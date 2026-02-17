'คิม จองอึน' ควงลูกสาวเปิดโครงการบ้านใหม่ 10,000 หลัง อวดความสำเร็จก่อนประชุมใหญ่พรรคแรงงาน

คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ เดินทางไปร่วมพิธีเปิดตัวโครงการที่พักอาศัยใหม่ 10,000 หลังในกรุงเปียงยางที่แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวานนี้ (16 ก.พ.) ขณะที่รัฐคอมมิวนิสต์โสมแดงกำลังเตรียมจัดการประชุมใหญ่ครั้งสำคัญของพรรคแรงงาน
คิม ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างและยกย่องความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ก่อนการประชุมใหญ่พรรคแรงงานครั้งที่ 9 ในเดือนนี้ ซึ่งเป็นการประชุมทางการเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศที่จะมีการทบทวนผลการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมายนโยบายใหม่ และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนตัวคณะผู้นำ
เมื่อวันจันทร์ (16) ผู้นำ คิม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดตัวบ้าน 10,000 หลังที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ในเขตฮวาซอง กรุงเปียงยาง โดยบรรลุเป้าหมายการสร้างบ้านใหม่ 50,000 หลังในเขตเมืองหลวงที่กำหนดไว้ในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 8 เมื่อ 5 ปีก่อน ตามรายงานของ KCNA
"ด้วยพื้นฐานความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงในช่วงการประชุมครั้งที่ 8... การประชุมใหญ่พรรคครั้งที่ 9 จะกำหนดเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าในการฟื้นฟูและสร้างสรรค์" คิม กล่าว
ในพิธีเปิดโครงการบ้านจัดสรรใหม่ คิม จูแอ บุตรสาวของ คิม จองอึน ได้ปรากฏตัวอยู่เคียงข้างบิดา โดยเธอได้กอดและแสดงความยินดีกับผู้อยู่อาศัยในโครงการใหม่
นักวิเคราะห์และหน่วยงานข่าวกรองของเกาหลีใต้ต่างคาดการณ์มากขึ้นเรื่อยๆ ว่า คิม กำลังวางตัวเด็กสาวคนนี้ให้สืบทอดตำแหน่งต่อจากเขา
ในระหว่างการเยี่ยมชมโครงการบ้านจัดสรร สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลเกาหลีเหนือได้แสดงภาพผู้นำ คิม และ คิม จูแอ ไปเยี่ยมชมศูนย์เกมอาร์เคดที่ดูคล้ายกับร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ร้านขายเครื่องดนตรี และโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งพวกเขาได้เข้าไปลูบคลำลูกสุนัขตัวหนึ่งด้วย
ขณะเดียวกัน KCNA รายงานว่า ผู้เข้าร่วมการประชุมพรรคที่จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้ เดินทางถึงเปียงยางแล้วเมื่อวันจันทร์ (16)
จากข้อมูลของ ฮง มิน นักวิเคราะห์จากสถาบันเพื่อการรวมชาติเกาหลีในกรุงโซล ระบุว่า ในการประชุมสองครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี 2016 และ 2021 การประชุมจะเริ่มขึ้นภายใน 3-4 วันหลังจากที่พวกผู้แทนเดินทางถึงเปียงยาง
ที่มา: รอยเตอร์