คดีช็อคสวีเดน!รวบพ่อเฒ่าวัย60ปีเศษ ช่วยชายนับร้อยมีเซ็กซ์กับเมียตัวเอง

ชายสูงวัยรายหนึ่ง ทางภาคเหนือของสวีเดน ถูกจับกุมฐานต้องสงสัยช่วยเหลือชายกว่า 100 คน ให้มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขาเอง อัยการเปิดเผยเรื่องราวนี้กับสำนักข่าวเอเอฟพีเมื่อวันจันทร์(16ก.พ.)
กฎหมายค้าประเวณีของสวีเดน ระบุไว้ว่าการซื้อบริการทางเพศเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีความผิดทางอาญา แต่การขายบริการทางเพศไม่มีความผิดใดๆ
อัยการไอดา แอนเนอร์สเตดท์ เปิดเผยกับเอเอฟพีว่าชายรายดังกล่าว ในวัย 60 ปีเศษๆ ถูกจับกุมเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม หลังภรรยาของเขาเข้าแจ้งความกับตำรวจ และถูกคุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดีนับตั้งแต่นั้น
"เขาต้องสงสัยอำนวยความสะดวกหรือทำเงิน จากการขายบริการทางเพศของเจ้าทุกข์" แอนเนอร์สเตดท์ กล่าว พร้อมระบุว่าชายรายนี้ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดี ฐานต้องสงสัยเป็นธุระจัดหา ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา
แอนเนอร์สเตดท์ ระบุต่อว่าตำรวจพิจารณาความเป็นไปได้ของการกระทำผิดอื่นๆที่น่าสงสัย แต่ปฏิเสธให้รายละเอียดเพิ่มเติม อ้างถึงความลับของการสืบสวนที่กำลังดำเนินการอยู่
เธอปฏิเสธที่จะบอกอย่างชัดเจนว่า ภรรยาของชายรายนี้ ซึ่งมีอายุ 50 ปีเศษๆ ถูกบังคับใช้ขายบริการทางเพศหรือไม่
เชื่อว่าอาชญากรรมต้องสงสัยนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2022 ลากยาวมาจนกระทั่งผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมเมื่อปีที่แล้ว ขณะที่ แอนเนอร์สเตดท์ คาดหมายว่าจะเดินหน้าฟ้องร้องดำเนินคดีในวันที่ 13 มีนาคม
อัยการหญิงรายนี้เปิดเผยต่อว่าสามารถระบุตัวตนได้แล้ว บุคคล 120 ราย ที่ต้องสงสัยซื้อบริการทางเพศผู้หญิงรายนี้ แต่คงไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกสืบสวน ส่วนหนึ่งในการสืบสวนคดีหลัก แต่จะมีการเปิดการสืบสวนแยกกันอีกคดีหนึ่งกับบรรดาผู้ซื้อบริการทางเพศ หลังจากคดีหลักได้ข้อสรุปแล้ว
สถานีโทรทัศน์ SVT สื่อมวลชนแห่งรัฐ รายงานว่าชายรายนี้ ซึ่งปฏิเสธข้อกล่าวหา เคยถูกพิพากษากระทำผิดต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงทำร้ายร่างกายและการขู่เข็ญบังคับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(ที่มา:เอเอฟพี)