กระทบชิ่งจีน!'ทรัมป์-เนทันยาฮู'เห็นพ้อง USจะหาทางสกัดอิหร่านขายน้ำมันให้ปักกิ่ง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เห็นพ้องกันเมื่อวันพุธ(11ก.พ.) ระหว่างพูดคุยหารือกันที่ทำเนียบขาว ว่าอเมริกาจะหาทางลดการส่งออกน้ำมันของอิหร่านที่ป้อนไปยังจีน ตามรายงานของเว็บไซต์ข่าว Axios ในช่วงสุดสัปดาห์ ส่วนหนึ่งในความพยายามยกระดับกดดันระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน
"เราเห็นพ้องกันว่า เราจะเดินหน้าเต็มกำลังด้วยการกดดันอิหร่านขั้นสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น ในเรื่องที่อิหร่านขายน้ำมันให้แก่จีน" เว็บไซต์ข่าว Axios รายงานในวันเสาร์(14ก.พ.) อ้างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯรายหนึ่ง
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับรายงานข่าวดังกล่าว ทางกระทรวงการต่างประเทศจีนให้ความเห็นในวันอาทิตย์(15ก.พ.) ว่า "ความร่วมมือตามปกติระหว่างประเทศต่างๆ ที่ดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศเป็นเรื่องสมเหตุสมผลและชอบด้วยกฎหมาย มันควรได้รับความเคารพและการคุ้มครอง"
จีน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 80% ในการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน ขณะที่การส่งออกน้ำมันที่ลดลง นั่นจะหมายความว่า อิหร่าน จะมีรายได้จากน้ำมันลดต่ำลงตามไปด้วย
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นในขณะที่บรรดาผู้แทนของสหรัฐฯและอิหร่าน ได้พูดคุยเจรจากันเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน ผ่านคนกลางอย่างโอมาน ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในความพยายามฟื้นฟูการทูต หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สั่งการให้กองทัพเรืออเมริกา ประจำการกองเรือ "มหึมา" ในภูมิภาค ขณะที่มีรายงานว่ากองทัพสหรัฐฯเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่จะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านต่อเนื่องและยาวนานหลายสัปดาห์
(ที่มา:รอยเตอร์)