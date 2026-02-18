น้ำมันลง2%-ทองร่วง หวังUSกับอิหร่านคลายตึงเครียด หุ้นอเมริกาปิดทรงตัว

ราคาน้ำมันขยับลงราว 2% แตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ และทองคำปรับลดแรง ในวันอังคาร(17ก.พ.) จากความหวังความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านคลี่คลาย ส่วนวอลล์สตรีทปิดทรงตัว ได้แรงพยุงจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มการเงิน
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมีนาคม ลดลง 56 เซนต์ ปิดที่ 62.33 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนเมษายน ลดลง 1.23 ดอลลาร์ ปิดที่ 67.42 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
อิหร่านและสหรัฐฯบรรลุข้อตกลงหนึ่ง เกี่ยวกับ "หลักการ นำร่องหลัก" ของการประชุมทางอ้อมรอบ 2 ในกรุงเจนีวา เกี่ยวกับข้อพิพาทนิวเคลียร์ในวันอังคาร(17ก.พ.) อย่างไรก็ตามมันไม่ได้หมายความว่าข้อตกลงจะเกิดขึ้นในทันที จากการเปิดเผยของ อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศเตหะราน
การเจรจามีขึ้นท่ามกลางการเสริมกำลังทหารของสหรัฐฯในตะวันออกกลาง ในขณะที่ผู้นำสูงสุดของอิหร่านเตือนในวันอังคาร(17ก.พ.) ว่าความพยายามใดๆของสหรัฐฯ ที่หวังโค่นอำนาจรัฐบาลของเขา "จะประสบความล้มเหลว"
สัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน บั่นทอนอุปสงค์สินทรัพย์เสี่ยงต่ำ ขณะที่การแข็งค่าของดอลลาร์ ก็เร่งให้มีการแรงขายมากขึ้นอีก ปัจจัยเหล่านี้ฉุดราคาทองคำปรับลดแรงกว่า 2% ในวันอังคาร(17ก.พ.) โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟีเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนเมษายน ลดลง 2.8 % อยู่ที่ 4,905.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดทรงตัวในวันอังคาร(17ก.พ.) หลังจากดิ่งลงหนักในช่วงต้นการซื้อขาย ได้แรงพยุงจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มการเงิน
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 32.26 จุด (0.07 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,533.19 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 7.05 จุด (0.10 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,843.22 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 31.71 จุด (0.14 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,578.38 จุด
หลังจากดิ่งลงสูงสุดกว่า 1.5% ในช่วงต้นของการซื้อขาย หุ้นภาคเทคโนโลยีสื่อสารในเอสแอนด์พี 500 ก็ดีดตัวขึ้น จากแรงหนุนของเอ็นวิเดียและแอปเปิล แม้ ไมโครซอฟต์ และ ออราเคิล ยังอยู่ในแดนลบ
ความเสี่ยงที่ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาแทนที่หรือบั่นทอนรายได้ของหลายธุรกิจ จุดชนวนการเทขายหุ้นของบรรดาบริษัทซอฟต์แวร์หลายแห่ง รวมไปถึงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และบริษัทขนส่งสินค้าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ดัชนีหลักของวอลล์สตรีท ทำสถิติเป็นสัปดาห์ที่ปิดลบหนักหน่วงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน
(ที่มา:รอยเตอร์)