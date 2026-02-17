ยังกล้าคุย!เขมรโวจำนวนเที่ยวบินทุบสถิติสูงสุด แต่ส่วนใหญ่ไปจากไทย-ไม่ได้เศษเสี้ยวของดอนเมือง

สื่อเขมรคุยโว ภาคการบินของกัมพูชาพุ่งทะยานทุบสถิติสูงสุดรอบใหม่ โดย ณ เดือนกัมภาพันธ์ มีความเคลื่อนไหวของเที่ยวบินเฉลี่ย 1,468 เที่ยวต่อสัปดาห์ ตอกย้ำให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลังระบาดใหญ่และส่วนใหญ่ได้แรงขับเคลื่อนจากตัวเลขนักท่องเที่ยวขาเข้าที่เพิ่มขึ้นจากจีน อย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่านักการเดินส่วนใหญ่ บินไปจากประเทศไทย และจำนวนเที่ยวบินก็เทียบไม่ได้เลยกับของท่าอากาศยานดอนเมืองเพียงแห่งเดียว
เว็บไซต์ข่าวขแมร์ไทม์ส อ้างข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งรัฐ (the State Secretariat of Civil Aviation: SSCA) กัมพูชา ระบุว่าสนามบินนนาชาติทั้ง 3 แห่งของประเทศ ต่างรายงานการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของการสัญจรด้านการบิน โดยมีท่าอากาศยานนานาชาติเตโช เป็นแกนนำของการเพิ่มขึ้นครั้งนี้
ข้อมูลของ SSCA เผยให้ห็นว่าสนามบินนานาชาติเตโช ให้การต้อนรับความเคลื่อนไหวของเที่ยวบินเฉลี่ยแล้ว 994 เที่ยวต่อสัปดาห์ ในนั้นรวมถึงทั้งขาเข้าและขาออก คิดเป็นส่วนใหญ่ของยอดรวมทั้งหมด ส่วนสนามบินนานาชาติเสียมราฐ-อังกอร์ มีความเคลื่อนไหวเที่ยวบิน 396 ต่อสัปดาห์ และท่าอากาศยานนานาชาติสีหนุ มีความเคลื่อนไหว 74 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
Sinn Chanserey Vutha รัฐมนตรีช่วยว่าการกำกับดูแลและโฆษกของ SSCA ชี้ว่าปัจจัยที่ส่งเสริมการเติบโตอย่างกำยำ ก็คือการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของนักท่องเที่ยวจีน และการเปิดเส้นทางการสัญจรทางอากาศใหม่ๆที่เชื่อมระหว่างกัมพูชากับจีน และกับจุดหมายปลายทางอื่นๆในภูมิภาค
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับขแมร์ไทม์ส ทาง Vutha กล่าวว่า "การเติบโตอันแข็งแกร่งนี้ สืบเนื่องจากการฟื้นตัวอย่างมากในจำนวนนักท่องเที่ยวจีน ที่เดินทางเข้ามาในประเทศ โดยเฉพาะที่บินมาจากเวียดนาม เกาหลีใต้และญี่ปุ่น เช่นเดียวกับการผ่อนปรนข้อจำกัดด้านการเดินทาง การปรับปรุงและเสริมความจุของสายการบินต่างๆ"
การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวขาออกจากจีน ซึ่งเป็นเสาหลักฐานผู้มาเยือนในช่วงก่อนโรคระบาดใหญ่ของกัมพูชา มีบทบาทสำคัญต่อการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบิน โดยก่อนหน้าโควิด-19 นักท่องเที่ยวจีนถือเป็นกลุ่มนักเดินทางต่างชาติใหญ่ที่สุดของกัมพูชา โดยเฉพาะการเดินทางสู่เสียมราฐและพื้นที่ชายฝั่งทั้งหลาย อย่างเช่นเมืองสีหนุ
อีกปัจจัยที่สนับสนุนการขยายตัวภาคการบินของกัมพูชา ก็คือการปรับปรุงโครงสร้างพื้่นฐานสนามบินและนโยบายเชิงรุก Open Sky ของรัฐบาล ที่เปิดทางให้มีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิม สำหรับสายการบินนานาชาติที่จะปฏิบัติการเที่ยวบินทั้งขาเข้าและออกจากกัมพูชา การยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยภายในท่าอากาศยานต่างๆ โดยเฉพาะที่สนามบินนานาชาติเตโช ช่วยเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้โดยสารและทำให้ปฏิบัติการต่างๆมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ปัจจุบันมีสายการบิน 36 แห่งที่ปฏิบัติการในกัมพูชา ในนั้นเป็นสายการบินในประเทศ 4 แห่ง และสายการบินระหว่างประเทศ 32 แห่ง เชื่อมโยงเมืองต่างๆ 46 แห่งใน 17 ประเทศ โดย 8 ในนั้น เป็นสมาชิกอาเซียน โดยนอกเหนือจากอาเซียนแล้ว กัมพูชายังมีเที่ยวบินตรงเชื่อมโยงกับจีน, เกาหลีใต้, ฮ่องกง, ไต้หวัน, อินเดีย, กาตาร์, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ญี่ปุ่นและตุรกี
อย่างไรก็ตาม ขแมร์ไทม์ส ระบุว่าไทยยังคงเป็นหนึ่งในเส้นทางการบินที่พลุกพล่านที่สุดของกัมพูชา มีความเคลื่อนไหวด้านการบินระหว่าง 2 ชาติ ราวๆ 270 เที่ยวต่อสัปดาห์ เป็นของสายการบิน 10 แห่ง
แม้กัมพูชาอวดอ้างเกี่ยวกับตัวเลขความสำเร็จด้านการบิน แต่หากพิจารณาข้อมูลอย่างจริงจังแล้ว พบว่าจำนวนเที่ยวบินนับรวมทั้ง 3 ท่าอากาศยานานาชาติของกัมพูชา ยังเทียบไม่ได้เลยกับจำนวนเที่ยวบินของสนามบินดอนเมืองเพียงแห่งเดียว โดยจากข้อมูลพบว่าดอนเมือง มีค่าเฉลี่ยเที่ยวบินราวๆ 560 เที่ยวต่อวัน อ้างอิงข้อมูลเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)