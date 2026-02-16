ตำรวจเชื่อปม “แม่นักจัดรายการทีวีอเมริกันชื่อดัง” โดนลักพาตัวแท้จริงอาจเป็นโจรพยายามงัดบ้านปล้นแต่ผิดแผน เจอดีเอ็นเอจากถุงมือเหมือนที่คนร้ายใส่

เอเจนซีส์ – เจ้าหน้าที่สอบสวนสหรัฐฯเชื่อว่า การลักพาตัวแม่ของผู้จัดรายการทีวีโทรทัศน์ชื่อดังสหรัฐฯ ซาวานนาห์ กูธรี นั้นแท้จริงอาจเป็นการงัดบ้านเพื่อปล้นทรัพย์แต่เกิดผิดพลาดจนมีการจับตัวไปเรียกค่าไถ่หายตัวนาน 15 วันแล้ว พบดีเอ็นเออยู่ที่ถุงมือที่เหมือนคนร้ายใส่โชว์กล้องทีวีวงจรปิดหน้าประตูบ้าน
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์รายงานวานนี้(15 ก.พ)ว่า แหล่งภายในการสอบสวนได้เปิดเผยกับ AZFamily ว่าการหายตัวของแนนซี กูธรี (Nancy Guthrie)วัย 84 ปี แม่ของผู้จัดรายการโทรทัศน์สหรัฐฯชื่อดัง Today show คือ ซาวานนาห์ กูธรี (Savannah Guthrie) นั้นอาจจะมาจากความผิดพลาดที่แต่เดิมวงในสอบสวนเชื่อว่า แต่เดิมอาจเป็นแค่การงัดแงะปล้นบ้านแต่ทว่าเกิดความผิดพลาดและกลายเป็นการลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่แทน
แหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อได้เปิดเผยว่า มีความเชื่ออย่างเป็นวงกว้างในกลุ่มเจ้าหน้าที่สอบสวนว่า แนนซี กูธรี ยังคงมีชีวิต
ความคืบหน้ามาจากการสอบสวนถึงการหายตัวไปตั้งแต่วันที่ 1 ก.พที่ย่างเข้าสู่วันที่ 15 พร้อมด้วยลูกสาว ซาวานนาห์ กูธรี ล่าสุดออกมาเปิดเผยผ่านวิดีโอคลิปบนอินสตาแกรมร้องวอนต่อคนร้ายที่ลักพาตัวแม่วัย 84 ปีของเธอไปว่า “ยังไม่สายเกินไปที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง”
CNN ของสหรัฐฯรายงานล่าสุดว่า เจ้าหน้าที่ FBI เปิดเผยว่า ถุงมือที่พบและเหมือนกับที่ของคนร้ายใช้ในคลิปได้จากกล้องทีวีวงจรปิดหน้าประตูบ้านนี้มีดีเอ็นเอที่อาจชี้ตัวคนร้ายได้
แต่อย่างไรก็ตามได้ว่าไม่ใช่กับถุงมือเดียวกันที่เคยเผยแพร่ก่อนหน้าโดยหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์
FBI เปิดเผยว่าคนร้ายสวมโม่งปิดบังใบหน้าที่ปรากฎตัวในคลิปยืนอยู่หน้าบ้านเหยื่อนี้เชื่อว่าเป็นชายรูปร่างปานกลางสูงราว 5 ฟุต 9 นิ้ว – 5 ฟุต 10 นิ้ว
คนร้ายสวมชุดสีเข้ม ถุงมือดำ และกระเป๋าเป้เดินป่าโอซาร์คขนาด 25 ลิตร
อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวยอมรับว่ายังไม่มีหนทางใหม่ในเวลานี้ที่จะนำไปสู่การหายตัวไปของแม่ผู้ประกาศสถานีโทรทัศน์ชื่อดัง