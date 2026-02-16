ระดับอดีตผู้นำ!'โอบามา'เน้นย้ำเชื่อ'มนุษย์ต่างดาว'มีจริง แต่ยันสหรัฐฯไม่ได้ปกปิดความลับ'Area 51'

บารัค โอบามา อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยืนยันเชื่อว่าเอเลี่ยน "มีจริง" แต่ปฏิเสธทฤษฎีสมคบคิดที่มีมาอย่างยาวนานว่าสหรัฐฯปกปิดหลักฐานการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตนอกโลก ไว้ที่ฐานทัพทหารลับแห่งหนึ่ง ที่เรียกว่าแอเรีย 51(Area 51)
โอบามา แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ผ่านรายการพอดแคสต์ No Lie กับ ไบรอัน ไทเลอร์ โคเฮน ที่เผยแพร่เมื่อวันเสาร์(14ก.พ.) โดยเมื่อถูกถามว่าเอเลี่ยนมีจริงหรือไม่ อดีตประธานาธิบดีรายนี้ ตอบกลับในเชิงบวกว่า" ผมไม่เคยเห็นพวกเขา และพวกเขาไม่ได้ถูกเก็บไว้ในแอเรีย 51 ไม่มีฐานใต้ดิน เว้นแต่ว่ามันมีแผนการสมคบคิดกันครั้งใหญ่ และพวกเขาปิดบังมันจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ" เขากล่าว
เมื่อถูกถามว่าคำถามใดที่เขาอยากได้คำตอบมากที่สุดในตอนเป็นประธานาธิบดี ทางโอบามาพูดติดตลกว่า "เอเลี่ยนอยู่ไหน"
แอเรีย 51 คือฐานทัพอากาศลับสุดยอดของกองทัพสหรัฐฯ ตั้งอยู่ในแถบทะเลสาบกรูม ทางใต้ของเนวาดา ซีไอเอยอมรับอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการมีอยู่ของที่ตั้งแห่งนี้ในปี 2023 โดยในเอกสารที่ไม่เป็นความลับอีกแล้ว ซีไอเอเผยว่ามันถูกใช้งานมาตั้งแต่ปี 1955 สำหรับทดสอบเครื่องบินสอดแนม U-2 และเครื่องบินทดลองอื่นๆ
ความลับของฐานทัพแห่งนี้ โหมกระพือข่าวลือที่มีมายาวนานหลายทศวรรษ เกี่ยวกับการวิจัยสิ่งมีชีวิตนอกโลก ในนั้นรวมถึงทฤษฎีสมคบคิดว่ามีการเก็บยานเอเลี่ยนที่ตกลงสู่โลกไว้ที่นี่ และมันเป็นสถานที่สำหรับการพบปะประชุมกับสิ่งมีชีวิตนอกโลก นอกจากนี้แล้วยังมีข่าวลือเกี่ยวกับการพบเห็นวัตถุบินไม่ทราบเอกลักษณ์(UFO) จำนวนหนึ่งในพื้นที่ แต่ทางซีไอเออ้างว่ามันเป็นการทดสอบเครื่องบินสอดแนม U-2
ทฤษฎีสมคบคิดต่างๆนานาเหล่านี้ยังถูกโหมกระพือขึ้นจากคำกล่าวอ้างพบเห็น UFO หลายร้อยครั้งในที่อื่นๆ เจ้าหน้าที่เพนตากอนให้ข้อมูลกับสภาคองเกรสในเดือนพฤษภาคม 2022 ว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถอธิบายได้เกือบ 400 กรณีจากบุคลากรทางทหาร เพิ่มขึ้นจากระดับ 144 กรณีระหว่างปี 2004 ถึง 2021 อย่างไรก็ตามในปี 2024 เพนตากอนเน้นย้ำว่า "ไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าสิ่งมีชีวิตนอกโลก เดินทางมาเยือนโลก"
ผิดกับ โอบามา ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ บอกว่าเขาไม่เชื่อในสิ่งมีชีวิตนอกโลก แม้เคยพบปะพูดกับบางคน ที่พูดอย่างจริงๆจังๆในเรื่องราวแปลกประหลาดมากๆ เกี่ยวกับการพบเห็นวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์บินอยู่บนท้องฟ้า
