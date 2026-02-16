สหรัฐฯ ทดสอบขน 'เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก' ขึ้นเครื่องบินข้ามรัฐเป็นครั้งแรก

กระทรวงพลังงานและกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ ได้ทดสอบการขนส่งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กด้วยเครื่องบินขนส่งสินค้าจากรัฐแคลิฟอร์เนียไปยังรัฐยูทาห์เป็นครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ (15 ก.พ.) เพื่อแสดงถึงศักยภาพในการนำพลังงานนิวเคลียร์ออกใช้งานจริงได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านการทหารและพลเรือน
กระทรวงทั้งสองได้ร่วมมือกับบริษัท Valar Atomics ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ในการขนส่งเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็กแบบ Ward ด้วยเครื่องบิน C-17 โดยไม่มีเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ไปยังฐานทัพอากาศฮิลล์ในรัฐยูทาห์
คริส ไรต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ ไมเคิล ดัฟฟีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมฝ่ายจัดซื้อและบำรุงรักษา ได้เดินทางไปพร้อมกับเที่ยวบิน C-17 ซึ่งขนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และส่วนประกอบต่างๆ โดยพวกเขายกย่องปฏิบัติการครั้งนี้ว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญสำหรับพลังงานนิวเคลียร์ และการขนส่งทางทหารของสหรัฐฯ
“นี่ทำให้เราเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นต่อการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในเวลาและสถานที่ที่จำเป็น เพื่อส่งมอบเครื่องมือให้แก่ทหารของเราในการชนะศึกสงคราม” ดัฟฟีย์ กล่าว
รัฐบาลของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ มองว่าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กเป็นหนึ่งในหลายวิธีที่จะขยายการผลิตพลังงานของสหรัฐฯ โดยเมื่อเดือน พ.ค. ปีที่แล้ว ทรัมป์ได้ออกคำสั่งบริหาร 4 ฉบับที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ภายในประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นสำหรับความมั่นคงของชาติ และการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่แข่งขันได้
กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือ 2 โครงการในเดือน ธ.ค. เพื่อช่วยเร่งการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูลาร์
ฝ่ายที่สนับสนุนเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็กยังยกย่องว่ามันเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถส่งไปยังสถานที่ห่างไกลและทุรกันดารได้ ซึ่งจะเป็นทางเลือกแทนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลที่ต้องมีการขนส่งเชื้อเพลิงบ่อยครั้ง ทว่าผู้ที่ตั้งข้อสงสัยก็โต้แย้งว่า อุตสาหกรรมยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กสามารถผลิตพลังงานได้ในราคาที่สมเหตุสมผล
“ไม่มีแผนธุรกิจสำหรับเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็ก ซึ่งแม้ว่าจะทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ ก็จะผลิตไฟฟ้าในราคาที่สูงกว่าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดใหญ่มาก และยังไม่นับรวมพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์” เอ็ดวิน ไลแมน ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัยของพลังงานนิวเคลียร์แห่งสหภาพนักวิทยาศาสตร์ผู้ห่วงใย (Union of Concerned Scientists) ให้ความเห็น
ไรต์ ระบุว่า กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ วางแผนที่จะทำให้เครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็ก 3 เครื่องไปถึง “จุดวิกฤต” ซึ่งเป็นจุดที่ปฏิกิริยานิวเคลียร์สามารถคงอยู่ได้ด้วยตัวเอง ภายในวันที่ 4 ก.ค.
ไอเซอาห์ เทย์เลอร์ ซีอีโอของ Valar กล่าวว่า
เครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็กที่ถูกขนส่งในวันอาทิตย์ (15) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ารถมินิแวนเล็กน้อย สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 5 เมกะวัตต์ เพียงพอสำหรับจ่ายไฟให้บ้านเรือน 5,000 หลัง มันจะเริ่มดำเนินการในเดือน ก.ค. ที่อัตรา 100 กิโลวัตต์ และสูงสุดที่ 250 กิโลวัตต์ภายในปีนี้ ก่อนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเต็มที่
Valar คาดหวังว่าจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงทดลองในปี 2027 และจะเริ่มจำหน่ายเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบในปี 2028
แม้ว่าภาคเอกชนจะให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของตนเอง แต่ก็ยังต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง “เพื่ออนุญาตให้มีการผลิตเชื้อเพลิงและการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมที่นี่” เทย์เลอร์ ระบุ
รัฐมนตรี ไรต์ กล่าวกัยาอมวลชนว่า เชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปฏิกรณ์ของ Valar จะถูกขนส่งจากศูนย์ความมั่นคงแห่งชาติในรัฐเนวาดา (Nevada National Security Site) ไปยังโรงงานซานราฟาเอลในรัฐยูทาห์
อย่างไรก็ตาม ไลแมน เตือนว่าแม้แต่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กก็ยังก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสีจำนวนมาก ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ กล่าวว่า นักออกแบบไม่จำเป็นต้องพิจารณาเรื่องของเสียตั้งแต่เริ่มต้น นอกเหนือจากแผนการจัดการของเสียเหล่านั้น
แม้ว่าการกำจัดกากกัมมันตรังสีจะยังคงเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก แต่กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ กำลังเจรจากับรัฐต่างๆ รวมถึงรัฐยูทาห์ เพื่อจัดหาพื้นที่สำหรับแปรรูปเชื้อเพลิง หรือบริหารจัดการการกำจัดอย่างถาวร
ที่มา: รอยเตอร์