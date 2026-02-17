มาเรีย ซาคาโรวา โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ (15 ก.พ.)ว่า ข้อกล่าวหาล่าสุดจากชาติตะวันตกเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ อเล็กเซ นาวาลนี นักการเมืองฝ่ายค้านรัสเซียนั้น “มีจุดประสงค์เพื่อบิดเบือนข่าวสาร” และเบี่ยงเบนความสนใจของสาธารณชนจากเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลของ เจฟฟรีย์ เอปสตีน
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (14) สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี สวีเดน และเนเธอร์แลนด์ อ้างว่าทางการรัสเซียใช้สารพิษต่อระบบประสาทชนิดพิเศษ คือ เอพิบาทิดีน (epibatidine) ซึ่งพบได้ในหลังของกบลูกดอกพิษ ในการสังหารนาวาลนี นักการเมืองฝ่ายค้านผู้นี้เสียชีวิตในเดือน ก.พ. ปี 2024 ขณะรับโทษจำคุกในรัสเซียด้วยความผิดอาญาหลายกระทง
ซาคาโรวา กล่าวในรายการโทรทัศน์แห่งชาติว่า “คำแถลงนี้ถูกออกแบบมาเพื่อบิดเบือนกระแสข้อมูล ซึ่งในมุมมองของชาวตะวันตกนั้นเสื่อมเสียอย่างมากจากการเปิดเผยเอกสารของเอปสตีน”
เธอยังกล่าวเสริมว่า ข้ออ้างใหม่เหล่านี้ “มีองค์ประกอบของเรื่องราวสืบสวนสอบสวน ทฤษฎีสมคบคิด และสิ่งอื่นๆ ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้”
การเปิดเผยเอกสารล่าสุดที่เชื่อมโยงกับนักการเงินและมหาเศรษฐีค้ากามเด็กที่ถูกตัดสินลงโทษโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ก่อให้เกิดเรื่องอื้อฉาวครั้งใหญ่ในสหราชอาณาจักร นายกรัฐมนตรี เคียร์ สตาร์เมอร์ ต้องออกมาปกป้องการแต่งตั้ง ปีเตอร์ แมนเดลสัน เป็นเอกอัครราชทูตประจำวอชิงตัน แม้จะมีหลักฐานว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับเอปสตีน สมาชิกคณะรัฐมนตรีหลายคนลาออก ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่า ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ สตาร์เมอร์ อาจสิ้นสุดลงในไม่ช้า
ซาคาโรวา กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียจะไม่แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ เว้นแต่ผู้กล่าวหาจะให้หลักฐานที่เฉพาะเจาะจง ขณะที่สถานทูตรัสเซียในลอนดอนเรียกคำแถลงร่วมนี้ว่า “การโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับศพ”
ทำเนียบเครมลินก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยชี้ว่า“ไม่มีมูลความจริง”
เมื่อเดือน ก.ย. ปีที่แล้ว ยูเลีย นาวาลนายา ภรรยาม่ายของนาวาลนี อ้างว่ามีหลักฐานยืนยันว่าสามีถูกวางยาพิษ และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการถูกปกปิดไม่ให้เธอรู้ "ด้วยเหตุผลทางการเมือง" ส่วนตัวอย่างที่รัฐบาลยุโรปอ้างว่ามีสารพิษต่อระบบประสาทอีพิบาทิดีนนั้น ก็น่าจะถูกส่งมอบโดยครอบครัวของเขาเอง
นักเคลื่อนไหวต่อต้านการทุจริตชาวรัสเซียผู้เคยมีแนวคิดชาตินิยมก่อนจะผันตัวมาเป็นเสรีนิยม เคยกล่าวหาว่ามอสโกพยายามลอบสังหารเขาด้วยอาวุธเคมี เขาถูกส่งตัวไปรักษาที่เยอรมนีหลังเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ในปี 2020 ก่อนจะกลับมายังรัสเซียในปี 2021 และถูกจับกุมในข้อหาละเมิดเงื่อนไขของโทษจำคุกรอลงอาญาในคดีอื่น ต่อมา นาวาลนี ถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นผู้นำองค์กรหัวรุนแรง ผู้สนับสนุนของเขากล่าวอ้างว่าเขาถูกฆาตกรรม แต่ทางการรัสเซียยืนยันว่าเขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุธรรมชาติ
