ไม่สดใส! เศรษฐกิจญี่ปุ่นไตรมาส4ขยับขึ้นแค่0.2% ทำ‘นายกฯทาคาอิจิ’ยิ่งลำบาก‘ฟื้นการเติบโต’

จีดีพีไตรมาส 4 ปีที่แล้ว (ต.ค.-ธ.ค. 2025) ของญี่ปุ่นขยับขึ้นบางเฉียบแค่ 0.2% ต่ำกว่ามากจากการคาดหมายของตลาด เป็นการชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ว่าเรื่องภาวะเศรษฐกิจซึ่งเผชิญปัญหาค่าครองชีพสูงอย่างยืดเยื้อจนบีบคั้นความเชื่อมั่นและอุปสงค์ภายในประเทศ จะเป็นหนึ่งในบททดสอบสำคัญสำหรับรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ถึงแม้คะแนนนิยมในตัวเธอเพิ่งทำให้พรรคแอลดีพีชนะเลือกตั้งแบบขาดลอย
หลังจากนำพาพรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) ของเธอ กวาดชัยชนะถล่มทลายได้ที่นั่งในสภาล่างเกิน 2 ใน 3 ในการเลือกตั้งช่วงต้นเดือนผ่านมา คณะรัฐบาลทาคาอิจิ ก็ถูกความเป็นจริงทางเศรษฐกิจกระตุ้นเตือนอย่างแรง ขณะกำลังเตรียมนโยบายขยายการลงทุนผ่านการใช้จ่ายของภาครัฐแบบกำหนดเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการบริโภคและฟื้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ (16 ก.พ.) ทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 4 ปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2024 ต่ำกว่ามากจากผลสำรวจความคิดเห็นพวกนักเศรษฐศาสตร์ของรอยเตอร์ ซึ่งให้ตัวเลขประมาณการเฉลี่ยเอาไว้ที่ 1.6% ในการ ถึงแม้หากเทียบแบบไตรมาสต่อไตรมาสจะดีขึ้นกว่าไตรมาส 3 ซึ่งติดลบ 2.6%
คาสึทากะ เมอิดะ นักเศรษฐศาสตร์ของสถาบันวิจัยเมจิ ยาสึดะ ระบุว่า ข้อมูลนี้บ่งชี้ว่า โมเมนตัมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังไม่แข็งแรงนัก โดยการบริโภค การใช้จ่ายเงินทุน และการส่งออกที่เป็นความหวังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ล้วนไม่แข็งแกร่งตามที่คาดไว้
ข้อมูลนี้ยังตอกย้ำความท้าทายสำหรับผู้วางนโยบาย ในเมื่อเวลานี้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ย้ำจุดยืนที่จะคงอัตราดอกเบี้ยและการทำให้สภาพแวดล้อมทางการเงินกลับสู่สภาวะปกติ หลังจากใช้นโยบายต้นทุนการกู้ยืมต่ำสุดขีดมานานหลายปี ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อเรื้อรังและค่าเงินเยนอ่อน
จากสถานการณ์ที่รัฐบาลอาจจะพึ่งพาการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการทางการเงินผ่านแบงก์ชาติ ทำท่ากลายเป็นสิ่งซึ่งหวังได้ยากเช่นนี้ มาร์เซล ทีเลียนต์ หัวหน้าประจำเอเชีย-แปซิฟิกของแคปิตอล อิโคโนมิกส์ มองว่า ความพยายามของทาคาอิจิ ซึ่งเสนอฟื้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายผ่อนคลายทางการคลัง จึงดูเหมือนเป็นการมองการณ์ระยะยาว
โมเมนตัมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในไตรมาส 4 ที่อ่อนแรงผิดคาดเช่นนี้ จะทำให้นักลงทุนเฝ้าจับตาคำสัญญาระหว่างหาเสียงของทาคาอิจิในเรื่องการระงับปรับขึ้นภาษีบริโภค โดยที่เรื่องนี้เป็นประเด็นสร้างความปั่นป่วนในตลาดการเงินญี่ปุ่น สืบเนื่องจากความกังวลในฐานะย่ำแย่ทางการคลังของประเทศซึ่งมีหนี้สาธารณะสูงที่สุดในบรรดาประเทศพัฒนาแล้วด้วยกันแห่งนี้
ทีเลียนต์ชี้ว่า กิจกรรมเศรษฐกิจที่ชะลอลงทำให้มีโอกาสมากขึ้นที่ทาคาอิจิจะไม่เพียงเดินหน้าแผนระงับภาษีการขายสำหรับสินค้าหมวดอาหารเท่านั้น แต่ยังจะออกร่างงบประมาณเพิ่มเติมตั้งแต่ครึ่งแรกของปีงบประมาณที่เริ่มต้นเดือนเม.ย. แทนที่จะรอจนถึงช่วงปลายปี
พวกนักวิเคราะห์คาดหมายกันว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะยังคงขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปีนี้ แม้จีดีพีไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจอาจไม่สามารถเดินหน้าเติบโตเต็มสูบก็ตาม
นักเศรษฐศาสตร์มองว่า รายงานจีดีพีล่าสุดนี้ไม่มีแนวโน้มส่งผลต่อการตัดสินใจของแบงก์ชาติ กระนั้น ชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของทาคาอิจิทำให้ตลาดจับตาว่า นายกรัฐมนตรีหญิงเหล็กผู้นี้จะฟื้นข้อเรียกร้องให้ธนาคารกลางคงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำหรือไม่
ขณะที่พลวัตเงินเฟ้อของญี่ปุ่นกำลังก่อให้เกิดความตึงเครียดด้านนโยบายระหว่างรัฐบาล กับ ธนาคารกลางที่เพิ่งประกาศขึ้นดอกเบี้ยไปเมื่อเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา
(ที่มา: รอยเตอร์)