สาธุคุณ เจสซี แจ็กสัน ผู้นำเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมอเมริกันผิวสีชื่อดังเสียชีวิตในวัย 84 ปี “ทรัมป์-ไบเดน-ลูกสาว MLK ” กล่าวสดุดียกย่อง

เอเจนซีส์ – สาธุคุณ เจสซี แจ็กสัน (Rev. Jesse Jackson) ผู้นำเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางสีผิวอเมริกันชื่อดังและอดีตผู้ลงชิงประธานาธิบดีสหรัฐฯ 2 ครั้ง มือขวาของผู้นำความเปลี่ยนแปลงทางสิทธิพลเมืองสหรัฐฯ ดร. มาร์ติน ลูเธอร์ คิงที่อยู่ข้างกายวันถูกลอบสังหารในยุค 60 ช่วยคนอเมริกันที่โดนจับให้เป็นอิสระตั้งแต่ยูโกสลาเวีย คิวบา อิรัก และแกมเบีย เป็นคนของพระเจ้าและของประชาชน
NBC News ของสหรัฐฯ รายงานวันนี้(17 ก.พ)ว่า ครอบครัวของสาธุคุณแอฟริกันอเมริกันชื่อดังที่เป็นไอคอนด้านสิทธิความเท่าเทียมทางเชื้อชาติ สาธุคุณ เจสซี แจ็กสัน (Rev. Jesse Jackson) เสียชีวิตอย่างสงบเช้าวันอังคาร(17)ที่ชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ โดยมีครอบครัวเคียงข้างในวาระสุดท้าย
“บิดาของพวกเราซึ่งเป็นผู้นำแห่งการรับใช้ที่ไม่ใช่เฉพาะต่อครอบครัวของพวกเราแต่ต่อการโดนกดขี่ ไม่สามารถแสดงความคิดเห็น และถูกมองข้ามทั่วโลก” รายงานจากแถลงการณ์ของครอบครัวสาธุคุณ
ขณะเดียวกันผู้นำเรียกร้องสิทธิพลเมืองผิวสีสหรัฐฯ สาธุคุณ อัล ชาร์ปตัน (Al Sharpton)ที่เป็นเพื่อนได้แสดงความไว้อาลัยว่า สหรัฐฯได้สูญเสียหนึ่งในเสียงแห่งคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ เป็นบุคคลที่นำประวัติศาสตร์ในทุกย่างก้าวและความหวังในเสียงของเขา
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตออกมา สื่อสหรัฐฯชี้
ทั้งนี้สาธุคุณเจสซี แจ็กสัน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังเขาป่วยนานกว่าสิบปีด้วยโรคโรคพีเอสพีเป็นโรคพาร์กินสันเทียม PSP (progressive supranuclear palsy) อ้างอิงจากองค์กร Rainbow PUSH Coalition ที่ก่อตั้งขึ้น โรคนี้ส่งผลต่อความสามารถของผู้ป่วยในการเดินและการกลืน รวมไปถึงสามารถนำไปสู่การเกิดโรคแทรกซ้อนที่อันตราย
ก่อนหน้าเมื่อปี 2017 สาธุคุณแจ็กสันได้ออกมาเปิดเผยต่อสาธาณะถึงการป่วยโรคพาร์กินสันของเขา
NBC News เปิดเผยว่า สาธุคุณแจ็กสันที่เป็นมือขวาของ ดร. มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของแอฟริกันอเมริกันในสหรัฐฯ อยู่กับดร.คิงหรือ MLK ในช่วงเวลาที่เขาโดนลอบสังหารที่โรงแรมในเมืองเมมฟิส (Memphis) รัฐเทนเนสซี เมื่อปี 1968
ขณะที่ เบอร์นิซ คิง (Bernice King) บุตรสาวดร.คิง อ้างอิงจากบีบีซีของอังกฤษได้โพสต์ภาพถ่ายของคนทั้งคู่สมัยยังหนุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมือง พร้อมคำประกอบใต้ภาพว่า “ทั้งคู่กลายเป็นบรรพบุรุษไปแล้วเวลานี้”
ลูกของดร.คิงได้โพสต์สดุดีสาธุคุณแจ็กสันว่า เป็นนักเจรจาที่มีพรสวรรค์และเป็นนักสร้างสะพานที่กล้าหาญ รับใช้มนุษยชาติด้วยการนำสงบมาสู่ห้องที่ตรึงเครียดและสร้างทางเดินในที่เคยมีมาก่อน”
NBC News รายงานว่า นอกเหนือจากการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯถึง 2 ครั้งแล้ว เขายังช่วยเหลือการปล่อยตัวชาวอเมริกันที่โดนจับทั่วโลก
การเจรจาปี 1999 ที่ปล่อยตัว 3 ทหารอเมริกันโดนจับไว้ในยูโกสลาเวียเป็นอิสระและการช่วยเหลือตัวประกันในอีกหลายครั้งส่งผลทำให้เขาได้รับรางวัลเสรีภาพสหรัฐฯซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของสหรัฐฯสำหรับพลเรือน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ บิล คลินตัน ได้มอบรางวัลนี้ให้แก่สาธุคุณในปี 2000
ความสำเร็จในการเจรจารวมถึง ชาวอเมริกัน 16 คนที่ถูกจับไว้ในคิวบาเมื่อปี 1984 และช่วยผู้หญิงและเด็กรวมทั้งหมด 700 คนจากอิรักในปี 1990 เป็นต้น
อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน แสดงความอาลัยว่า เขาได้จุดประกายความหวังแก่อเมริกันชนหลายยุคหลายสมัย รวมไปถึงผู้นำที่มาจากการเลือกตั้ง”
พร้อมเสริมว่า “ผมรู้จักสาธุคุณแจ็กสันเหมือนเช่นประวัติศาสตร์จะจดจำเขา บุคคลของพระเจ้าและของประชาชน มุ่งมั่นและหนักแน่น ไม่หวาดหวั่นต่องานเพื่อไถ่บาปจิตวิญญาณประเทศของพวกเรา”
ด้านประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์สดุดีผ่าน Truth Social ในวันอังคาร(17) โดยยกย่องสาธุคุณนักเคลื่อนไหวอเมริกันชนผิวสีว่า เป็นคนดีที่มีบุคลิกภาพมากมาย กล้าหาญและมุ่งมั่น และมีความชาญฉลาดบนท้องถนน”
พร้อมเสริมว่า “ เขารักครอบครัวของเขามาก และต่อนเหล่านั้นผมขอแสดงความเห็นใจอย่างลึกซึ้งและความอาลัย”
ทรัมป์กล่าวยืนยันว่า สาธุคุณเจสซี แจ็กสัน จะอยู่ในความคิดถึงอย่างแน่นอน