“เซเลนสกี” อ้างกลางที่ประชุมความมั่นคงมิวนิก “ปูติน” หายหน้า 1 สัปดาห์ส่งสัญญาณแรงมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานหลัง “คาร์บอมบ์” ระเบิดใกล้สนง.ลับสุดยอดวังเครมลิน

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี วันศุกร์(13 ก.พ) เปิดเผยกลางที่ประชุมความมั่นคงมิวนิกชี้ ผู้นำรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน หายจากสาธารณะนาน 1 สัปดาห์เชื่ออาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน 1 วันหลังคาร์บอมบ์ระเบิดใกล้สำนักงานสนับสนุนเทคโนโลยีชั้นสูงหลักของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซีย
เอ็กซเพรสของอังกฤษรายงานวันเสาร์(14 ก.พ)ว่า กลายเป็นข่าวลือไปทั่วที่ประชุมความมั่นคงมิวนิกหลังประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูตินที่กำลังจะมีอายุครบ 73 ปีในตุลาคมที่กำลังจะถึงได้หายตัวอย่างปริศนาจากสาธารณะตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ ที่ออกแถลงการณ์ต่อสาธารณะ
สื่ออังกฤษชี้ว่า ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าการหายตัวไปเป็นเพราะปัญหาทางสุขภาพหรืออย่างอื่นแต่ทว่าคู่ปรับ ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี วันศุกร์(13)แสดงความเห็นบนเวทีในการให้สัมภาษณ์กับโพลิติโกถึงการหายตัวว่า “ผมอายุน้อยกว่าปูตินมาก”
ทำให้ผู้ชมต่างหัวเราะออกมา เซเลนสกียืนว่า “ไม่ ไม่นะนี่เชื่อผมมันสำคัญ” พร้อมเสริมว่า “(เพราะ)เขานั้น ขอพระเจ้าอวยพร นั้นมีชีวิตเหลืออยู่ได้ไม่นาน”
เอ็กซเพรสรายงานว่า ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าผู้นำยูเครนนั้นหมายถึงสิ่งใด
ถึงแม้ว่าปูตินนั้นเมื่อไม่นานมานี้จะดูกระตือรือล้นพร้อมกับตารางงานที่ยุ่งท่ามกลางปัญหาข่าวลือสุขภาพร้ายแรงก่อนหน้า เพราะเมื่อพฤศจิกายนที่เพิ่งผ่านมาพบว่าผู้นำรัสเซียดูเหมือนว่ามือของเขาจะบวมและแดงท่ามกลางข่าวลือปัญหาสุขภาพปูตินตั้งแต่ภาวะหลอดเลือดดำอักเสบไปจนถึงป่วยโรคมะเร็ง
ข่าวการหายตัวไปของปูตินเกิดในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เกิดคาร์บอมบ์ห่างออกไปไม่กี่ไมล์จากสำนักงานเทคโนโลยีสนับสนุนทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียในวันพฤหัสบดี(12)
กรุงมอสโกสั่นไปด้วยแรงระเบิดเช้าวันพฤหัสบดี(12) หลังรถเมอร์ซีเดส ML350 เกิดระเบิดศูนย์การวิจัยคอมพิวเตอร์หลักของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียตั้งอยู่บนถนนรยาบิโนวายา( Ryabinovaya) ห่างออกไปทางตะวันตกของวังเครมลิน 9 ไมล์
รายงานชี้ไปว่าสำนักงานไอทีนี้ทำหน้าที่สนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูงหลักแก่ประธานาธิบดีปูตินและรัฐบาลรัสเซีย
หลังเกิดเหตุพบว่าหน่วยฉุกเฉินถูกส่งมาที่จุดเกิดเหตุเพื่อดับไฟ ระเบิดเกิดขึ้นจากด้านในตัวรถส่งผลทำให้คาดการณ์ว่าอาจจะมีอุปกรณ์ระเบิดซุกอยู่ในรถที่ในระหว่างเกิดเหตุไม่มีคนอยู่ในนั้น
รายงานเบื้องต้นไม่พบว่าใครเป็นเจ้าของรถหรือสาเหตุการระเบิด ซึ่งรายงานเบื้องต้นระบุแค่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บ
เหตุคาร์บอมบ์ใกล้สำนักงานลับปูตินนี้เกิดไม่นานหลังยูเครนส่งมือปืนบุกยิงนายพลรัสเซีย วลาดิมีร์ อเล็กเซเยฟ( Vladimir Alekseyev)ระดับสูงของหน่วยข่าวกรองลับทหารรัสเซีย GRU ระหว่างกำลังเดินอยู่บนบันไดเวียนของอพาร์ทเมนท์เพื่อไปหาชู้รักที่ชานกรุงมอสโกวันศุกร์(6) ส่งผลทำให้เขาต้องถูกส่งตัวเข้าผ่าตัดฉุกเฉิน
เดอะซันของอังกฤษรายงานวันที่ 7 ก.พว่า สำนักงานสอบสวนกลางรัสเซีย FSB หรือ KGB เก่าออกมาอ้างว่า มือปืน ลูบอร์เมียร์ คอร์บา (Lyubomir Korba) ที่โดนจับได้จากดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นถูกยูเครนติดต่อให้รับงานเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วด้วยความช่วยเหลือจากหน่วยข่าวกรองลับโปแลนด์
FSB อ้างว่า คอร์บาที่มีภาพที่สนามบินดูไบถูกฝึกที่กรุงเคียฟ ยูเครนพร้อมสัญญาเงินว่าจ้าง 22,000 ปอนด์