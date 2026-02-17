กำราบ'อีลอน มัสก์'!จีนพัฒนาสำเร็จอาวุธต่อต้านดาวเทียม นักฆ่า'สตาร์ลิงค์'

การแข่งขันแย่งชิงความเป็นเจ้าด้านอาวุธอวกาศก้าวเข้าสู่ขั้นใหม่ เงียบสนิทแต่อานุภาพทำลายล้างมากกว่าเดิม
พวกนักวิจัยด้านการทหารในจีน ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์นอร์ทเวสต์(NINT) ในเมืองซีอาน มีรายงานว่าประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุปกรณ์ขับเคลื่อนสำหรับอาวุธไมโครเวฟพลังงานสูง (High-power microwave - HPM)
อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อรบกวนหรือสร้างความเสียหายแก่กลุ่มดาวเทียมที่โคจรรอบโลกในระดับต่ำ อย่างเช่นสตาร์ลิงค์ ในวิธีการที่ยากจะแกะรอยติดตาม
ตามรายงานของสำนักข่าวยูโรนิวส์เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ระบุว่าอุปกรณ์รหัส TPG1000Cs จะเป็นตัวแทนของการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีครั้งสำคัญ เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ลักษณะเดียวกันก่อนหน้านี้
รายงานข่าวระบุว่า อุปกรณ์นี้มีขนาดกะทัดรัด มีความยาวเพียง 4 เมตร และน้ำหนักประมาณ 5 ตัน ซึ่งเล็กพอที่ง่ายต่อการติดตั้งบนรถบรรทุก เรือรบ เครื่องบิน หรือแม้กระทั่งบนดาวเทียม ต่างจากระบบ HPM ทั่วไป และสามารถทำงานต่อเนื่องได้นานถึง 1 นาที (ประมาณ 200,000 พัลส์) ซึ่งเหนือกว่าระบบเดิมที่มักทำงานได้ไม่เกิน 3 วินาทีและมีขนาดใหญ่กว่ามาก
ในผลการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสาร High Power Laser and Particle Beams เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2026 พวกนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่า TPG1000Cs มีศักยภาพปล่อยพลังงานมหาศาลระดับ 20 กิกะวัตต์ (20GW)
ศักยภาพนี้ถือว่ามหาศาลมาก เมื่อเทียบกับที่พวกผู้เชี่ยวชาญเคยประเมินว่าอาวุธไมโครเวฟภาคพื้นดิน ที่มีกำลังส่งเพียง 1 กิกะวัตต์ ก็เพียงพอที่จะรบกวนหรือสร้างความเสียหายแก่การทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกของดาวเทียมต่างๆที่อยู่ในวงโคจรต่ำของโลกได้แล้ว
ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าระบบนี้สามารถปฏิบัติการได้อย่างมั่นคงเป็นเวลา 1 นาทีเต็ม สามารถปล่อยกระแสต่อเนื่องได้มากถึง 200,000 พัลส์ (pulses) ซึ่งถือเป็นการยกระดับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างมากจากเทคโนโลยีก่อนๆ ที่ปฏิบัติการต่อเนื่องได้เพียงไม่กี่วินาที
อาวุธไมโครเวฟ ถือเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ ที่มอบความได้เปรียบทางกลยุทธ์เหนืออาวุธต่อต้านดาวเทียมทั่วๆไปอย่างเช่นขีปนาวุธพลังงานจลน์ โดยขีปนาวุธจะทำลายดาวเทียมทางกายภาพ และก่อกลุ่มเศษซากที่เสี่ยงเป็นอันตรายต่ออากาศยานอื่นๆ แต่สำหรับการโจมตีด้วยคลื่นไมโครเวฟ เป็นการโจมตีวงจรอิเล็กทรอนิกภายใน โดยไม่ก่อให้เกิดการระเบิดทางกายภาพใดๆ
(ที่มา:ไอดีเอ็น)