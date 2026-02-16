อึ้งไปเลย!เขมรคุยโวถนนคนเดินในพนมเปญ มีคนแห่เที่ยววันละ8หมื่นถึง1แสนคน

ควง เซร็ง ผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญ อวดอ้างว่าถนนคนเดินจตุมุข(Chaktomuk) ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างชาติ ราวๆ 80,000 ถึง 100,000 คนต่อวัน ในช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์
ผู้ว่าราชการรายนี้ คุยโวด้วยว่าจากจำนวนนักท่องเที่ยวดังกล่าว ทำให้เมืองหลวงของกัมพูชาแห่งนี้ รั้งอันดับ 2 ของโลกในฐานะเมืองชีวิตกลางคืนที่มีชีวิตชีวามากที่สุด อันดับ 10 ของโลกในฐานะเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด และถูกจัดอันดับจากสำนักข่าวบีบีซี ยกให้เป็นหนึ่งใน 20 จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดสำหรับปี 2026
เขาบอกว่าถนนคนเดินจตุมุข ไม่ใช่แค่แหล่งท่องราตรีที่ได้รับความนิยม ที่มีการแสดงต่างๆนานาอันเป็นเอกลักษณ์ แต่เวลานี้มันยังกลายมาเป็นทำเลโฆษณาที่ได้รับความนิยมเช่นกัน ในข้อเท็จจริงคือ ถนคนเดินเป็นสถานที่จัดแสดงความสำเร็จต่างๆนานาของประเทศ นำเสนอผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่างๆนานา ไล่ตั้งแต่อาหาร ขนมอบและของใช้ในครัวเรือน
ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต แห่งกัมพูชา ก็อวดอ้างเช่นกันว่าถนนคนเดินจตุมุข กำลังกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมและแหล่งดึงดูดใจในช่วงสุดสัปดาห์ สำหรับประชาชนทั่วไปและสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก
ฮุน มาเนต โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ในตอนนั้นว่าหลังจากเริ่มโครงการนำร่อง จัดทำถนนคนเดินห้ามยานพาหนะทุกประเภทแล่นผ่าน มาตั้งแต่วัน 1 กุมภาพันธ์ 2025 "ถนนเส้นนี้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจและได้รับความนิยมในช่วงสุดสัปดาห์ สำหรับประชาชนทั่วไปและผู้มาเยือนจากต่างชาติจำนวนมาก"
"จนถึงตอนนี้ มีนักท่องเที่ยวราว 80,000 คน ถึง 100,000 คน ที่มาเยือนและมาสนุกสนานในพื้นนี้ ทุกเสาร์และอาทิตย์ สร้างงานเกือบ 1,400 อัตราแก่พลเมือง ในนั้นรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าทั่วไป 1,000 คน และพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยอีกราวๆ 400 คน" ฮุน มาเนต เขียน
นายกรัฐมนตรีรายนี้ อ้างแบบเดียวกับผู้ว่าราชการพนมเปญ ระบุว่าเมืองหลวงของกัมพูชา รั้งอันดับ 2 ของโลก ในฐานะเมืองชีวิตกลางคืนที่มีชีวิตชีวามากที่สุด และอันดับ 10 ของโลกในฐานะเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับจากสื่อมวลชนระดับโลกอย่างบบีซี ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว ท็อป 20 ของโลก สำหรับปี 2026
ฮุน มาเนต กล่าวว่าความสำเร็จของถนนคนเดินจตุมุขเมื่อขวบปีที่ผ่านมา เป็นไปได้ด้วยความพยายามของพวกผู้นำในพนมเปญ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ กองกำลังความมั่นคงต่างๆนานา และแรงสนับสนุนจากประชาชนทั่วไป
ควง เซร็ง เน้นย้ำว่าในปี 2025 ถนนคนเดินจตุมุข ดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างชาติรวมกันเกือบ 6 ล้านคน ในนั้นเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 110,000 คน หลังจากเริ่มโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน
