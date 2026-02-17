นายกฯ ออสเตรเลียยันไม่ช่วยเหลือพลเมืองที่เข้าร่วม 'ไอเอส' ในซีเรีย และจะ 'ดำเนินคดี' หากกลับเข้าประเทศ

นายกรัฐมนตรี แอนโทนี อัลบานีส ของออสเตรเลีย ระบุวันนี้ (17 ก.พ.) ว่า รัฐบาลของเขาจะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่พลเมืองออสเตรเลียในค่ายกักกันซีเรียที่ใช้ควบคุมตัวครอบครัวของผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลาม (ไอเอส) ให้เดินทางกลับบ้าน และหากคนเหล่านี้เดินทางกลับมา รัฐบาลก็เตรียมที่จะดำเนินคดีด้วย
“เรามีความเห็นอย่างแน่วแน่ว่า เราจะไม่ให้ความช่วยเหลือ หรือนำตัวคนเหล่านี้กลับประเทศ” อัลบานีส กล่าวกับสื่อ ABC
ชาวออสเตรเลีย 34 คนที่ได้รับการปล่อยตัวจากค่ายในซีเรียตอนเหนือเมื่อวันจันทร์ (16) ถูกส่งตัวกลับไปยังศูนย์กักกัน เนื่องจาก “เหตุผลทางเทคนิค” ตามข้อมูลที่แหล่งข่าว 2 รายบอกกับรอยเตอร์เมื่อวันจันทร์ (16)
กลุ่มบุคคลที่สื่อท้องถิ่นตั้งฉายาว่า “เจ้าสาวไอเอส” (IS brides) ซึ่งมีเด็กรวมอยู่ด้วย คาดว่าจะเดินทางไปยังดามัสกัส ก่อนที่จะกลับมายังออสเตรเลียในที่สุด แม้จะมีเสียงคัดค้านจากสมาชิกรัฐสภาทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านก็ตาม
โฆษกของ โทนี เบิร์ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในออสเตรเลีย ระบุว่า หน่วยงานด้านความมั่นคงของออสเตรเลียได้ติดตามสถานการณ์ในซีเรีย และผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดี
“คนกลุ่มนี้ต้องรู้ว่า ถ้าพวกเขาก่ออาชญากรรมและกลับมายังออสเตรเลีย พวกเขาจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่” เขากล่าว
กลุ่มไอเอสเป็นองค์กรก่อการร้ายที่ถูกขึ้นบัญชีดำในออสเตรเลีย การร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มนี้มีโทษจำคุกสูงสุด 25 ปี และทางการออสเตรเลียยังมีอำนาจเพิกถอนสัญชาติของพลเมือง 2 สัญชาติ หากพบว่าเป็นสมาชิกกลุ่มไอเอส
การกลับมาของสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกไอเอสกำลังเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองในออสเตรเลีย ซึ่งทำให้พรรควันเนชัน (One Nation) พรรคฝ่ายขวาต่อต้านการอพยพที่นำโดย พอลีน แฮนสัน ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
“พวกเขาเกลียดชังชาวตะวันตก และนั่นคือประเด็นสำคัญ คุณพูดว่ามุสลิมดีๆ มีอยู่มากมาย แต่ฉันขอโทษ คุณจะบอกฉันได้อย่างไรว่ามีมุสลิมที่ดี?” แฮนสัน กล่าวในการสัมภาษณ์ทาง Sky News เมื่อวันจันทร์ (16) หลังมีข่าวการเดินทางกลับของสมาชิกครอบครัวผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกกลุ่มไอเอส
ความคิดเห็นดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยสมาชิกพรรคของ แฮนสัน เอง
ผลสำรวจความคิดเห็นในสัปดาห์นี้พบว่า พรรควันเนชันได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 26% สูงกว่าคะแนนเสียงรวมของพรรคฝ่ายกลางขวาที่เป็นฝ่ายค้านอยู่ในปัจจุบัน
ซาราห์ เฮนเดอร์สัน สมาชิกวุฒิสภาจากพรรคเสรีนิยม ซึ่งคะแนนเสียงของพรรคถูกพรรควันเนชันกัดกร่อน กล่าวเมื่อวันอังคาร (16) ว่า ชาวออสเตรเลียที่เห็นอกเห็นใจกลุ่มไอเอสควรถูกห้ามไม่ให้กลับเข้ามาในประเทศอีก
“หากคนเหล่านี้ยึดมั่นในอุดมการณ์ของไอเอส ยึดมั่นในอุดมการณ์สุดโต่งนี้ พวกเขาก็ไม่ควรกลับมาออสเตรเลีย” เธอกล่าวกับ ABC
ทั้งนี้ พลเมืองออสเตรเลียมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเดินทางเข้าประเทศได้ ภายใต้กฎหมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ที่มา: รอยเตอร์