หนีไทยไม่พ้น!คาร์เท็กซ์ยันดำเนินงานใน'กัมพูชา'ตามปกติ หลังเชฟรอนฮ่องกงขายธุรกิจให้'บางจาก'

คาลเท็กซ์ฮ่องกง ยืนยันว่า "ยังคงดำเนินงานตามปกติ" สำหรับเครือข่ายธุรกิจของทางบริษัทในกัมพูชา หลังจากมีข้อตกลงขายเชฟรอน ฮ่องกง ให้แก่บางจาก บริษัทของไทย ชาติที่มีปัญหาข้อพิพาทชายแดนกับกัมพูชา
"เราอยากชี้แจงว่าการขายเชฟรอนฮ่องกงแก่บางจาก ไม่ได้ส่งผลกระทบกับเครือข่ายคาร์เท็กซ์ในกัมพูชา ในนั้นรวมถึงความเป็นเจ้าของ อุปทานเชื้อเพลิงหรือการบริหารจัดการแบรนด์" คาลเท็กซ์กัมพูชาระบุในถ้อยแถลง "ปฏิบัติการของเรายังคงไม่เปลี่ยนแปลง และยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติ"
ทั้งนี้ คาลเท็กซ์ เป็นแบรนด์ธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในเครือของเชฟรอน ขณะที่ถ้อยแถลของคาลเท็กซ์กัมพูชา ระบุว่าสถานีบริการกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ ยังคงเปิดบริการและดำเนินงานตามปกติ
รายงานของคิริโพสต์ระบุว่า บางจาก คือบริษัทพลังงานของไทยที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ โดยพวกเขาเริ่มต้นจากการเป็นโรงกลั่นน้ำมันที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในช่วงทศวรรษ 1980 ก่อนต่อมาจะกลายมาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทย
คิริโพสต์ระบุว่าการขายคาลเท็กซ์ฮ่องกงให้แก่บางจาก มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างกัมพูชาและไทย โดยที่ชาวกัมพูชาบางส่วนแสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้แบรนด์ต่างๆของไทย และถึงขั้นมีกระแสเรียกร้องให้บอยคอตต์สินค้าไทยเลยทีเดียว
(คิริโพสต์)