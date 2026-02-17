xs
xsm
sm
md
lg

'คิม จองอึน' ควงลูกสาวเปิดโครงการบ้านใหม่ 10,000 หลัง อวดความสำเร็จก่อนประชุมใหญ่พรรคแรงงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ เดินทางไปร่วมพิธีเปิดตัวโครงการที่พักอาศัยใหม่ 10,000 หลังในกรุงเปียงยางที่แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวานนี้ (16 ก.พ.) ขณะที่รัฐคอมมิวนิสต์โสมแดงกำลังเตรียมจัดการประชุมใหญ่ครั้งสำคัญของพรรคแรงงาน

คิม ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างและยกย่องความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ก่อนการประชุมใหญ่พรรคแรงงานครั้งที่ 9 ในเดือนนี้ ซึ่งเป็นการประชุมทางการเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่จะมีการทบทวนผลการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมายนโยบายใหม่ และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนตัวคณะผู้นำ

เมื่อวันจันทร์ (16) ผู้นำ คิม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดตัวบ้าน 10,000 หลังที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ในเขตฮวาซอง กรุงเปียงยาง โดยบรรลุเป้าหมายการสร้างบ้านใหม่ 50,000 หลังในเขตเมืองหลวงที่กำหนดไว้ในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 8 เมื่อ 5 ปีก่อน ตามรายงานของ KCNA

"ด้วยพื้นฐานความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงในช่วงการประชุมครั้งที่ 8... การประชุมใหญ่พรรคครั้งที่ 9 จะกำหนดเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าในการฟื้นฟูและสร้างสรรค์" คิม กล่าว

ในพิธีเปิดโครงการบ้านจัดสรรใหม่ คิม จูแอ บุตรสาวของ คิม จองอึน ได้ปรากฏตัวอยู่เคียงข้างบิดา โดยเธอได้กอดและแสดงความยินดีกับผู้อยู่อาศัยในโครงการใหม่

นักวิเคราะห์และหน่วยงานข่าวกรองของเกาหลีใต้ต่างคาดการณ์มากขึ้นเรื่อยๆ ว่า คิม กำลังวางตัวเด็กสาวคนนี้ให้สืบทอดตำแหน่งต่อจากเขา

ในระหว่างการเยี่ยมชมโครงการบ้านจัดสรร สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลเกาหลีเหนือได้แสดงภาพผู้นำ คิม และ คิม จูแอ ไปเยี่ยมชมศูนย์เกมอาร์เคดที่ดูคล้ายกับร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ร้านขายเครื่องดนตรี และโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งพวกเขาได้เข้าไปลูบคลำลูกสุนัขตัวหนึ่งด้วย

ขณะเดียวกัน KCNA รายงานว่า ผู้เข้าร่วมการประชุมพรรคที่จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้ เดินทางถึงเปียงยางแล้วเมื่อวันจันทร์ (16)

จากข้อมูลของ ฮง มิน นักวิเคราะห์จากสถาบันเพื่อการรวมชาติเกาหลีในกรุงโซล ระบุว่า ในการประชุมสองครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี 2016 และ 2021 การประชุมจะเริ่มขึ้นภายใน 3-4 วันหลังจากที่พวกผู้แทนเดินทางถึงเปียงยาง

ที่มา: รอยเตอร์








'คิม จองอึน' ควงลูกสาวเปิดโครงการบ้านใหม่ 10,000 หลัง อวดความสำเร็จก่อนประชุมใหญ่พรรคแรงงาน
'คิม จองอึน' ควงลูกสาวเปิดโครงการบ้านใหม่ 10,000 หลัง อวดความสำเร็จก่อนประชุมใหญ่พรรคแรงงาน
'คิม จองอึน' ควงลูกสาวเปิดโครงการบ้านใหม่ 10,000 หลัง อวดความสำเร็จก่อนประชุมใหญ่พรรคแรงงาน
'คิม จองอึน' ควงลูกสาวเปิดโครงการบ้านใหม่ 10,000 หลัง อวดความสำเร็จก่อนประชุมใหญ่พรรคแรงงาน
'คิม จองอึน' ควงลูกสาวเปิดโครงการบ้านใหม่ 10,000 หลัง อวดความสำเร็จก่อนประชุมใหญ่พรรคแรงงาน