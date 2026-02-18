ประชุมซัมมิต AI อินเดียใหญ่ที่สุดเชิญแขกระดับโลกร่วม “มาครง-บิล เกตส์-ผู้ก่อตั้งChatGPT -ซีอีโอกูเกิล” อลหม่านตั้งแต่วันเปิด ซีอีโอสตาร์ทอัปโวยอุปกรณ์ไฮเทคจัดโชว์หายยกบูทระหว่างอารักขา "โมดี" สั่งปิดไม่กี่ช.ม

เอเจนซีส์ – การประชุมซัมมิต AI ของอินเดียครั้งแรกเปิดฉากขึ้นวานนี้(17 ก.พ)ที่ศูนย์การประชุม Bharat Mandapam complex ในกรุงนิวเดลีแต่ทว่ากลับมีปัญหาตั้งแต่วันเปิดงานท่ามกลางคิวรอยาวเหยียดท่ามกลางอากาศร้อนหลงฤดู จราจรติดขัด รวมถึงการตรวจความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทรา โมดี ก่อนเข้างานทำอุปกรณ์ไฮเทคจัดโชว์หายทั้งบูท
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันอังคาร (17 ก.พ)ว่า คนจำนวนมากเข้าร่วมการประชุม ซัมมิต AI อินเดียวานนี้(16 ก.พ)ที่ Bharat Mandapam complex พื้นที่ 123 เอเคอร์กลางกรุงนิวเดลี มีไม่ต่ำกว่า 250,000 คนลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม แขกผู้มีเกียรติชื่อดังรวม ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง และซีอีโอบริษัทยักษ์ใหญ่สหรัฐฯทั้ง แซม อัลต์แมน ผู้ก่อตั้ง ChatGPT และซีอีโอกูเกิล ซันดาร์ พิชัย เข้าร่วม แต่งานกลับโกลาหลตั้งแต่วันแรกหลังอินเดียตั้งเป้าที่จะให้ตัวเองเป็นศูนย์ AI ระดับโลก
แต่งานใหญ่โตเช่นนี้กลับสร้างความผิดหวังให้กับคนจำนวนมากที่เข้าร่วมตั้งแต่ประตูเข้างานถูกปิดกั้น วงประชุมสัมมนาไม่เป็นไปตามกำหนดและความไม่แน่นอนของการเข้าสู่งาน
อย่างไรก็ตามหลังจากที่ผู้เข้าร่วมสามารถผ่านเข้าสู่ด้านในได้สำเร็จ รวมถึงสถานที่การจัดงานหลักที่มีการจัดแสดงความก้าวหน้าทางด้าน AI ของบริษัทต่างๆ แต่ทว่ามีรายงานว่า โซนดังกล่าวปิดลงอย่างกะทันหันในช่วงบ่ายเพื่อการตรวจเช็กความปลอดภัยที่ยาวนานก่อนหน้าการเดินทางของนายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทรา โมดี ที่มีรายงานว่า ทั้งผู้จัดบูทและผู้ก่อตั้งทั้งหลายต่างได้รับคำสั่งให้ออกนอกบูทของตัวเองเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมง
บรรดาผู้ก่อตั้งทั้งหลายได้โพสต์ทางออนไลน์อ้างว่า ไม่สามารถได้คืนอุปกรณ์ไฮเทคของตัวเองที่จัดแสดงในบูท ซึ่งในเวลาต่อมาพบว่าอุปกรณ์เหล่านั้นได้สูญหายระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอินเดียสั่งอพยพออกไปกะทันหัน
Dhananjay Yadav ผู้ก่อตั้งร่วมและซีอีโอบริษัทสตาร์ทอัปอุปกรณ์ AI แบบสวมได้ชื่อ NeoSapien โพสต์บนแพลตฟอร์ม X ว่า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเดินทางมาถึงตอนบ่ายก่อนขอให้ผู้จัดบูทแสดงออกไปด้านนอกก่อนหน้าการเดินทางมาของนายกรัฐมนตรีอินเดีย
โพสต์ระบุว่า “ผมถามไปว่าพวกเราควรเอาอุปกรณ์ไฮเทคแบบสวมไปด้วยไหม? คนเหล่านั้นตอบกลับมาว่า คนอื่นทิ้งแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์แลปท็อป เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะดูแลเอง”
เขาโพสต์ตอบว่า “ในภายหลังพวกเราพบว่าอุปกรณ์ไฮเทคแบบสวมของพวกเราหายไป”
พร้อมเสริมว่า “พวกเราจ่ายสำหรับค่าเที่ยวบิน โรงแรม โลจิสติกขนส่งและแม้กระทั่งค่าบูท แต่กลับพบว่าอุปกรณ์ไฮเทคแบบสวมของพวกเราได้หายไปภายในเขตโซนรักษาความปลอดภัยระดับสูง”
อย่างไรก็ตาม เดเวช มาห์ลา (Devesh Mahla) ผู้ช่วยบัญชาการตำรวจอินเดียประจำเขตกรุงนิวเดลีได้เปิดเผยกับอินเดียน เอ็กซเพรส ในวันอังคาร(17)ว่า ทางตำรวจไม่ได้รับเรื่องแจ้งความเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฮเทคแบบสวมหายไปจากบูทแต่อย่างใด
มีผู้จัดแสดงบูทในงานบางส่วนได้ออกมาวิจารณ์ถึงออร์แกไนเซอร์ผู้จัดเกี่ยวกับคำสั่งที่ไม่ชัดเจนและปัญหาการทับซ้อนของคำสั่งด้านความปลอดภัยในขณะที่มีบางส่วนไม่มั่นใจว่าเมื่อใดจะสามารถได้รับอนุญาตให้เข้างานได้
รอยเตอร์รายงานว่า ในขณะที่มีผู้เข้าร่วมที่เป็นแขกบางส่วนสับสนต่อกระบวนการในการเข้าสู่งานและการตรวจเช็กความปลอดภัย รอยเตอร์รายงาน
Maitreya Wagh ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัป Bolna ได้โพสต์บนแพลตฟอร์ม X อย่างติดตลกว่า “เกตเข้างานปิดจึงไม่สามารถเข้าสู่บูทของผมในงานซัมมิต AI ได้” และกล่าวต่อว่า “หากพวกคุณติดอยู่ด้านนอกและต้องการเยี่นมชมบูทของผม @bolna_dev team ส่งข้อความหาผม พวกเราอาจตั้งบูทขนาดย่อมที่คาเฟ่ Connaught Place cafe ได้” เขากล่าวอย่างติดตลก
ปัญหาต่างๆยังคงลามมาถึงวันที่ 2 ถึงแม้ อัศวินี ไวษณอว์ (Ashwini Vaishnaw) รัฐมนตรีเทคโนโลยีข้อมูลของอินเดีย จะออกแถลงอ้างว่า การจัดงานเต็มไปด้วยความลื่นไหล เพราะชื่อของผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ บิล เกตส์ นั้นหายไปจากรายชื่อแขกผู้ที่จะขึ้นกล่าวในงานซัมมิตที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ส่งผลทำให้เป็นที่กังวลว่าผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์อาจจะไม่ได้รับเชิญเนื่องมาจากชื่อของเขาปรากฎบนแฟ้มลับเอปสตีนที่เผยแพร่โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
มีสื่ออินเดียบางสำนักรายงานอ้างแหล่งข่าวในรัฐบาลนิวเดลีว่า ไม่คาดว่า บิล เกตส์ จะเข้าร่วมและคำเชิญเขาถูกทบทวน
แต่ทว่าโฆษกเกตส์ออกมาโต้ว่า รายงานทั้งหลายมาเป็นความจริง “บิล เกตส์กำลังร่วมงานการประชุม AI Impact Summit เขาจะขึ้นกล่าวปาฐกถาตามหมาย”
เกตส์เดินทางมาถึงอินเดียในวันจันทร์(16)และพบมุขมนตรีรัฐอานธรประเทศ N Chandrababu Naidu และผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์แสดงความชื่นชมรัฐในการใช้ AI และเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพ การเกษตร และการศึกษา
บิล เกตส์ได้ชมโปรเจกต์ต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิเกตส์ ฟาวเดชัน (Gates Foundation)ที่มีโครงการริเริ่มทางด้านสาธารณสุขอย่างแข็งขันภายในรัฐรัฐอานธรประเทศ
การประชุมซัมมิต AI อินเดียจะมีไปจนถึงวันที่ 20 ก.พ โดยมีการขึ้นกล่าวปาฐกถาและการประชุมในระดับสูงจะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี(19) และวันศุกร์(20)