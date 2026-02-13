ฝ่ายขวามาแรง! พรรคชาตินิยมบังกลาเทศชนะเลือกตั้งถล่มทลาย กวาดที่นั่ง 2 ใน 3 ของสภา

พรรคชาตินิยมบังกลาเทศ (BNP) ชนะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันศุกร์ (13 ก.พ.) ด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 อย่างเด็ดขาด คาดว่าจะนำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง หลังจากความวุ่นวายหลายเดือนที่เกิดขึ้นตามหลังการโค่นล้มอดีตนายกรัฐมนตรี ชัยค์ ฮาสินา ในการลุกฮือที่นำโดยคน Gen Z ในปี 2024
จากผลการนับคะแนนล่าสุดพบว่า พรรค BNP และพันธมิตรกวาดจำนวน ส.ส. ไปได้อย่างน้อย 212 จาก 299 ที่นั่ง ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์ในประเทศ ขณะที่พรรคฝ่ายค้าน จามาอัต-อี-อิสลามี และพันธมิตร ได้ 70 ที่นั่งในสภา
คณะกรรมการการเลือกตั้งระบุว่า พรรค BNP ได้ 181 ที่นั่ง พรรค จามาอัต-อี-อิสลามีได้ 61 ที่นั่ง และพรรคอื่นๆ ได้ 7 ที่นั่ง โดยคาดว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการทั้งหมดในเวลาเที่ยงวันศุกร์ (13)
พรรค BNP ซึ่งกลับมาครองอำนาจอีกครั้งในรอบ 20 ปี รีบออกมากล่าวขอบคุณคนในชาติ และเรียกร้องให้มีการจัดพิธีละหมาดพิเศษในวันศุกร์ (13) เพื่อประเทศชาติและประชาชน
“ถึงแม้จะชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น แต่จะไม่มีการจัดขบวนแห่ หรือการชุมนุมเฉลิมฉลองใดๆ” พรรคระบุในถ้อยแถลง
พรรค National Citizen Party (NCP) ซึ่งนำโดยนักกิจกรรมเยาวชนที่มีบทบาทสำคัญในการโค่นล้ม ชัยค์ ฮาสินา และเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรที่นำโดยพรรค จามาอัต-อี-อิสลามีได้รับชัยชนะเพียง 5 ที่นั่งจาก 30 ที่นั่งที่ลงสมัคร
ผลการเลือกตั้งที่ชัดเจนถือเป็นกุญแจสำคัญต่อเสถียรภาพทางการเมืองในบังกลาเทศที่ประชากร 175 ล้านคนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมหลังเหตถจลาจลต่อต้านรัฐบาล ชัยค์ ฮาสินา ที่รุนแรงนานหลายเดือนได้บ่อนทำลายชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งบังกลาเทศเป็นอันดับ 2 ของโลกในด้านการส่งออก
“เสียงข้างมากที่แข็งแกร่งจะทำให้พรรค BNP มีอำนาจในการผ่านกฎหมายปฏิรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหลีกเลี่ยงภาวะชะงักงันทางด้านนิติบัญญัติ แค่นั้นก็สามารถสร้างเสถียรภาพทางการเมืองในระยะสั้นได้แล้ว” เซลิม ไรฮาน อาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธากา กล่าวกับรอยเตอร์
หลายฝ่ายคาดการณ์กันว่า ทาริก ราห์มาน ผู้นำพรรค BNP จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี เขาเป็นบุตรชายของผู้ก่อตั้งพรรคและอดีตประธานาธิบดี เซียอูร์ ราห์มาน โดยเพิ่งเดินทางกลับมายังกรุงธากาในเดือน ธ.ค. หลังจากพำนักอยู่ต่างประเทศเป็นเวลา 18 ปี
พรรค BNP ให้สัญญาว่าจะให้ความสำคัญกับการสร้างงาน ปกป้องครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและยากจน และรับประกันราคาที่เป็นธรรมสำหรับเกษตรกร
“หากโรงงานดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและเราได้รับค่าจ้างตรงเวลา นั่นคือสิ่งที่สำคัญสำหรับเรา” จอสนา เบกุม วัย 28 ปี พนักงานโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าและคุณแม่ลูกสอง บอกกับรอยเตอร์ หลังจากทราบผลการเลือกตั้ง
“ฉันแค่ต้องการให้รัฐบาลพรรค BNP นำความมั่นคงกลับคืนมา เพื่อให้มีคำสั่งซื้อเข้ามาในบังกลาเทศมากขึ้น และพวกเราจะได้อยู่รอดได้”
ด้านนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ของอินเดีย นายกรัฐมนตรี เชห์บาซ ชารีฟ ของปากีสถาน และเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำบังกลาเทศ เบรนต์ ที. คริสเตนเซน เป็นผู้นำต่างชาติกลุ่มแรกๆ ที่กล่าวแสดงความยินดีกับ ราห์มาน ในชัยชนะของพรรค BNP
ที่มา: รอยเตอร์