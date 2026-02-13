xs
xsm
sm
md
lg

ไม่กลัวพญามังกร! ญี่ปุ่นยึด 'เรือประมงจีน' อ้างรุกล้ำเขตเศรษฐกิจจำเพาะ-หลบเลี่ยงการตรวจสอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทางการญี่ปุ่นได้ยึดเรือประมงจีนและจับกุมกัปตันเรือในข้อหาหลบเลี่ยงการตรวจสอบในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ (EEZ) ของญี่ปุ่น ในเหตุการณ์ที่คาดว่าจะทำให้ความตึงเครียดระหว่าง 2 ประเทศเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ของเอเชียทวีความรุนแรงขึ้น

กัปตันเรือชาวจีน วัย 47 ปี ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้หยุดเพื่อตรวจสอบบนเรือเมื่อวันพฤหัสบดี (12 ก.พ.) ในน่านน้ำนอกชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดนางาซากิ ตามถ้อยแถลงจากหน่วยงานประมงของญี่ปุ่น

ขณะนั้น เรือลำดังกล่าวมีผู้โดยสารอยู่บนเรืออีก 10 คน

แม้ว่าญี่ปุ่นจะเคยยึดเรือประมงจากเกาหลีใต้และไต้หวันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่เหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับเรือจากจีนนับตั้งแต่ปี 2022 และเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตครั้งใหญ่ระหว่าง 2 ประเทศ

"เราจะยังคงดำเนินการอย่างเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและยับยั้งการประมงที่ผิดกฎหมายโดยเรือต่างชาติ" มินารุ คิฮาระ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ระบุในการแถลงข่าวประจำวันศุกร์ (13)

ด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนยังไม่ออกมาให้ความคิดเห็นในทันที

ที่มา: รอยเตอร์