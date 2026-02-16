“โอบามา” เปิดใจครั้งแรกหลังโดน “ทรัมป์” โพสต์คลิปหยามให้ค่าเท่า “ลิง” ในช่วงเดือนแห่งประวัติศาสตร์แอฟริกันอเมริกันของสหรัฐฯ

เอเจนซีส์/เอเอฟพี/MGRออนไลน์ - อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯผิวสีคนแรก บารัค โอบามา วันเสาร์(14 ก.พ) วิจารณ์ปราศจากความละอายและธรรมเนียมปฎิบัติสังคมในวาทะทางการเมืองของสหรัฐฯเป็นการตอบโต้ครั้งแรกต่อคลิปลิงในการโพสต์ของประธานาธิบดีสหรัฐฯผิวขาว โดนัลด์ ทรัมป์ เชื่อส่งผลร้ายต่อการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯของพรรครีพับลิกัน
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(15 ก.พ)ว่า กลายเป็นข่าวอื้อฉาวร้อนทั่วอเมริกาเมื่อประธานาธิบดีสหรัฐฯคนปัจจุบัน โดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์เมื่อวันที่ 5 ก.พที่ผ่านมาเป็นคลิปดัดแปลงแสดงภาพคู่แข่งพรรคเดโมแครต บารัค โอบามา และอดีตสุภาพสตรีหมายเลข 1 ของสหรัฐฯ มิเชล โอบามา เป็นรูปลิงสั่นสะเทือนทั่วการเมืองสหรัฐฯ
คลิปอื้อฉาวที่เป็นการตัดต่อโดย AI ดังกล่าวใช้เพลง The Lion Sleeps Tonight และรวมไปถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแสดงการอ้างโกงเลือกตั้งสหรัฐฯปี 2020 ที่ทรัมป์แพ้คู่แข่งอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน และนำไปสู่ผู้สนับสนุนทรัมป์บุกรัฐสภาสหรัฐฯเมื่อวันที่ 6 ม.ค ปี 2021 เพื่อขัดขวางการรับรองผลคะแนน
อัลญะซีเราะห์ของกาตาร์รายงานว่า การโพสต์คลิปบนโซเชียลทรัมป์มีเป้าประสงค์เพื่อล้อเลียนโอบามาและศรีภรรยาในเดือนประวัติศาสตร์ผิวสี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อุทิสเพื่อการยกย่องต่อการเปลี่ยนแปลง การอุทิสและประวัติศาสตร์ของแอฟริกันอเมริกัน
สื่ออังกฤษรายงานว่า ทำเนียบขาวออกมาปฎิเสธในครั้งแรกว่าเป็นสิ่งที่ปลอมอย่างร้ายกาจ และเวลาต่อมาแก้ตัวว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะลบทิ้ง
ในการสัมภาษณ์เปิดใจครั้งแรกโอบามาที่เคยโดนทรัมป์ถามหาใบเกิดเมื่อครั้งลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯกล่าวในรายการการเมืองพ็อดแคสต์ความยาว 47 นาทีของ ไบรอัน ไทเลอร์ โคเฮน (Brian Tyler Cohen) ที่เผยแพร่ในวันเสาร์(15)
“วาทะการเมืองได้ก้าวเข้าสู่ระดับของความอัมหิตอย่างที่พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อน..แค่เพิ่งไม่กี่วันที่ผ่านมา โดนัลด์ ทรัมป์ ได้นำภาพคุณ เป็นภาพคุณในร่างลิงค่าง” โคเฮนถามในรายการ
และกล่าวต่อว่า “และอีกครั้งพวกเราได้เห็นการพัฒนาวาทะการเมือง พวกเราจะสามารถกลับมาได้จากจุดที่พวกเราได้ตกลงไปได้อย่างไร?”
อดีตผู้นำผิวสีคนแรกของสหรัฐฯ บารัค โอบามา ได้ตอบโต้โดยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อ “ทรัมป์” ออกมากโดยกล่าวว่า “มันสำคัญที่ต้องรับรู้ว่าประชาชนอเมริกันส่วนใหญ่มองว่าพฤติกรรมนี้มีปัญหาอย่างลึ้กซึ้ง”
พร้อมเสริมว่า “มันเป็นจริงที่มันสามารถเรียกความสนใจ มันเป็นจริงที่มันสามารถหันเหความสนใจได้”
อย่างไรก็ตามโอบามากล่าวว่า ในขณะที่ออกเดินทางไปทั่วสหรัฐฯ เขาค้นพบว่าได้พบกับผู้ค้นที่ยังเชื่อในความเหมาะสมตามธรรมเนียมปฎิบัติ ความสุภาพ และความอ่อนโยน”
เอเอฟพีรายงานว่า โอบามาคาดว่า สารที่ส่งออกมาเช่นนั้นจะสร้างความเสียหายให้กับพวกพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอม ที่ในท้ายที่สุดคำตอบจะมาจากประชาชนเมริกัน
อย่างไรก็ตามทรัมป์ยังคงยืนกรานต่อคำอ้างโกงเลือกตั้งในคลิปแต่เขาออกตัวอ้างไม่เห็นช่วงสุดท้ายของคลิป
การเหยียดหยามทางเชื้อชาติเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบหยั่งรากฝังลึกมาตั้งแต่สมัยอเมริกายังมีทาสผิวดำและนายทาสผิวขาว ข้อมูลเรียบเรียงจาก AI ของกูเกิลชี้ว่า จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ชาวแอฟริกันอเมริกันในสหรัฐฯมักถูกเลือกปฎิบัติอย่างไม่เท่าเทียมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ มักพบว่าตำรวจใช้กำลังในอัตราที่สูงกว่า การจับกุม และในบางกรณีอาจถึงขั้นทำเกินกว่าเหตุ