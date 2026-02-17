จับตา!อิหร่านซ้อมรบในช่องแคบฮอร์มุซ ส่งสัญญาณพร้อมเผชิญหน้าสหรัฐฯ

กองทัพอิหร่านทำการซ้อมรบในช่องแคบฮอร์มุซ ในวันจันทร์(16ก.พ.) ถือเป็นความพยายามของเตหะรานในการผลักดันกลับสหรัฐฯ และส่งสัญญาณพร้อมสำหรับเผชิญหน้ากับอเมริกา ตามรายงานของเยรูซาเลมโพสต์ อ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้
เยรูซาเลมโพสต์ ระบุว่าการซ้อมรบครั้งนี้รายงานโดยสำนักข่าวทาสนิม สื่อมวลชนกึ่งรัฐของอิหร่าน ซึ่งมีความใกล้ชิดกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิบัติอิสลาม(IRGC) แห่งอิหร่าน การซ้อมรบจะมุ่งเน้นไปที่กองทัพเรือและจะดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของพลตรีโมฮัมหมัด ปักปูร์ ผู้บัญชาการ IRGC
การซ้อมรบมีเป้าหมายประเมินความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการทางทะเลของอิหร่าน และเพื่อทบทวนแผนความมั่นคงและกรณีต่างๆ สำหรับการเปิดปฏิบัติการทางทหาร "ตอบโต้" โดย IRGC ตามรายงานของทาสนิม
ช่องแคบฮอร์มุซ เป็นช่องทางระหว่างอ่าวเปอร์เซียกับอ่าวโอมาน มันเป็นเส้นทางสัญจรทางทะเลเพียงเส้นทางเดียวจากอ่าวเปอร์เซียไปยังทะเลสากล ทำให้มันเป็นจุดคอขวดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางยุทธศาสตร์ พวกสายแข็งกร้าวอิหร่านผลักดันให้ขวางช่องแคบแห่งนี้ ตอบสนองต่อความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆกับวอชิงตัน
"คาดหมายว่ากองกำลังของเราจะมอบการตอบสนองที่เด็ดขาด ต่อแผนการต่อต้านความมั่นคงใดๆในขอบเขตทางทะเล" แหล่งข่าวใกล้ชิดกับ IRGC บอกกับทาสนิม
รายงานข่าวระบุด้วยว่า การซ้อมรบครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่เตหะรานคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯจะเปิดปฏิบัติการทางทหารเล่นงานพวกเขา ทั้งนี้ อิหร่าน เริ่มความพยายามสร้างป้อมปราการเสริมความเข้มแข็งแก่ที่ตั้งนิวเคลียร์ทั้งหลายแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาที่ตั้งทางนิวเคลียร์ ที่ได้รับความเสียหายระหว่างปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ เมื่อเดือนมิถุนายนปีก่อน
เมื่อสัปดาห์ก่อน พลเรือโทโรเบิร์ต ฮาเวิร์ด อดีตรองผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับเยรูซาเลมโพสต์ ว่าอิหร่านได้ยกระดับวาทกรรมยั่วยุมากขึ้นเรื่อยๆ "เตหะรานรกำลังเล่นโป๊กเกอร์ ในขณะที่การเผชิญหน้ากับสหรัฐฯ ดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้มากกว่าเดิม"
ลี เนตต์ นุสบาเชอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวกรองและประวัติศาสตร์การทหาร ให้ความเห็นกับเยรูซาเลมโพสต์ว่า การซ้อมรบล่าสุด มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นการส่งสัญญาณถึงสหรัฐฯ "การซ้อมรบนี้เป็นการส่งสัญญาณถึงสหรัฐฯ และถึงตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ว่าอิหร่านพร้อมปิดช่องแคบ" เธอกล่าว "มันเป็นความพยายามผลักดันสหรัฐฯกลับไป ในขณะที่อเมริกายังคงส่งเรือพิฆาต 2 ลำ คอยป้องกันไม่ให้ปิดช่องแคบฮอร์มุซ"
"ทำไมต้องกันไม่ให้ปิดช่องแคบ? ทำไมถึงอิหร่านต้องการปิดช่องแคบฮอร์มุซ? เพราะว่าสหรัฐฯกำลังใช้งานกองเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น รวมถึง เรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส เจรัลด์ ฟอร์ด อีกในไม่ช้า ในการกดดันอิหร่าน" เธอกล่าว
"หนึ่งในอาวุธทรงพลังที่สุดที่อิหร่านมี คือการใช้เรือโจมตีเร็วและขีปนาวุธติดตั้งบนภาคพื้นปิดช่องแคบฮอร์มุซ ในอดีตที่ผ่านมา แค่การจามไปในทิศทางของช่องแคบฮอร์มุซ มันก็ผลักให้ราคาน้ำมันพุ่งทะยานแล้ว" นุสบาเชอร์ระบุ
(ที่มา:เยรูซาเลมโพสต์)