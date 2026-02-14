ICE จ่อใช้งบกว่า $38,000 ล้านสร้างเครือข่าย 'ศูนย์กักกัน' จัดการผู้อพยพในสหรัฐฯ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐฯ (ICE) วางแผนที่จะใช้งบประมาณ 38,300 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ในการสร้างศูนย์กักกัน เพื่อควบคุมและจัดการผู้อพยพหลายหมื่นคนที่ถูกกำหนดให้เนรเทศออกนอกสหรัฐฯ ตามภาพรวมของแผนที่เผยแพร่โดยสำนักงานของ เคลลี อายอตต์ ผู้ว่าการรัฐนิวแฮมป์เชอร์ เมื่อวันพฤหัสบดี (12 ก.พ.)
สำนักงานของ อายอตต์ ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ว่า เอกสารดังกล่าวออกโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ หลังจากที่ อายอตต์ ได้สอบถามตามหลังการพิจารณาของวุฒิสภาเมื่อวันพฤหัสบดี (12)
ICE วางแผนจะซื้ออาคารที่มีอยู่ 16 หลัง และปรับปรุงใหม่เพื่อใช้เป็นศูนย์ประมวลผลระดับภูมิภาค ซึ่งสามารถรองรับผู้ถูกกักกันได้ 1,000 ถึง 1,500 คน โดยเฉลี่ยแล้วจะถูกกักกันประมาณ 3 ถึง 7 วัน ตามแผนดังกล่าว
นอกจากนี้ ทางหน่วยงานยังจะเปิดศูนย์กักกันขนาดใหญ่ 8 แห่งที่สามารถรองรับผู้ถูกกักกันได้ 7,000 ถึง 10,000 คน โดยเฉลี่ยประมาณ 60 วัน ซึ่งจะทำหน้าที่เป็น "สถานที่หลัก" สำหรับผู้อพยพที่จะถูกเนรเทศออกนอกสหรัฐฯ
ICE ยังเตรียมเข้าซื้ออาคาร "พร้อมใช้งาน" เพิ่มอีก 10 แห่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ ICE ใช้งานอยู่แล้ว
แผนดังกล่าวระบุด้วยว่า ศูนย์เหล่านี้มีความจำเป็น เนื่องจาก ICE กำลังเตรียมพร้อมรับมือกับการจับกุมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2026 หลังจากมีการจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มอีก 12,000 คน
"รูปแบบใหม่นี้จะช่วยให้ ICE สร้างเครือข่ายศูนย์กักกันที่มีประสิทธิภาพ โดยลดจำนวนสถานที่กักกันที่ทำสัญญากับหน่วยงานลง ในขณะเดียวกันก็เพิ่มจำนวนเตียงทั้งหมด ปรับปรุงการจัดการการควบคุมตัว และปรับปรุงกระบวนการเนรเทศให้คล่องตัวยิ่งขึ้น" เอกสารระบุ
ICE มีแผนที่จะจ้างผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุงอาคารสร้างพื้นที่กักกัน บริการทางการแพทย์และทันตกรรม โรงอาหาร ล็อบบี้ พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ หอพัก และห้องพิจารณาคดี ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้จะช่วยรับประกัน "การกักกันพลเรือนต่างชาติอย่างปลอดภัยและมีมนุษยธรรม"
ศูนย์กักกันเหล่านี้จะได้รับเงินทุนจากแพกเกจงบประมาณรายจ่ายขนาดใหญ่ที่สภาคองเกรสอนุมัติเมื่อเดือน ก.ค. ปี 2025 แพกเกจดังกล่าวซึ่งรู้จักกันในชื่อ "One Big Beautiful Bill" ครอบคลุมงบประมาณที่ไม่เคยมีมาก่อนถึง 170,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมือง ซึ่งในจำนวนนี้เป็นงบสำหรับการกักกัน 45,000 ล้านดอลลาร์
งบรายจ่ายของสหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2024 นั้นถูกจัดสรรสำหรับการกักกันคนเข้าเมืองเพียง 3,400 ล้านดอลลาร์
ICE คาดว่า สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้จะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นเดือน พ.ย. ปี 2026 และจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ลี้ภัยทั้งหมดของหน่วยงานเป็น 92,600 เตียง
จำนวนผู้คนที่ถูกกักกันโดย ICE เพิ่มขึ้นประมาณ 74% นับตั้งแต่ ทรัมป์ เข้ารับตำแหน่งในเดือน ม.ค. ปี 2025 โดยอยู่ที่ราวๆ 68,000 คนในเดือนนี้ ตามข้อมูลของรัฐบาล
ที่มา: รอยเตอร์