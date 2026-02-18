ทีมเจรจายูเครนออกเดินทางสู่เจนีวา คาดจบเหมือนเคยตกลงรัสเซียไม่ได้

เอพี – ทีมเจรจายูเครนออกเดินทางสู่เจนีวาเพื่อหารือยุติสงครามกับรัสเซียที่ดำเนินมาใกล้ 4 ปีเต็ม โดยไม่มีสัญญาณว่า จะมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมชัดเจนใดๆ เนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังคงยืนยันจุดยืนของตนในประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องดินแดน แม้วอชิงตันขีดเส้นตายให้บรรลุข้อตกลงภายในเดือนมิ.ย.ก็ตาม
ทหารยูเครนยังคงสู้รบในสงครามพร่ากำลังกับกองทัพรัสเซียที่มีขนาดใหญ่กว่าตลอดแนวรบระยะทางราว 1,250 กม. ขณะที่พลเรือนยูเครนต้องเผชิญการโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าของมอสโกที่ทำให้ไฟฟ้าดับและบ้านเรือนมากมายเสียหาย แม้ยูเครนพัฒนาโดรนที่สามารถบินลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียและโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและคลังอาวุธได้ก็ตาม
วันจันทร์ (16 ก.พ.) อเล็กซานเดอร์ โบโกแมซ ผู้ว่าการแคว้นบรีแยนสก์ของรัสเซีย เผยว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงโดรนยูเครนร่วง 229 ลำในช่วง 24 ชั่วโมง
ขณะเดียวกัน กองทัพอากาศยูเครนแถลงว่า รัสเซียส่งโดรนโจมตีระยะไกล 62 ลำ และขีปนาวุธหลายประเภทรวม 6 ลูกโจมตียูเครนตลอดคืนวันอาทิตย์ (15 ก.พ.)
ที่มอสโก ดมิตรี เปสคอฟ โฆษกวังเครมลิน เปิดเผยในวันจันทร์ว่า การเจรจาที่เจนีวาในวันอังคารและพุธ (17-18 ก.พ.) จะครอบคลุมเกี่ยวกับดินแดนและประเด็นข้อเรียกร้องต่างๆ ของรัสเซีย
ทั้งนี้ ความพยายามสร้างสันติภาพตลอดหนึ่งปีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่สามารถหยุดการสู้รบในยูเครน ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวเมื่อค่ำวันจันทร์ว่า การเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่เจนีวารอบนี้จะเป็นการเจรจาสำคัญ ก่อนสำทับว่า เคียฟควรรีบยื่นข้อเสนอที่ดี
เจ้าหน้าที่ตะวันตกและนักวิเคราะห์ระบุว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน เชื่อว่า รัสเซียเป็นฝ่ายได้เปรียบ และการสนับสนุนยูเครนของตะวันตกจะค่อยๆ หดหายไป ขณะที่การต้านทานของยูเครนจะพังทลายลงในท้ายที่สุด
วันจันทร์ พลเอกคีรีโล บูดานอฟ หัวหน้าคณะทำงานของประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ โพสต์ภาพตนเองยืนหน้าขบวนรถไฟพร้อมสมาชิกทีมเจรจาของยูเครนที่นำโดยรัสเทม อูเมรอฟ ประธานสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติ บนเทเลแกรม
ทั้งนี้ การเดินทางเข้า-ออกจากยูเครนต้องใช้เส้นทางทางบก ไม่เว้นแม้แต่บุคคลสำคัญ เนื่องจากสงครามทำให้ยูเครนต้องปิดน่านฟ้า
สำหรับทีมเจรจาของรัสเซียนำโดยวลาดิมีร์ เมดินสกี ที่ปรึกษาของปูติน ที่เคยเป็นแกนนำการเจรจาสันติภาพกับยูเครนรอบแรกที่อิสตันบูลเดือนมี.ค. 2022
นอกจากเป็นผู้สนับสนุนเป้าหมายสงครามของปูตินแล้ว เมดินสกียังเขียนหนังสือประวัติศาสตร์หลายเล่มที่เน้นการเปิดโปงแผนการของตะวันตกที่ต้องการทำลายรัสเซียและใส่ร้ายยูเครน
เปสคอฟเสริมว่า อิกอร์ คอสติวคอฟ ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร และมิคาอิล กาลูซิน รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศ จะร่วมทีมเจรจาด้วย
นอกจากนั้น คิริลล์ ดมิทรีฟ ผู้แทนพิเศษของปูติน จะเดินทางไปเจนีวาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับอเมริกา ทั้งนี้ มอสโกและเคียฟกำลังแข่งขันกันเสนอโอกาสทางธุรกิจในอนาคตแก่วอชิงตัน
สำหรับอเมริกานั้นยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลชัดเจนว่า จะส่งใครเข้าร่วมหารือกับรัสเซียและยูเครน โดยในการเจรจาครั้งที่แล้วที่อาบูดาบีนั้น สตีฟ วิตคอฟฟ์ และจาเร็ด คุชเนอร์ ลูกเขยของทรัมป์ เป็นผู้นำทีมเจรจา
ผู้แทนของรัสเซียและยูเครนจะต้องรายงานต่อผู้นำของตนเอง ก่อนที่การตกลงใดๆ ในการหารือที่เจนีวาจะเป็นที่ยอมรับ