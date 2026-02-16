ล่อใจทรัมป์! อิหร่านเตรียมเสนอผลประโยชน์ด้าน 'น้ำมัน-แร่-ก๊าซ' ให้สหรัฐฯ เพื่อบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์

รัฐบาลอิหร่านกำลังพยายามบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับสหรัฐฯ ซึ่งจะทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ก่อนการเจรจารอบที่ 2 ระหว่างเตหะรานและวอชิงตันในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
อิหร่านและสหรัฐฯ ได้เริ่มการเจรจาอีกครั้งเมื่อต้นเดือนนี้เพื่อแก้ไขข้อพิพาทที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทางทหารครั้งใหม่ ขณะที่สหรัฐฯ ได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่ 2 ไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง และว่ากันว่ากำลังเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่จะต้องใช้ปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านอย่างต่อเนื่อง หากการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จ
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุในการแถลงข่าวที่บราติสลาวาว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เขาอยากใช้การทูตและการเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาทมากกว่า แต่ก็ยอมรับเช่นกันว่า มันอาจจะไม่เกิดขึ้น
"ไม่มีใครเคยทำข้อตกลงที่ประสบความสำเร็จกับอิหร่านได้ แต่เราจะพยายาม" รูบิโอ กล่าว
อิหร่านเคยขู่จะโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในตะวันออกกลางหากถูกฝ่ายสหรัฐฯ โจมตีก่อน แต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา(15) เตหะรานกลับส่งสัญญาณประนีประนอม
“เพื่อความยั่งยืนของข้อตกลง จำเป็นอย่างยิ่งที่สหรัฐฯ จะต้องได้รับผลประโยชน์ในด้านที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงและรวดเร็ว” ฮามิด กานบารี รองผู้อำนวยการฝ่ายการทูตเศรษฐกิจของกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุ ตามรายงานของสำนักข่าว Fars ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอิหร่าน
“ผลประโยชน์ร่วมกันในด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ แหล่งน้ำมันและก๊าซร่วม การลงทุนด้านเหมืองแร่ และแม้แต่การซื้อเครื่องบิน ล้วนถูกรวมอยู่ในการเจรจา” กานบารี กล่าว โดยให้เหตุผลว่า ข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2015 กับมหาอำนาจโลกไม่ได้คุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
ในปี 2018 ทรัมป์ ได้นำสหรัฐฯ ถอนตัวออกจากข้อตกลงควบคุมนิวเคลียร์ที่ทำขึ้นในสมัย บารัค โอบามา ซึ่งผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรแลกกับการที่อิหร่านต้องจำกัดกิจกรรมนิวเคลียร์ โดย ทรัมป์ ได้รื้อฟื้นมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดต่อเตหะรานอีกครั้ง
แหล่งข่าวเผยกับรอยเตอร์เมื่อวันศุกร์ (13) ว่า คณะผู้แทนสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึง สตีฟ วิตคอฟฟ์ และ จาเร็ด คุชเนอร์ จะเข้าพบเจ้าหน้าที่อิหร่านที่นครเจนีวาในวันอังคาร (17) ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านได้ออกมายืนยันแผนการพบปะดังกล่าว
“สตีฟ วิตคอฟฟ์ และ จาเร็ด คุชเนอร์ จะออกเดินทางไป ผมคิดว่าพวกเขากำลังเดินทางอยู่ในตอนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมที่สำคัญ และเราจะรอดูว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร” รูบิโอ กล่าวโดยไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ขณะที่การเจรจาซึ่งนำไปสู่ข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2015 เป็นการเจรจาแบบพหุภาคี การเจรจาในปัจจุบันจำกัดอยู่เฉพาะอิหร่านและสหรัฐฯ โดยมีโอมานทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย
กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่า อับบาส อารัคชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ได้เดินทางออกจากเตหะรานไปยังเจนีวาเพื่อเข้าร่วมการเจรจานิวเคลียร์ทางอ้อมกับสหรัฐฯ และพบกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และบุคคลอื่นๆ
ที่มา: รอยเตอร์