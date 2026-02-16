เคียฟละห้อย! อียูลั่นไม่พร้อมระบุวันเวลาที่แน่นอนในการรับ 'ยูเครน' เข้าเป็นสมาชิก

คาจา คัลลาส หัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรป (อียู) กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ (15 ก.พ.) ว่า เธอรู้สึกว่าบรรดารัฐสมาชิกอียูยังไม่พร้อมที่จะกำหนดวันเวลาที่แน่นอนสำหรับการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิก แม้ว่าประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี จะเรียกร้องให้ทำเช่นนั้นก็ตาม
เซเลนสกี กล่าวซ้ำเมื่อวันเสาร์ (14) ว่า เขาต้องการให้อียูระบุวันเวลาที่แน่นอน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันด้านความมั่นคงสำหรับข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายกับรัสเซีย
"ความรู้สึกของดิฉันก็คือ ประเทศสมาชิกยังไม่พร้อมที่จะกำหนดวันที่แน่นอน" คัลลาส กล่าวในการประชุมความมั่นคงมิวนิก
"เรายังมีงานอีกมากที่ต้องทำ"
ยูเครนพยายามเรียกร้องขอให้อียูรับเป็นสมาชิกภายในปี 2027
นักการทูตระบุว่า การเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของยูเครนในปี 2027 ถูกระบุไว้ในแผนสันติภาพ 20 ข้อที่หารือกันระหว่างสหรัฐอเมริกา ยูเครน และสหภาพยุโรป เพื่อเป็นมาตรการในการรับประกันความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของยูเครนหลังสงครามสิ้นสุดลง
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลหลายประเทศในสหภาพยุโรปเชื่อว่า วันที่กำหนดตายตัวใดๆ ก็ตามนั้นไม่สมจริงอย่างสิ้นเชิง เพราะการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเป็นกระบวนการที่พิจารณาจากคุณสมบัติ โดยจะดำเนินการต่อไปได้ก็ต่อเมื่อมีความคืบหน้าในการปรับกฎหมายของประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสหภาพยุโรป
ประธานาธิบดี เอ็ดการ์ส รินเควิคส์ แห่งลัตเวีย กล่าวสนับสนุนความคิดเห็นของ คัลลาส แต่ก็ไม่ได้หวังว่าจะมีข้อตกลงสันติภาพในเร็ววัน
“ใช่ เราเข้าใจว่าเราต้องการยูเครนในสหภาพยุโรป และใช่ เมื่อพูดคุยกับผู้นำหลายประเทศ ผมรู้สึกว่าพวกเขายังไม่พร้อมที่จะยอมรับวันที่กำหนดแน่นอน” เขากล่าว
รินเควิคส์ กล่าวว่า สหภาพยุโรปมีความคิดสร้างสรรค์เสมอเมื่อตกอยู่ใน
สถานการณ์ที่มีความจำเป็น และอาจจะหาสูตรที่เหมาะสมกับกลุ่มประเทศสมาชิกได้ แต่ก็จำเป็นต้องคำนึงถึงประเทศในแถบคาบสมุทรบอลข่านตะวันตกและมอลโดวา ซึ่งต่างก็ต้องการเป็นสมาชิกอียูมานานแล้วเช่นกัน
“ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตาม มันเกี่ยวพันอย่างมากกับข้อตกลงสันติภาพ จะมีข้อตกลงสันติภาพหรือไม่นั้น ผมไม่เห็นว่ารัสเซียจะยอมอ่อนข้อ และถ้าหากรัสเซียไม่ยอมอ่อนข้อ เราก็คงไม่มีข้อตกลง” เขากล่าว
ยูเครนยื่นใบสมัครเข้าร่วมสหภาพยุโรปไม่กี่วันหลังจากที่รัสเซียเปิดฉากการรุกรานเต็มรูปแบบในเดือน ก.พ. ปี 2022 โดยมุ่งหวังที่จะยึดโยงตัวเองทางการเมืองและเศรษฐกิจกับชาติตะวันตก
รัฐบาลยูเครนพยายามผลักดันความคืบหน้าในการเข้าร่วมสหภาพยุโรป แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายจากสงคราม รวมไปถึงการต่อต้านจากฮังการีซึ่งเป็นสมาชิกอียูที่ขัดขวางการเริ่มต้นเจรจารายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก
ที่มา: รอยเตอร์