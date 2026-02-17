ขอยืมมือหน่อย!สื่อแฉทรัมป์หนุนอิสราเอลโจมตีอิหร่าน ถ้าเจรจานิวเคลียร์พังครืน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ บอกกับ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ระหว่างพบปะกันที่มาร์อาลาโกเมื่อเดือนธันวาคมว่า เขาจะสนับสนุนอิสราเอลโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ถ้าวอชิงตันไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับเตหะราน ซีบีเอสนิวส์รายงานอ้างแหล่งแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้
ในอีก 2 เดือนต่อมา ซีบีเอสนิวส์ทราบว่าการพูดคุยเป็นการภายในระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพสหรัฐฯและประชาคมข่าวกรองได้เริ่มขึ้นแล้ว มีการไตร่ตรองถึงความเป็นไปได้ของการให้การสนับสนุนรอบใหม่ต่อปฏิบัติการโจมตีเล่นงานอิหร่านของอิสราเอล โดยอเมริกาให้ความสำคัญมากกว่าเดิมเกี่ยวกับแนวทางมอบความช่วยเหลือแก่อิสราเอล ในนั้นรวมถึงตระเตรียมการเติมเชื้อเพลิงทางอากาศให้แก่อากาศยานอิสราเอลและจัดการในเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวกับการขออนุญาตจากประเทศต่างๆที่อยู่ในเส้นทางผ่าน
อย่างไรก็ตามสื่อมวลชนซีบีเอสนิวส์ ระบุไม่เป็นที่ชัดเจนว่ามีประเทศใดบ้างที่อนุญาตให้เครื่องบินสหรัฐฯบินผ่าน เพื่อเติมเชื้อเพลิงแก่อากาศยานของอิสราเอล ที่ปฏิบัติการโจมตี หลังจากก่อนหน้านี้ จอร์แดน, ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต่างประกาศกร้าวต่อสาธารณะ ว่าจะไม่ยอมให้น่านฟ้าของพวกเขาถูกใช้ในการโจมตีใดๆเล่นงานอิหร่าน หรือให้อิหร่านใช้โจมตีประเทศอื่น
กระนั้นการพูดคุยกันภายในของเจ้าหน้าที่ระดับสูงกองทัพสหรัฐฯและประชาคมข่าวกรอง ประจวบเหมาะกับการที่สหรัฐฯเสริมกองกำลังมุ่งหน้าเข้าหาอิหร่าน โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว ซีบีเอสนิวส์ รายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่ 2 ยูเอสเอส เจรัลด์ อาร์.ฟอร์ด พร้อมกองเรือรบ จะถูกส่งไปยังตะวันออกกลาง เข้าร่วมกับกองกำลังทางทะเลของอเมริกาที่ประจำการอยู่ก่อนแล้วในปัจจุบัน
พวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯคาดหมายว่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินดังกล่าวจะโยกย้ายจากแคริบเบียน ไปยังตะวันออกกลาง ความเคลื่อนไหวที่จะเป็นการจัดวางให้อิหร่านอยู่ในพิสัยแสนยานุภาพการยิงทำลายล้าง ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดขั้นสูงสุด
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นในขณะที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังหาทางเจรจากับอิหร่าน เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน อย่างไรก็ตามทาง เบนจามิน เนทันยาฮู แสดงความคลางแคลงใจอย่างเปิดเผยต่อการใช้วิธีการด้านการทูตกับอิหร่าน และบินไปยังวอชิงตันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เพื่อพูดคุยหารือกับทรัมป์
เจ้าหน้าที่อิหร่านส่งสัญญาณถึงความตั้งใจแบบมีเงื่อนไข ในการจำกัดการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมบางส่วน แลกกับการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามไม่เป็นชัดเจนว่ามันจะออกมาแบบไหน และการเจรจายังไม่ก่อผลลัพธ์ข้อตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ
คาดหมายว่าสหรัฐฯกับอิหร่านจะเปิดการเจรจานิวเคลียร์รอบ 2 ในเจนีวา ในวันอังคาร(17ก.พ.) ในความพยายามบรรลุข้อตกลงหนึ่งๆเพื่อป้องกันสงคราม สื่อมวลชนแห่งรัฐเตหะรานรายงานว่า อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศและคณะผู้แทน กำลังมุ่งหน้าสู่เจนีวา เพื่อเจรจาทางอ้อมกับฝ่ายอเมริกา
ประธานาธิบดีทรัมป์ กล่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์(13ก.พ.) ให้คำจำกัดความการประจำการกองเรือบรรทุกเครื่องบิน ว่าเป็นการรับประกันความรอบคอบ ถ้าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านล้มเหลว ทั้งนี้ด้วยการเสริมแสนยานุภาพทางทะเลเข้าสู่ภูมิภาค ดูเหมือน ทรัมป์ มีความตั้งใจใช้มันงัดข้ออยู่ในฉากหลัง เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ
(ที่มา:ซีบีเอสนิวส์)