ฝีมือสหรัฐฯ! เมืองหลวง 'คิวบา' มีขยะกองพะเนิน-ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้ง หลังรถขนขยะต้องหยุดวิ่งเพราะ 'ไม่มีน้ำมัน'

ท้องถนนในกรุงฮาวานา เมืองหลวงของคิวบา เริ่มมีขยะกองพะเนิน ดึงดูดฝูงแมลงวันและส่งกลิ่นเหม็นเน่าของอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในผลกระทบที่เห็นได้ชัดที่สุดจากความพยายามของสหรัฐฯ ในการขัดขวางไม่ให้น้ำมันไปถึงเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลแคริบเบียนแห่งนี้
สำนักข่าวของรัฐบาลคิวบา Cubadebate รายงานว่า ปัจจุบันมีรถเก็บขยะเพียง 44 คันจากทั้งหมด 106 คันในฮาวานาที่ยังคงให้บริการได้เนื่องจากขาดแคลนเชื้อเพลิง ทำให้การเก็บขยะล่าช้า
กล่องกระดาษ ถุงพลาสติกใช้แล้ว ขวดพลาสติก และเศษผ้ากองพะเนินอยู่ตามมุมถนนทั่วเมืองหลวงริมทะเล ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนคัดแยกขยะเพื่อหาเศษวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ส่วนผู้ขับขี่รถยนต์ คนเดินเท้า และนักปั่นจักรยานต้องหลีกเลี่ยงกองขยะขนาดมหึมาเหล่านี้
"มันกองอยู่ทั่วเมืองเลย" โฮเซ รามอน ครูซ ชาวบ้านคนหนึ่งกล่าว "ผ่านมาแล้วกว่า 10 วันแล้วที่ไม่มีรถเก็บขยะมาเก็บเลย"
ในเมืองอื่นๆ บนเกาะแห่งนี้ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรประมาณ 11 ล้านคน ชาวเน็ตเริ่มใช้สื่อสังคมออนไลน์เตือนถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน
รัฐบาลคอมมิวนิสต์คิวบาได้ใช้มาตรการปันส่วนเพื่อปกป้องบริการที่จำเป็นในประเทศที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร เชื้อเพลิง และยาอย่างรุนแรงอยู่แล้ว
ปริมาณน้ำมันดิบของประเทศลดลงอย่างมากในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา หลังเวเนซุเอลาซึ่งเคยเป็นผู้จัดหาน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของคิวบาได้หยุดส่งน้ำมันตั้งแต่ช่วงกลางเดือน ธ.ค. ขณะที่เม็กซิโกก็ประกาศว่ากำลังหยุดส่งน้ำมันให้คิวบาเช่นกัน หลังถูกสหรัฐฯ ขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีศุลกากรกับประเทศที่ส่งน้ำมันไปยังคิวบา
หนังสือพิมพ์รัสเซียฉบับหนึ่งรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า รัสเซียกำลังเตรียมที่จะส่งน้ำมันดิบและเชื้อเพลิงไปยังคิวบาในอนาคตอันใกล้นี้ โดยไม่ได้ระบุวันที่ที่แน่นอน
สหรัฐฯ คงมาตรการคว่ำบาตรคิวบามาตั้งแต่ปี 1960 ทว่าในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ รัฐบาลของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้เพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น โดยคว่ำบาตรเรือที่ขนส่งน้ำมันไปยังคิวบา และขู่จะเรียกเก็บภาษีศุลกากรกับผู้จัดหาน้ำมัน
ฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ อ้างว่า มาตรการดังกล่าวจะเพิ่มแรงกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในคิวบา
องค์การสหประชาชาติลงมติมานานแล้วให้สหรัฐฯ ยุติการคว่ำบาตร ขณะที่พวกผู้นำจากเม็กซิโกและเวเนซุเอลาชี้ว่า การปิดกั้นเชื้อเพลิงอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงในด้านมนุษยธรรม
สเตฟาน ดูจาร์ริก โฆษกของ อันโตนิโอ กูเตียร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ (16) ว่า เลขาฯ ยูเอ็น "มีความกังวลอย่างมาก" เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว และเสริมว่าทีมงานยูเอ็นกำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลคิวบาเพื่อสนับสนุนความพยายามในการบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรม
ดูจาร์ริก กล่าวว่า "เลขาธิการต้องการให้ทุกฝ่ายแสวงหาการเจรจา และเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ"
ที่มา: รอยเตอร์