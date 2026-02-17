ใกล้ WW3! ยุโรปนั่งไม่ติด “ปูติน” กำลังส่ง “นิวเคลียร์ไฮเปอร์โซนิก” เข้า “เบลารุส” ยิงไกลถึงอังกฤษได้ภายใน 8 นาที

เอเจนซีส์ – ผู้นำฝ่ายค้านเบลารุส สเวียตลานา ซิคานูสกายา (Sviatlana Tsikhanouskaya) เตือนยุโรปให้ระวัง เปิดเผยผู้นำรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน กำลังส่งมิสไซล์นิวเคลียร์ความเร็วเหนือเสียงเข้ามาติดตั้งในเบลารุสที่มีพิสัยกลางสามารถยิงถึงกรุงลอนดอนได้แค่ 8 นาที พร้อมตั้งโรงงานผลิตโดรนอย่างเป็นทางการเร่งเข็มนาฬิกาสงครามนิวเคลียร์ครั้งใหญ่
เดลีสตาร์ของอังกฤษรายงานวันนี้(16 ก.พ)ว่า ผู้นำฝ่ายค้านเบลารุสอดีตครูวิชาภาษาอังกฤษ สเวียตลานา ซิคานูสกายา (Sviatlana Tsikhanouskaya)ที่เคยลงสมัครเลือกตั้งเบลารุสปี 2020 แทนสามีที่อยู่ในเรือนจำที่เคยอ้างชนะเลือกตั้งปี 2020 ก่อนเกิดประท้วงใหญ่ทั่วประเทศและลี้ภัยการเมืองไปต่างประเทศล่าสุดได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เดลีเทเลกราฟว่า ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน กำลังส่งมิสไซล์โอเรชนิกนิวเคลียร์ระดับความเร็วเหนือเสียงเข้ามาประจำที่เบลารุสที่มีพรมแดนติน 3 ชาติสหภาพยุโรป
ในการเปิดเผยอ้างอิงจากเดลีเมลของอังกฤษ พบว่าผู้นำยูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี รับทราบข่าวนี้เช่นกัน
ทั้งนี้ก่อนหน้าเมื่อธันวาคมล่าสุด ประธานาธิบดีเบลารุส อเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก เคยออกมาเปิดเผยว่า รัสเซียจะส่งมิสไซล์โอเรชนิก 10 ลูกเข้ามาที่เบลารุส
ซิคานูสกายาได้ให้สัมภาษณ์ว่า “พวกเราได้เห็น(สิ่งที่เกิดใน)ดินแดนเบลารุส รัฐบาลของคุณลูคาเชนโกเพิ่มการปรากฏตัวของรัสเซีย พวกเขากำลังจะส่งอาวุธนิวเคลียร์(มาที่เบลารุส) มิสไซล์รัสเซีย”
เป็นการปรากฏตัวเพื่อเตรียมพร้อมในการยกระดับในอนาคตต่อสงครามในยูเครน
“ดังนั้นแล้วเป็นเหมือนพวกเขากำลังเตรียมการสำหรับการยกระดับ” ผู้นำฝ่ายค้านเบลารุสเปิดเผยกับเดลีเทเลกราฟในการรายงานของเดลีเมล
ทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างกล่าวว่า มิสไซล์ความเร็วเหนือเสียงโอเรชนิกของรัสเซียสามารถเดินทางมาถึงอังกฤษได้ภายในระยะเวลาแค่ 8 นาทีเท่านั้น เท่าที่ปรากฎรัสเซียเคยทดลองมิสไซล์โอเรชนิกที่ไม่ได้ติดหัวรบนิวเคลียร์โจมตียูเครน
ผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียเปิดเผยต่อว่า มีบริษัทเบลารุสร่วม 300 แห่งสนับสนุนความพยายามการระดมผลิตของรัสเซียรวมถึงการตั้งโรงงานเพื่อผลิตโดรน
เธอเตือนว่า เป็นเหมือนการยกระดับที่ไม่ใช่เฉพาะแค่ยูเครนแต่ยังรวมถึงประเทศยุโรป ดังนั้นจึงสมควรให้ความสำคัญต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเบลารุส
เดลีสตาร์รายงานว่า สัปดาที่ผ่านมาภาพดาวเทียมชี้ว่า รัสเซียอาจกำลังส่งมิสไซล์โอเรชนิกมาประจำที่ตั้งทางการทหารใกล้ เมืองครีโช ( Krychau) ทางตะวันออกของเบลารุสติดพรมแดนรัสเซีย
ภาพถ่ายของลานบินที่ทิ้งร้างกลับมีตึกใหม่ไม่กี่หลังผุดขึ้นมารวมถึงรางรถไฟและสถานีที่บูรณะใหม่อย่างเสร็จสมบูรณ์
เครมลินยิงมิสไซล์โอเรชนิกเมื่อมกราคมที่ผ่านมาเข้าโจมตีเมืองลวิฟ (Lviv) ห่างจากพรมแดนโปแลนด์ประเทศสมาชิกนาโตไปแค่ 40 ก.มเท่านั้นคล้ายส่งสัญญาณเตือนตะวันตก
ทั้งนี้ผู้นำฝ่ายค้านเบลารุส สเวียตลานา ซิคานูสกายา ได้กลับมาอยู่ร่วมกับ Siarhei Tsikhanouski สามีบล็อกเกอร์นักเคลื่อนไหวต่อต้านประธานาธิบดีเบลารุส อเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก อีกครั้งหลังได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ในการแลกเปลี่ยนนักโทษเมื่อปีที่ผ่านมา