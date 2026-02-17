ภาพดาวเทียมล่าสุดเปิด “อเมริกา” เพิ่มแสนยานุภาพทั้งเรือรบ-เครื่องบินรบขับไล่อยู่ห่าง “อิหร่าน” แค่ 700 ก.ม ระหว่าง "เตหะราน" ซ้อมรบรอที่ "ช่องแคบฮอร์มูซ" กับสหาย "รัสเซีย-จีน"

เอเจนซีส์ – ภาพดาวเทียมล่าสุดยืนยันอเมริกากำลังสะสมกำลังทหารของตัวเองอยู่ไม่ห่างจากอิหร่านไปแค่ 700 ก.ม เพิ่มแรงกดดันการเจรจาการทูตระหว่างเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังเดินทางมาสมทบระหว่างกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม IRGC ได้เปิดฉากการซ้อมรบทางทะเลที่ช่องแคบฮอร์มูซรอร่วมกับ "รัสเซีย-จีน"
บีบีซีของอังกฤษรายงานวานนี้(16 ก.พ)ว่า ในขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯและอิหร่านเตรียมจะหารือร่วมกันที่สวิตเซอร์แลนด์ในการประชุมรอบ 2 โดยฝ่ายเตหะรานเปิดเผยว่า การประชุมรอบ 2 จะหารือไปที่ประเด็นโครงการนิวเคลียร์และความเป็นไปได้ต่อการยกเลิกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจโดยวอชิงตันที่ก่อนหน้าชี้ว่าต้องการหารือในประเด็นอื่นเช่นกัน
เรือรบบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ที่เป็นเรือนำฝูงโจมตีพร้อมด้วยเรือพิฆาตติดขีปนาวุธ 3 ลำ พร้อมเครื่องบินรบสหรัฐฯ 90 ลำที่มีเครื่องบินรบขับไล่ F-35 และลูกเรืออีก 5,680 นายมีรายงานว่าส่งเข้ามาในภูมิภาคเมื่อปลายมกราคมแต่ไม่ปรากฎภาพถ่ายดาวเทียมจนกระทั่งปัจจุบัน
เรือรบบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ล่าสุดอยู่นอกชายฝั่งโอมานห่างจากอิหร่านไปราว 700 ก.ม
และมีรายงานว่า เพนตากอนยังส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่ใหญ่ที่สุดในโลก USS Gerald R Ford มาตะวันออกกลาง เชื่อว่าจะเดินทางมาถึงภายใน 3 สัปดาห์หลังจากนี้ เรือลำดังกล่าวเคยถูกส่งไปร่วมปฎิบัติการโค่นล้มรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโกลัส มาดูโร มาแล้ว
การเดินทางเข้ามาของ USS Abraham Lincoln เพิ่มในสิ่งที่รู้ถึงการสะสมกำลังทหารอเมริกันในภูมิภาคตะวันออกกลางในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่บีบีซีได้ยืนยันความถูกต้องของการติดตามการเพิ่มจำนวนเรือพิฆาตสหรัฐฯ เรือโจมตี และเครื่องบินรบขับไล่สหรัฐฯในภูมิภาค
ภาพดาวเทียมที่ได้จากดาวเทียมยุโรป Sentinel-2 เมื่อวันที่ 15 ก.พล่าสุดแสดงให้เห็นว่า USS Abraham Lincoln กำลังอยู่ในทะเลอาหรับห่างจากชายฝั่งโอมานไป 150 ไมล์
ไม่มีการปรากฎภาพนับตั้งแต่รายงานการเข้าสู่ภูมิภาคเมื่อมากราคมแต่ได้ข้ามทะเลเปิดที่การรายงานดาวเทียมทีความจำกัด ขณะที่อาวุธยุทโธปกรณ์ทหารบนบกนั้นสามารถเห็นได้ง่ายกว่าและบ่อยครั้งสามารถถูกตรวจจับได้จากดาวเทียม
และหมายความว่าเวลานี้สามารถติดตามเรือรบสหรัฐฯ 12 ลำ ในภูมิภาคตะวันออกกลางผ่านดาวเทียม โดยจากเรือจำนวนทั้งหมดพบว่า มี 3 ลำที่ไม่ได้รวมอยู่ในฝูงเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ และลำอื่นๆที่ประจำฐานทัพบาห์เรน พบมี 2 ลำถูกพบอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนอกฐานทัพสหรัฐฯในเซาดา(Souda) กรีซ และอีก 1 ลำถูกพบทะเลแดง
เกิดขึ้นระหว่างที่ 3 ชาติพันธมิตรอำนาจนิยม รัสเซีย อิหร่าน จีน กำลังอยู่ระหว่างการซ้อมรบร่วมเพื่อควบคุมช่องแคบฮอร์มูซที่เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบทางทะเลกลุ่ม BRICS ครั้งแรกเพื่อสร้างโลกหลายขั้วที่จะมี จีน และ รัสเซีย ผงาดเป็นผู้นำโลกเทียบอเมริกาจากแต่เดิมที่มีสหรัฐฯเป็นผู้กุมอำนาจ อ้างอิงจากอนาโดลูของตุรกี
ทั้งนี้ The National ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายงานอ้างสื่อทางการอิหร่าน ฟาร์อีสต์ เปิดเผยวันอังคาร(17)ว่า ช่องแคบฮอร์มูซวันอังคาร(17)จะปิดเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมงสำหรับการซ้อมรบแบบใช้กระสุนจริง
Eli Afriat บล็อกเกอร์อิสราเอล อดีตทหาร IDF ได้รายงานล่าสุดวันอังคาร์ (17) โดยอ้างว่าเป็นภาพจากสถานีโทรทัศน์เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม IRGC ที่แสดงการซ้อมรบคุมช่องแคบฮอร์มูซเกิดขึ้นวานนี้ โดยมีการซ้อมยิงมิสไซล์จากทางบก การใช้เฮลิคอปเตอร์ในปฎิบัติการ เป็นต้น
บีบีซีรายงานต่อว่า เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของเครื่องบินรบสหรัฐฯในภูมิภาค สังเกตการณ์เพิ่มมากขึ้นของเครื่องบินรบขับไล่ F-15 และ EA-18 ประจำอยู่ในฐานทัพ Muwaffaq Salti ในจอร์แดนและการเพิ่มของเครื่องบินคาร์โกและเชื้อเพลิงสหรัฐฯและเครื่องบินการสื่อสารมุ่งหน้าสู่ตะวันออกกลางจากสหรัฐฯและยุโรป
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯได้เผยแพร่ภาพเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ที่ขนาบมาพร้อมเรือพิฆาต เครื่องบินรบขับไล่ เครื่องบินสอดแนมการทหาร และเรือยามฝั่งสหรัฐฯในทะเลอาหรับที่เป็นเมืองการแสดงแสนยานุภาพทางการทหารเมื่อวันที่ 6 ก.พ ที่อิหร่านมาพร้อมกับการแสดงแสนยานุภาพของตัวเองเช่นกัน
สำนักข่าวทาซนิมรายงานว่า ในวันจันทร์(16) กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม IRGC ได้เปิดฉากการซ้อมรบทางทะเลที่ช่องแคบฮอร์มูซ การฝึกซ้อมที่มีการยิงมิสไซล์จากเรือ
ช่องแคบฮอร์มูซถือว่ามีความสำคัญเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าของโลกและเส้นทางการขนส่งน้ำมัน ราว 1 ใน 5 ของการขนส่งน้ำมันและก๊าซต้องผ่านช่องแคบฮอร์มูซ
บีบีซีรายงานว่า ผู้เชี่ยวชาญทางการทหาร จัสติน ครัมป์ (Justin Crump) ได้เปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมของสหรัฐฯระหว่างปฎิบัติการที่ตะวันออกกลางเมื่อเทียบกับปฎิบัติการเวเนซุเอลา
ครัมป์วิเคราะห์ว่า การเตรียมความพร้อมที่ตะวันออกกลางเวลานี้มีความลึกซึ้งและยั่งยืนมากกว่าแต่ทว่าการทหารของเวเนซุเอลูกมองว่ามีความสามารถในการป้องกันตัวเองน้อยกว่าหรือหากเมื่อเทียบกับเจอศัตรูเช่น สหรัฐฯ
และเมื่อเทียบกับปฎิบัติการสหรัฐฯโจมตีอิหร่านปีที่แล้วภายใต้ปฎิบัติการ Operation Midnight Hammer ที่มีเป้าหมายไปที่สถานีวิจัยนิวเคลียร์ใต้ดินของอิหร่าน มันเป็นการโจมตีทางการทหารที่ทรงพลานุภาพมากกว่าเวเนซุเอลา เพราะอิหร่านมีความสามารถโจมตีกลับไปที่ฐานทัพอเมริกันทั่วตะวันออกกลาง