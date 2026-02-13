สุดโหด! กลุ่มติดอาวุธยิงสังหารนักบินดับ 2 ราย ขณะนำเครื่องบินลงจอดใน 'ปาปัวใต้'

นักบิน 2 คนของสายการบิน Smart Air เสียชีวิต หลังจากถูกกลุ่มติดอาวุธยิงโจมตีขณะนำเครื่องลงจอดที่สนามบินในจังหวัดปาปัวใต้ของอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11 ก.พ.
สำนักข่าว Antara รายงานว่า กลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนได้ยิงใส่เครื่องบินที่บรรทุกผู้โดยสาร 13 คน ทันทีที่เครื่องลงจอดที่สนามบินโคโรเวย์บาตู เวลาประมาณ 11:05 น. ตามเวลาปาปัวใต้
จากรายงานของ Jakarta Globe เจ้าหน้าที่ติดอาวุธและทหารอินโดนีเซียสามารถควบคุมพื้นที่ได้เมื่อวันที่ 12 ก.พ. และกำลังไล่ล่าผู้ก่อเหตุ
เครื่องบินลำดังกล่าวซึ่งออกเดินทางจากสนามบิน ทานาห์ เมราห์ ในเขตโบเวน ดิโกเอล ของจังหวัดปาปัวใต้ มีผู้โดยสารผู้ใหญ่ 12 คน และเด็กทารก 1 คน
พลเอก ลุกมาน เอฟ. ไลซา อธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซีย ยืนยันว่าผู้โดยสารทั้งหมดปลอดภัยดี
อย่างไรก็ตาม เอกอน อีราวัน นักบินที่หนึ่ง และ บาสโกโร นักบินผู้ช่ว ถูกยิงเสียชีวิตบนรันเวย์ ขณะพยายามหลบหนีตามผู้โดยสาร
ไฟซอล เราะห์มาดานี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจรักษาสันติภาพคาร์เทนซ์ ยืนยันเมื่อวันที่ 12 ก.พ. ว่า กลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าว
กลุ่มติดอาวุธ 2 กลุ่มที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องคือกองกำลัง Cannibal Battalion และ Semut Merah (Red Ant) Battalion
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำลังดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย โดยส่งทีมไปติดตามและจับกุมผู้กระทำผิด
"ความปลอดภัยของประชาชนยังคงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก กองกำลังรักษาความปลอดภัยร่วมกำลังทำงานร่วมกันเพื่อให้มั่นใจว่า สนามบินโคโรเวย์จะกลับคืนสู่ความสงบสุข" ไฟซอล กล่าว
หน่วยเฉพาะกิจและกองทัพอินโดนีเซียได้ตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รอบสนามบินโคโรเวย์แล้วเช่นกัน
ศพของนักบินทั้งสองคนถูกส่งกลับไปยังจาการ์ตา และส่งมอบให้กับครอบครัวและนายจ้าง หลังจากผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนและชันสูตรพลิกศพแล้ว
สำหรับผู้โดยสารทั้ง 13 คนซึ่งเป็นคนท้องถิ่นได้รับการช่วยเหลือ และส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้ว
ที่มา: Mothership.sg