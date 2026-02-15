อังกฤษและ 4 ชาติพันธมิตรยุโรปยืนยัน ปูติน “สังหาร” อเล็กเซ นาวาลนี” ด้วยพิษหนังกบเอกวาดอร์

เอเจนซีส์ – หน่วยงานข่าวกรองตะวันตกไม่รวม "สหรัฐฯ" ยืนยันว่า มีการค้นพบพิษหนังกบลูกดอกเอกวาดอร์บนร่างของอดีตผู้นำฝ่ายค้านรัสเซีย อเล็กเซ นาวาลนีที่เสียชีวิตไปเมื่อ 2 ปีก่อนที่คุกอาร์กติก
เดอะการ์เดียนของอังกษรายงานวานนี้(14 ก.พ)ว่า อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สวีเดน และเนเธอร์แลนด์ ยืนยันว่า อดีตผู้นำฝ่ายค้านรัสเซีย อเล็กเซ นาวัลนี น่าจะเสียชีวิตจากพิษหนังกบเอกวาดอร์
อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ไม่ได้เป็นหนึ่งในชาติที่หน่วยงานข่าวกรองลับของตัวเองออกมาอ้าง
นาวาลนีเสียชีวิตที่เรือนจำขั้วโลกเหนือของรัสเซียระหว่างที่เขากำลังรับโทษ 19 ปีในเรือนจำอาร์กติก ตัวอย่างที่ได้จากศพก่อนที่เขาจะถูกฝังและส่งไปยังห้องแล็บวิทยาศาสตร์ของ 2 ชาติ
อังกฤษออกโรงประณามการใช้พิษว่าเป็นสิ่งที่ป่าเถื่อนพร้อมเปิดเผยจะรายงานเรื่องเกี่ยวกับรัสเซียไปยังองค์การว่าด้วยการป้องกันอาวุธเคมีว่าเป็นการละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมีขั้นร้ายแรง ( chemical weapons convention) หรือ CWC
หน่วยข่าวกรองออกแถลงการณ์อ้างว่า การทดสอบทางห้องแล็บวิทยาศาสตร์ค้นพบพิษหนังกบลูกดอกเอกวาดอร์ (Ecuador dart frog) ถูกพบในตัวอย่างของศพนาวาลนีและน่าจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิต
และ “มีแค่รัสเซียเท่านั้นที่มีหนทาง แรงจูงใจ และโอกาสในการใช้สารพิษต่อนาวาลนีเป้าหมายระหว่างเขาจำคุกในเรือนจำรัสเซียที่ไซบีเรีย และพวกเราต้องการให้รัสเซียรับผิดชอบต่อการตายของเขา”
และเสริมต่อว่า “สารพิษเอพิบาทิดีนสามารถพบได้ตามธรรมชาติในกบลูกดอกตามป่าธรรมชาติในอเมริกาใต้ ซึ่งกบลูกดอกในที่เลี้ยงปิดจะไม่ผลิตสารพิษนี้และจะไม่พบตามธรรมชาติในรัสเซีย ไม่มีการอธิบายอย่างใสซื่อถึงการพบสิ่งนี้บนร่างของนาวาลนี”
อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการสันนิษฐานก่อนหน้าว่า อเล็กเซ นาวาลนี นั้นโดนสารพิษลอบสังหารในรัสเซีย แต่การค้นพบสารพิษที่เจาะจงนี้เป็นความก้าวหน้าล่าสุด ภรรยาของเขา ยูเลีย นาวาลนายา ได้เคยโพสตไว้เมื่อกันยายนที่แล้วว่า มีหลักฐานเป็นสารพิษในร่างของเขาในการชันสูตรศพเวลานั้น
ยูเลีย ผู้เป็นภรรยาออกแถลงการณ์บนแพลตฟอร์ม X ว่า สารพิษตัวดังกล่าว "ทำให้เป็นอัมพาต ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตอย่างเจ็บปวด ดิฉันแน่ใจตั้งแต่วันแรกว่าสามีของดิฉันถูกพิษ แต่ทว่าเวลานี้มีข้อพิสูจน์ ปูตินสังหารอเล็กเซด้วยอาวุธเคมี ดิฉันรู้สึกขอบคุณต่อชาติยุโรปทั้งหลายสำหรับการทำงานอย่างละเอียดละออที่ใช้เวลานานถึง 2 ปีและเพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริง วลาดิมีร์ ปูติน เป็นฆาตรกร เขาต้องรับผิดชอบต่ออาชญากรรมของเขาทั้งหมด”
ทั้งนี้กระทรวงต่างประเทศอังกฤษที่ดูแลหน่วยข่าวกรองต่างๆกล่าวว่า ได้ทำการค้นหาความจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนาวาลนีร่วมกับชาติพันธมิตรทั้งหลายตั้งแต่ สวีเดน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และเยอรมัร กระทรวงต่างประเทศอังกฤษกล่าวต่อว่า “พวกเรารู้ว่ารัสเซียเวลานี้ใช้สารพิษที่ถึงตายไปที่เป้าหมายคือนาวัลนีด้วยความกลัวต่อการเป็นฝ่ายตรงข้ามของเขา”
ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลระหว่างการประชุมความมั่นคงมิวนิกเพื่อเตือนความทรงจำของทุกคนว่า รัสเซียได้ประกาศข่าวการเสียชีวิตของอดีตผู้นำฝ่ายค้านรัสเซีย อเล็กเซ นาวาลนี ในขณะที่การประชุมกำลังดำเนินเมื่อ 2 ปีก่อน
ทั้งนี้ภรรยาเขา หลังจากลังเลใจ ได้ออกแถลงการณ์สั้นในการประชุมความมั่นคงมิวนิกปี 2024 มีใจความว่า
“ดิฉันต้องการให้ปูตินและเจ้าหน้าที่ของเขาทุกคน ทุกคนที่อยู่รอบตัวเขา รัฐบาลของเขา เพื่อนของเขา ดิฉันต้องการให้คนพวกนั้นรู้ว่าพวกเขาจะต้องโดนลงโทษต่อในสิ่งที่พวกเขาได้ทำกับประเทศของพวกเรา พร้อมด้วยครอบครัวของดิฉันและสามีดิฉัน คนเหล่านั้นจะถูกนำมาสู่กระบวนการทางยุติธรรม และวันนี้จะมาถึงในไม่ช้า”