ได้อานิสงส์!คาดคนจีนแห่เที่ยวไทยแทนญี่ปุ่น จุดหมายปลายทางช่วงตรุษจีน

คาดหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนมากกว่าเดิม ที่จะเดินทางออกไปท่องเที่ยวต่างแดนในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ โดยจุดหมายปลายทางลำดับต้นๆได้แก่รัสเซีย ออสเตรเลีย ไทยและเกาหลีใต้ ตามรายงานของอาซาฮี ชิมบุน อ้างความเห็นของบริษัทนำเที่ยว สวนทางกับญี่ปุ่นที่สูญเสียแรงดึงดูดใจ ท่ามกลางประเด็นพิพาทระหว่าง 2 ชาติ
อาซาฮี ชิมบุน สื่อมวลชนญี่ปุุ่น รายงานว่าเทศกาลตรุษจีน เป็นหนึ่งในช่วงวันหยุดยาวที่สุดของจีน ในปีนี้ครอบคลุมระยะเวลา 9 วัน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์(15ก.พ.) ที่ผ่านมา หรือนานกว่าปกติ 1 วัน ในวาระเปิดศักราชใหม่สำหรับปีม้า ตามปฏิทินจีน
ตามธรรมเนียมแล้ว ชาวจีนหลายล้านคนจะมุ่งหน้ากลับสู่มาตุภูมิ กลับไปอยู่พร้อมหน้ากับครอบครัวในช่วงเทศกาลนี้ กระตุ้นการใช้จ่ายตามร้านค้า โรงภาพยนตร์และร้านอาหาร ในขณะที่ครอบครัวทั้งหลายทั่วประเทศและในต่างแดน เฉลิมฉลองร่วมกัน
จีน คาดหมายว่าในปีนี้ จะมีผู้โดยสารเดินทางไปมากว่า 9,500 ล้านครั้ง ระหว่างหกรรมการเดินทางครั้งใหญ่ที่สุดประจำปีของจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน กินเวลารวม 40 วัน (ก่อน-หลังวันตรุษจีน) ที่เรียกว่า "ชุนยุ่น" เพิ่มขึ้นจากระดับ 9,020 ล้านครั้งเมื่อปีที่แล้ว ขณะที่พวกเจ้าหน้าที่หวังว่ากรอบเวลาที่นานขึ้นในปีนี้ จะช่วยให้ประชาชนตัดสินใจออกไปท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างแดนมากกว่าเดิม
"ไทยกลับสู่การเป็นจุดหมายปลายทางขาออกระดับท็อป ซึ่งต้องขอบคุณสภาพอากาศของพวกเขา เนื่องจากเกือบทุกพื้นที่ในจีนยังคงหนาวเย็น" ความเห็นของ Zhou Weihong จาก Spring Tour บริษัทท่องเที่ยวที่สำนักงานในเซี่ยงไฮ้ และเป็นบริษัทในเครือของสปริง แอร์ไลน์ส สายการบินต้นทุนต่ำ
รายงานข่าวระบุว่าท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจ ดูเหมือนนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากจะตัดสินใจทิ้งปัญหาไว้เบื้องหลัง แม้ในช่วงเวลาสั้นๆก็ตาม ในขณะที่พวกเขาต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆนานาภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ถดถอยเป็นเวลานานที่กัดเซาะความมั่งคั่งของครัวเรือนต่างๆ เช่นเดียวกับการเติบโตที่ไม่แน่นอนตามหลังวิกฤตโควิด-19 ที่ก่อภาวะไร้ความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงาน
การผงาดกลับขึ้นมาของไทย รวมถึงรัสเซีย ออสเตรเลียและเกาหลีใต้ ในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของชาวจีนในช่วงตรุษจีน มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างจีนกับญี่ปุ่น ที่กัดเซาะแรงดึงดูดใจผู้มาเยือนจากจีน ซึ่งปกติแล้วมีประเทศญี่ปุ่น เป็นตัวเลือกลำดับแรกๆ
ข้อมูลการบินสำหรับปี 2026 พบว่าการเดินทางจากจีนไปยังญี่ปุ่นลดลงฮวบฮาบ ท่ามกลางความสัมพันธ์อันตึงเครียดและจีนออกคำเตือนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการเดินทางเยือนญี่ปุ่น กระตุ้นให้สายการบินต่างๆคืนเงินในวงกว้าง และปรับเปลี่ยนนโยบายต่างๆสำหรับเส้นทางญี่ปุ่น
ในช่วงสัปดาห์เริ่มต้นวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ เที่ยวบินระหว่างจีนกับญี่ปุ่นลดลง 49.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของหนึ่งปีก่อนหน้านี้ อ้างอิงตัวเลขจาก Flight Master ผู้ให้บริการด้านข้อมูลการท่องเที่ยว
(ที่มา:อาซาฮีชิมบุน)