นะ บนพื้นฐานของความเท่าเทียม" หยิวกล่าว ณ สถาบันวิจัยฮัดสัน
"อย่างไรก็ตามพื้นฐานความเท่าเทียม ไม่ได้หมายความว่าเราจะกลับสู่การทดสอบในชั้นบรรยากาศลักษณะเดียวกับ ไอวี ไมค์ (รหัสการทดสอบระเบิดไฮโดรเจน หรือเทอร์โมนิวเคลียร์ เต็มรูปแบบครั้งแรกของโลกโดยสหรัฐฯ) ในช่วงพลังทำลายระดับหลายล้านตัน แบบเดียวกับที่พวกผู้สนับสนุนการควบคุมอาวุธบางคนอยากให้คุณเชื่ออย่างนั้น พวกเขาตื่นตระหนกกันเกินไปในประเด็นนี้" เขากล่าว อ้างถึงการจุดระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ปี 1952 ทางใต้ของแปซิฟิก
"อย่างไรก็ตาม บนพื้นฐานความเท่าเทียม อนุมานได้ว่าจะเป็นการตอบสนองต่อมาตรฐานก่อนหน้านี้ ไม่มีการมองไปไกลกว่าจีนหรือรัสเซีย สำหรับมาตรฐานดังกล่าว" หยิวระบุ อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้แจ้งเกี่ยวกับกรอบเวลา โดยบอกเพียงว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นผู้ตัดสินใจ และเน้นย้ำการทดสอบใดๆจะเป็นแค่ในระดับที่ทัดเทียมกัน "เราจะไม่ยอมอยู่ในระดับที่เสียเปรียบที่ไม่อาจยอมรับได้"
คลังแสงนิวเคลียร์ของจีน ยังคงเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับรัสเซียและสหรัฐฯ แต่มันก็เติบโตขึ้นอย่าวรวดเร็ว ปักกิ่งปฏิเสธอย่างเปิดเผยต่อเสียงเรียกร้องให้เข้าร่วมในการเจรจาสนธิสัญญาฉบับใหม่ที่จะครอบคลุมทั้ง 3 ฝ่าย
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯอีกคน ใช้เวทีประชุมหนึ่งของสหประชาชาติ ในเจนีวา ครั้งที่สนธิสัญญา New START หมดอายุลง กล่าวหา จีน ทำการทดสอบนิวเคลียร์อานุภาพต่ำในปี 2022 และกำลังเตรียมการสำหรับจุดชนวนระเบิดอาวุธนิวเคลียร์อานุภาพสูงกว่าเดิม
จีนตอบโต้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็น "คำโกหกโดยสิ้นเชิง" และเป็นข้ออ้างสำหรับสหรัฐฯ ในการกลับมาทดสอบนิวเคลียร์
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯในปี 2024 กล่าวหารัสเซียเช่นกันว่า ทดสอบนิวเคลียร์อานุภาพต่ำ ในขณะที่มอสโกพูดเป็นนัยข่มขู่ทางอ้อมบ่อยครั้ง เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในปฏิบัติการรุกรานยูเครน
หยิว เน้นย้ำคำกล่าวหาที่มีกับ จีน โดยบอกว่าข้อมูลที่รวบรวมได้ในคาซัคสถาน ที่อยู่ใกล้ๆกัน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2022 ตอนเวลา 09.18 จีเอ็มที พบแรงระเบิดขาด 2.75 แมกนิจูด แต่แรงสั่นสะเทือนไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากมันเกิดขึ้นในโพรงใต้ดินขนาดใหญ่ "มันมีความเป็นไปได้ มันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ยกเว้นแต่ระเบิด มันเป็นการระเบิดเพียงครั้งเดียว" เขากล่าว ปฏิเสธความเป็นไปได้ของแผ่นดินไหวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเหมืองแร่
อย่างไรก็ตามในรายงานที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆนี้ โดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์และนานาชาติ ไม่พบหลักฐานที่แน่ชัดเกี่ยวกับการระเบิด บอกว่าภาพถ่ายดาวเทียมไม่พบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติบริเวณฐานทดสอบนิวเคลียร์ลอปนูร์ ที่จีนเคยทดสอบนิวเคลียร์ในอดีต ในมลฑลซินเจียง ทางตะวันตกของประเทศ
(ที่มา:เอเอฟพี)