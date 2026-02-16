ยังไม่ทันไร!ทรัมป์คุยโวสมาชิก'บอร์ดสันติภาพ' รับปากมอบเงินฟื้นฟูกาซาแล้วกว่า$5พันล้าน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เปิดเผยว่าบรรดารัฐสมาชิกของคณะกรรมการสันติภาพ(Board of Peace) จะแถลง ณ ที่ประชุม ซึ่งจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี(19ก.พ.) ประกาศมอบเงินสนับสนุนความพยายามด้านมนุษยธรรมและฟื้นฟูกาซา เป็นจำนวนกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์(ราว 1.5 แสนล้านบาท)
ในข้อความที่โพสต์บนทรูธโซเชียลเมื่อวันอาทิตย์(15ก.พ.) ทรัมป์เขียนว่าบรรดารัฐสมาชิกยังรับปากมอบบุคลากรหลายพันคนเข้าสู่กองกำลังเสถียรภาพที่อยู่ภายใต้อำนาจของสหประชาชาติและตำรวจท้องถิ่น ในฉนวนปาเลสไตน์
ผู้นำสหรัฐฯระบุว่าการประชุมในวันพฤหัสบดี(19ก.พ.) ซึ่งถือเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกของทางกลุ่ม จะมีขึ้น ณ สถาบันสันติภาพ โดนัลด์ เจ.ทรัมป์ ที่ทางกระทรวงต่างประเทศเพิ่งเปลี่ยนชื่อใหม่เมื่อไม่นานที่ผ่านมา โดยเป็นการตั้งชื่อตามประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ทั้งนี้คาดหมายว่าจะมีคณะผู้แทนจากประเทศต่างๆมากกว่า 20 ชาติเข้าร่วม ในนั้นรวมถึงประมุขแห่งรัฐ
การจัดตั้งคณะกรรมการสันติภาพ ได้รับการรับรองโดยมติหนึ่งของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ส่วนหนึ่งในแผนของรัฐบาลทรัมป์ สำหรับยุติสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มนักรบปาเลสไตน์ "ฮามาส" ในฉนวนกาซา
เมื่อปีที่แล้ว อิสราเอลและฮามาส เห็นพ้องในข้อตกลงหยุดยิง ที่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม แต่ทั้ง 2 ฝ่ายยังคงกล่าวหาอีกฝ่ายซ้ำๆว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิง อ้างอิงข้อมูลของกระทวงสาธารณสุขกาซา ระบุว่ามีชาวปาเลสไตน์มากกว่า 590 คน ที่ถูกทหารอิสราเอลสังหาร นับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงเริ่มขึ้น ส่วนทางอิสราเอลบอกว่ามีทหารของพวกเขา 4 นาย ถูกปลิดชีพโดยกลุ่มนักรบปาเลสไตน์ ในช่วงเวลาเดียวกัน
ในขณะที่บรรดามหาอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลาง อย่างเช่นตุรกี, อียิปต์, ซาอุดีอาระเบีย, กาตาร์ และอิสราเอล เช่นเดียวกับบรรดาชาติเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่าง อินโดนีเซีย ประกาศเข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพของทรัมป์ แต่บรรดามหาอำนาจโลกและเหล่าชาติตะวันตกที่เป็นพันธมิตรดั้งเดิมของสหรัฐฯ ต่างแสดงท่าทีด้วยความระมัดระวังมากกว่า
(ที่มา:รอยเตอร์)