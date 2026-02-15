xs
xsm
sm
md
lg

หนีไทยไม่พ้น!คาร์เท็กซ์ยันดำเนินงานใน'กัมพูชา'ตามปกติ หลังเชฟรอนฮ่องกงขายธุรกิจให้'บางจาก'

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คาลเท็กซ์ฮ่องกง ยืนยันว่า "ยังคงดำเนินงานตามปกติ" สำหรับเครือข่ายธุรกิจของทางบริษัทในกัมพูชา หลังจากมีข้อตกลงขายเชฟรอน ฮ่องกง ให้แก่บางจาก บริษัทของไทย ชาติที่มีปัญหาข้อพิพาทชายแดนกับกัมพูชา

"เราอยากชี้แจงว่าการขายเชฟรอนฮ่องกงแก่บางจาก ไม่ได้ส่งผลกระทบกับเครือข่ายคาร์เท็กซ์ในกัมพูชา ในนั้นรวมถึงความเป็นเจ้าของ อุปทานเชื้อเพลิงหรือการบริหารจัดการแบรนด์" คาลเท็กซ์กัมพูชาระบุในถ้อยแถลง "ปฏิบัติการของเรายังคงไม่เปลี่ยนแปลง และยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติ"

ทั้งนี้ คาลเท็กซ์ เป็นแบรนด์ธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในเครือของเชฟรอน ขณะที่ถ้อยแถลของคาลเท็กซ์กัมพูชา ระบุว่าสถานีบริการกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ ยังคงเปิดบริการและดำเนินงานตามปกติ

รายงานของคิริโพสต์ระบุว่า บางจาก คือบริษัทพลังงานของไทยที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ โดยพวกเขาเริ่มต้นจากการเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในช่วงทศวรรษ 1980 ก่อนต่อมาจะกลายมาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทย

คิริโพสต์ระบุว่าการขายคาลเท็กซ์ฮ่องกงให้แก่บางจาก มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างกัมพูชาและไทย โดยที่ชาวกัมพูชาบางส่วนแสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้แบรนด์ต่างๆของไทย และถึงขั้นมีกระแสเรียกร้องให้บอยคอตต์สินค้าไทยเลยทีเดียว

(คิริโพสต์)