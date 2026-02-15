หนนี้จะเอาให้ราบ!แฉสหรัฐฯเล็งถล่มอิหร่านต่อเนื่องหลายสัปดาห์ ถ้าทรัมป์ออกคำสั่งเปิดฉากโจมตี

สหรัฐฯกำลังเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ของปฏิบัติการจัดการกับอิหร่านต่อเนื่องนานหลายสัปดาห์ ถ้าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ออกคำสั่งโจมตี เจ้าหน้าที่อเมริกา 2 รายเปิดเผยกับรอยเตอร์ ในสิ่งที่เรียกว่าอาจกลายเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงกว่าครั้งที่ทั้ง 2 ชาติเผชิญหน้ากันคราวที่แล้ว
การเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนามสืบเนื่องจากลักษณะของแผนการที่เป็นประเด็นอ่อนไหว ทำให้การเจรจาทางการทูตที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างสหรัฐฯและอิหร่านในเวลานี้ มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น
สตีฟ วิตคอฟฟ์ ผู้แทนทูตสหรัฐฯ และ จาเรด คุชเนอร์ จะเจรจากับอิหร่านในเจนีวา ในวันอังคาร(17ก.พ.) โดยมีบรรดาผู้แทนจากโอมานทำหน้าที่เป็นคนกลาง ขณะที่ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาเตือนเมื่อวันเสาร์(14ก.พ.) แม้ ทรัมป์ อยากบรรลุข้อตกลงกับเตหะราน "แต่มันเป็นเรื่องยากมากในการทำเช่นนั้น"
ความเคลื่อนไหวที่ทรัมป์สั่งระดมกองกำลังในภูมิภาค เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการเปิดปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่ โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯเปิดเผยในวันศุกร์(13ก.พ.) ว่าเพนตากอนกำลังส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินอีกลำเข้าไปยังตะวันออกกลาง เสริมกำลังพลหลายพันนาย ฝูงบินขับไล่ เรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีและแสนยานุภาพการยิงอื่นๆสำหรับการโจมตีและปกป้องกองเรือ
ทรัมป์ กล่าวในวันศุกร์(13ก.พ.) พูดอย่างเปิดเผยถึงความเป็นไปได้ของการหาทางเปลี่ยนรัฐบาลในอิหร่าน โดยบอกว่า "มันดูเหมือนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้" อย่างไรก็ตามเขาปฏิเสธบอกต่อว่าใครที่เขาต้องการให้เข้ามาครองอำนาจในอิหร่าน โดยเพียงแต่บอกว่ามีคนเหล่านั้นอยู่
ประธานาธิบดีสหรัฐฯมักพูดอย่างคลุมเครือเกี่ยวกับการส่งทหารราบเข้าไปยังอิหร่าน โดยบอกเมื่อปีที่แล้วว่า "สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือทหารภาคพื้น" และลักษณะการเสริมแสนยานุภาพของกองกำลังสหรัฐฯในตะวันออกกลางจนถึงตอนนี้ บ่งชี้เกี่ยวกับการใช้กองกำลังทางอากาศและกองกำลังทางเรือเป็นทางเลือกหลัก ผิดกับในเวเนซุเอลา ที่ ทรัมป์ แสดงถึงเจตนาพึ่งพิงกองกำลังปฏิบัติการพิเศษเข้าควบคุมตัวนิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดี ณ ขณะนั้น ในปฏิบัติการจู่โจมเมื่อเดือนที่แล้ว
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ในปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯที่ต่อเนื่องยาวนาน ทาง แอนนา เคลลี โฆษกทำเนียบขาวระบุว่า "ประธานาธิบดีมีทุกทางเลือกวางอยู่บนโต๊ะในเรื่องเกี่ยวกับอิหร่าน เขารับฟังมุมมองที่หลากหลายต่อการออกคำสั่งใดๆ แต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับความมั่นคงแห่งชาติและประเทศของเรา"
สหรัฐฯส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน 2 ลำเข้าสู่ภูมิภาคเมื่อปีที่แล้ว ครั้งที่ปฏิบัติการโจมตีที่ตั้งทางนิวเคลียร์ของอิหร่าน
อย่างไรก็ตามปฏิบัติการ "Midnight Hammer" เมื่อเดือนมิถุนายน เป็นการโจมตีแบบครั้งเดียว โดยที่สหรัฐฯส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนบินจากอเมริกาโจมตีที่ตั้งทางนิวเคลียร์ของอิหร่าน ขณะที่เตหะรานตอบโต้ด้วยการโจมตีแบบจำกัดเล่นงานฐานทัพแห่งหนึ่งของสหรัฐฯในกาตาร์
เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าแผนที่กำลังเตรียมการอยู่ในตอนนี้ มีความซับซ้อนกว่าเดิมมาก โดยในยุทธการโจมตีแบบต่อเนื่องยาวนาน กองทัพสหรัฐฯอาจเล่นงานที่ตั้งแห่งรัฐและที่ตั้งด้านความมั่นคงของอิหร่าน ไม่ใช่แค่โครงสร้างพื้นฐานทางนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รายนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเจาะจง
พวกนักวิเคราะห์เตือนว่าการเปิดปฏิบัติการลักษณะดังกล่าวกับอิหร่าน อาจก่อความเสี่ยงแก่กองกำลังสหรัฐฯมากกว่าเดิม ในขณะที่เตหะรานอวดอ้างเกี่ยวกับคลังแสงนิวเคลียร์ที่น่าเกรงขาม ขณะเดียวกันการโจมตีตอบโต้ใดๆของอิหร่านก็เพิ่มความเสี่ยงของความขัดแย้งระดับภูมิภาค
เจ้าหน้าที่คนเดียวกันบอกว่าสหรัฐฯคาดหมายว่าอิหร่านจะตอบโต้กลับ นำมาซึ่งการโจมตีตอบโต้กันไปมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทำเนียบขาวและเพนตากอนไม่ตอบคำถามใดๆ เมื่อถูกถามเกี่ยวกับความเสี่ยงของการแก้แค้นหรือความขัดแย้งที่ลุกลามในระดับภูมิภาค
ทรัมป์ ส่งเสียงขู่ซ้ำๆว่าจะทิ้งบอมบ์ถล่มอิหร่าน ต่อกรณีเดินหน้าโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธ เช่นเดียวกับต่อการปราบปรามผู้เห็นต่างภายในประเทศ ในวันพฤหัสบดี(12ก.พ.) เขาเตือนอีกรอบว่าทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่ทางออกด้านการทูต "จะเจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างมาก"
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน เตือนว่าในกรณีมีการโจมตีใส่ดินแดนอิหร่าน ทางเตหะรานจะตอบโต้ด้วยการถล่มฐานทัพสหรัฐฯ ทั้งนี้อเมริกามีฐานทัพอยู่ทั่วตะวันออกกลาง ในนั้นรวมถึงในจอร์แดน คูเวต ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอเมิรตส์ และตุรกี
อิหร่าน เผยว่าพวกเขาพร้อมพูดคุยหารือเกี่ยวกับการจำกัดโครงการนิวเคลียร์แลกกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร แต่ปฏิเสธเชื่อมโยงประเด็นนี้กับโครงการพัฒนาขีปนาวุธ
(ที่มา:รอยเตอร์)