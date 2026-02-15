ไปดูธุรกิจน้ำมันเสียหน่อย!ทรัมป์เล็งเป็นปธน.USคนแรกรอบ30ปีเยือนเวเนฯ หลังส่งกองกำลังบุกจับ'มาดูโร'

โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่าเขามีแผนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯที่อยู่ในตำแหน่ง คนแรกในรอบเกือบ 3 ทศวรรษที่เดินทางเยือนเวเนซุเอลา ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือน เขาส่งกองกำลังของอเมริกาบุกจู่โจมจับกุม นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีของประเทศแห่งนี้ ณ ขณะนั้น ถึงในกรุงการากัส
ทรัมป์ บ่งชี้ในเรื่องดังกล่าวเมื่อวันศุกร์(13ก.พ.) ระหว่างที่เขาออกเดินทางจากทำเนียบขาว ไปยังฐานทัพฟอร์ทแบรกก์ ในนอร์ทแคโรไลนา เพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการลักพาตัวประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ของเวเนซุเอลา เมื่อวันที่ 3 มกราคม "ผมกำลังจะเดินทางเยือนเวเนซุเอลา" ทรัมป์ระบุ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเกี่ยวกับแผนดังกล่าว โดยเพียงแต่บอกว่า "เรายังไม่ตัดสินใจเกี่ยวกับวันเวลา"
กระนั้นแผนการดังกล่าว จะทำให้ ทรัมป์ กลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯที่อยู่ในตำแหน่ง คนแรกนับตั้งแต่ บิล คลินตัน ในปี 1997 ที่เดินทางเยือนเวเนซุลา ชาติที่ถูก ทรัมป์ เล่นงานด้วยมาตรการคว่ำบาตร ในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งสมัยแรกระหว่างปี 2017 ถึง 2021
เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ คริส ไรท์ รัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐฯ กลายเป็นสมาชิกในรัฐบาลทรัมป์คนแรกที่เดินทางไปยังเวเนซุเอลา โดยเขาได้พบปะกับรัฐบาลที่นำโดยประธานาธิบดีเดลซี โรดริเกซ ซึ่งก้าวเข้ามาทำหน้าที่แทน มาดูโร
ทรัมป์ พูดชม โรดริเกซ อดีตผู้ช่วยของ มาดูโร ซ้ำแล้วซ้ำเล่า พร้อมกับปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะให้การสนับสนุนบุคคลหนึ่งใดจากฝ่ายค้าน ตามหลังการลักพาตัวมาดูโร "พวกเขาทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม" ทรัมป์พูดอีกครั้งในวันศุกร์(13ก.พ.) "น้ำมันกำลังไหลออกมา และมีการจ่ายเงินแล้วจำนวนมาก"
สำหรับ โรดริเกซ เธอกำกับดูแลข้อตกลงประนีประนอมอ่อนข้อแก่สหรัฐฯต่างๆนานา ในนั้นรวมถึงระงับการส่งมอบน้ำมันไปยังคิวบา สนับสนุนกฎหมายฉบับหนึ่งที่เปิดทางให้บรรดาบริษัทต่างชาติเข้าถึงอุตสาหกรรมน้ำมันที่ควบคุมโดยภาครัฐ และปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองหลายร้อยคน
ในวันศุกร์(13ก.พ.)เช่นกัน ทางกระทรวงการคลังสหรัฐฯแถลงว่าพวกเขากำลังผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรบางอย่าง ที่เคยกำหนดเล่นงานภาคพลังงานของเวเนซุเอลา ซึ่งถือเป็นการบรรเทาบทลงโทษครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปฏิบัติการลักพาตัวมาดูโร
ทางกระทรวงการคลังสหรัฐฯออกใบอนุญาตทั่วไป 2 ฉบับ ในนั้นฉบับหนึ่งที่เปิดทางให้เชฟรอน, พีบี, เอนิ และเชลล์ รวมไปถึงเรปโซล เดินหน้าปฏิบัติการต่างๆด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมในเวเนซุเอลา บริษัทเหล่านี้ล้วนแต่มีสำนักงานอยู่ในเวเนซุเอลาอยู่ก่อนแล้ว และเป็นหนึ่งในคู่หูธุรกิจหลักของ PDVSA บริษัทน้ำมันแห่งรัฐ
ส่วนใบอนุญาตที่ 2 เปิดทางให้บรรดาบริษัทต่างๆชาติ เข้าร่วมในสัญญาใหม่ๆในด้านการลงทุนในด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ร่วมกับ PDVSA ในเวเนซุเอลา
อย่างไรก็ตามสัญญาใดๆจะเกิดขึ้นได้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขได้รับความเห็นชอบเป็นรายกรณีไป จากสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และต้องไม่ครอบคลุมถึงรัสเซีย, อิหร่าน และจีน หรือบริษัทต่างๆที่มีพลเมืองของประเทศทั้ง 3 เป็นเจ้าของ
ทรัมป์ เคยบอกว่าเขากำลังเสาะหาเงินลงทุนจากต่างชาติ 100,000 ล้านดอลลาร์ในเวเนซุเอลา ขณะที่รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ เผยเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ ว่านับตั้งแต่จับกุมมาดูโร พวกเขาสามารถขายน้ำมันเวเนซุเอลาไปแล้วกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ และคาดหมายว่าจะแตะระดับ 5,000 ล้านดอลลาร์ในไม่กี่เดือนข้างหน้า
รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯบอกว่าอเมริกาจะควบคุมกระบวนการขายเช่นนี้ ไปจนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลตัวแทนในเวเนซุเอลา แม้พวกผู้เชี่ยวชาญวิพากษ์วิจารณ์ความพยายามของอเมริกาที่ต้องการมีอิทธิพลเหนือทรัพยากรทางธรรมชาติของการากัส ว่าละเมิดสิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองของพลเมือง
(ที่มา:อัลจาซีราห์)