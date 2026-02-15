ถึงว่า100ปีก็ไม่ตาย!เขมรหันพึ่งสิงคโปร์ยอดนำเข้าพุ่ง252% หลังไทยปิดด่านชายแดน

กัมพูชาพบเห็นยอดนำเข้าจากสิงคโปร์ เติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงเดือนแรกของปี 2026 พุ่งขึ้นจากแค่ราวๆ 47.3 ล้านดอลลาร์(1,470 ล้านบาท) เป็น 166.6 ล้านดอลลาร์(5,180 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้น 252% เมื่อเทียบเป็นรายปี สวนทางกับตัวเลขนำเข้าจากไทยที่ลดลง 49% โดยพวกนักวิเคราะห์ชี้ว่าปัจจัยสำคัญคือกรณีที่พนมเปญระงับซื้อน้ำมันและก๊าซจากไทย
กรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชา ระบุว่าในช่วงเดือนแรกของปี 2026 กัมพูชานำเข้าสินค้าจากสิงคโปร์ 166.6 ล้านดอลลาร์ ส่วนการส่งออกสิงค้าไปยังสิงคโปร์ อยู่ที่ประมาณ 7.7 ล้านดอลลาร์(240 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 19.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี
Duch Darin นักเศรษฐศาสตร์ เน้นว่าตัวเลขนำเข้าจากสิงคโปร์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ เป็นสัญญาณว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศกำลังขยายตัว ขณะที่กัมพูชานำเข้าสินค้าต่างๆ อย่างเช่นเชื้อเพลิงและวัตถุดิบ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุนการบริโภครายวันและการผลิต ให้ตรงตามความต้องการของตลาดและการส่งออก
นอกเหนือจากนี้แล้ว เขาเชื่อว่าอนาคตของความสัมพันธ์ทางการค้าทวิภาคีระหว่างกัมพูชาและสิงคโปร์น่าจะเป็นไปในทิศทางบวก เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศเป็นสมาชิกอาเซียนและเป็นสมาชิกของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค(RCEP) ซึ่งมอบกรอบการทำงานอย่างชัดเจนสำหรับสิทธิพิเศษทางการค้า
"กัมพูชามีศักยภาพในการส่งออกข่าว แปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร เสื้อผ้า รองเท้า สินค้าด้านการเดินทางและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิก ขณะที่สิงคโปร์สามารถป้อนอุปทานพลังงานและวัตถุดิบ โครงสร้างการค้านี้ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพด้านต้นทุน สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ทั้ง 2 ฝ่าย" Darin กล่าว
ขณะเดียวกัน Chey Tech นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและสังคม เน้นว่าตัวเลขนำเข้าสินค้าจากสิงคโปร์ที่เพิ่มขึ้นของกัมพูชา เป็นผลสืบเนื่องจากการที่พนมเปญระงับนำเข้าน้ำมันและก๊าซจากไทย ชาติที่เคยเป็นหนึ่งในแหล่งต้นทางหลักในด้านพลังงานของประเทศ เช่นเดียวกับสิงคโปร์และเวียดนาม
"การแบนนำเข้าน้ำมันและก๊าซจากไทย เช่นเดียวกับบอยคอตต์สินค้าไทยบางอย่าง ได้เปลี่ยนทิศทางตลาดนำเข้าของสิงคโปร์" เขากล่าว "โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันและก๊าซ เรากำลังเบี่ยงสู่ซัพพลายสหรัฐฯ ที่มีต้นทางจากสิงคโปร์ อันนำมาซึ่งการนำเข้าจากสิงคโปร์เพิ่มมากขึ้น"
Tech เรียกร้องกัมพูชาให้เพิ่มการลงทุนผ่านการเป็นหุ้นส่วนกับพวกนักลงทุนต่างชาติ เพื่อก่อผลผลิตท้องถิ่นที่มีคุณภาพสูง ในราคาสมเหตุสมผล ตรงตามความต้องการของตลาดภายในประเทศ แทนที่จะพึ่งพิงแต่การนำเข้าจากไทยและประเทศอื่นๆ "เราจำเป็นต้องยกระดับบอยคอตต์สินค้าไทยเช่นกัน ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น"
กรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชา เปิดเผยว่าในเดือนมกราคม กัมพูชานำเข้าสินค้าจากไทย คิดเป็นมูลค่า 151.1 ล้านดอลลาร์(4,700 ล้านบาท) ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 49.3% ขณะที่ตัวเลขการส่งออกสินค้าไปยังไทย อยู่ที่ 58.3 ล้านดอลลาร์(1,800 ล้านบาท) ลดลง 19.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี
(ที่มา:คิริโพสต์)