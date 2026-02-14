คราวนี้เล่นใหญ่! เขมรขายส้มติด 'ตราพระเจ้าแผ่นดิน' หวังเคลมเป็นส้มแห่งชาติ

กรมคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขัน และการปราบปรามการฉ้อโกงแห่งกัมพูชา (CCF) เตรียมดำเนินการเอาผิดกับผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ขายส้มที่มีตราแผ่นดินของกัมพูชา (Royal Arms of Cambodia) และได้สั่งให้หยุดการขายโดยทันที
ในประกาศเมื่อวันที่ 13 ก.พ. CCF ระบุว่า หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เจ้าหน้าที่พบว่ามีผู้ขายบางรายจำหน่ายส้มที่มีตราสินค้าหรือโลโก้ที่เหมือน เลียนแบบ หรือคล้ายคลึงกับตราแผ่นดินของกัมพูชาอย่างมาก
CCF เตือนว่า บุคคลใดก็ตามที่กระทำความผิดโดยใช้สัญลักษณ์ดังกล่าว จะต้องเผชิญบทลงโทษและค่าปรับอย่างหนัก
“ผู้ค้าและผู้จำหน่ายทั้งหมดที่ขายหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ต้องหยุดการกระทำดังกล่าวทันที และกักกันผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ดังกล่าวไว้ชั่วคราว พวกเขาต้องให้ความร่วมมือกับสำนักงานใหญ่ CCF ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในการดำเนินการสอบสวน เพื่อติดตามแหล่งที่มาของการผลิต การนำเข้า และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้” CCF ระบุ
CCF ยังเตือนให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ดังกล่าว และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นต่อสำนักงานใหญ่ CCF เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ ตราแผ่นดินของกัมพูชาในปัจจุบันก็คือตราพระราชลัญจกรประจำราชวงศ์กัมพูชา มีลักษณะเป็นตราสัญลักษณ์แสดงถึงระบอบกษัตริย์ ประกอบด้วยคชสีห์และราชสีห์เชิญฉัตรห้าชั้น ขนาบข้างพานแว่นฟ้าที่ประดิษฐานพระแสงขรรค์และมหากุฏเปล่งรัศมี เป็นสัญลักษณ์สำคัญที่ใช้ในหน่วยงานราชการและธงทหาร
ทางการกัมพูชายังไม่เปิดเผยแหล่งที่มาของผลไม้นำเข้าดังกล่าว
ที่มา: The Phnom Penh Post