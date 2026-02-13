รีพับลิกันเดือด! ส.ส.หญิง 'อิลฮาน โอมาร์' เรียก 'ทรัมป์' เป็นพวกใคร่เด็ก-บอกถ้าอยู่โซมาเลียคงโดนประหารชีวิต

สมาชิกพรรครีพับลิกันออกมากล่าวหาว่า อิลฮาน โอมาร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครต กำลัง “เรียกร้องให้ประหารชีวิต” ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ หลังจากที่เธอเรียกเขาว่า “พวกใคร่เด็ก” (pedophile) และยังเอ่ยเป็นนัยๆ ว่า เขาจะถูกประหารชีวิต หากอยู่ในประเทศโซมาเลียบ้านเกิดของเธอ
“เมื่อคืนที่ผ่านมา อิลฮาน โอมาร์ ทวีตข้อความเรียกร้องให้ประหารชีวิตประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา” สาขาพรรคริพับลิกันแห่งรัฐเพนซิลเวเนียแถลงเมื่อวันพุธ (11) โดยชี้ให้เห็นว่า “การเรียกร้องให้ประหารชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเป็นความผิดทางอาญาภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ” และเรียกร้องให้พรรคเดโมแครต “รับผิดชอบ” ต่อการคุกคามชีวิตของ ทรัมป์
หนึ่งวันก่อนหน้านั้น โอมาร์ ได้แชร์คลิปวิดีโอที่ ทรัมป์ ประณามแก๊งฉ้อโกงที่นำโดยชาวโซมาเลียในรัฐมินนิโซตา โดย โอมาร์ ซึ่งเกิดในโซมาเลียและเป็นตัวแทนของรัฐมินนิโซตาในสภาคองเกรส กล่าวหาประธานาธิบดีว่าพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากชื่อของเขาที่ปรากฏอยู่ในเอกสารของ เจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีนักค้ากาม ที่เพิ่งเปิดจะมีการเปิดเผยออกมา
“ผู้นำของพรรคคุ้มครองพวกชอบล่วงละเมิดทางเพศเด็ก (Pedophile Protection Party) กำลังพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากชื่อของเขาที่ปรากฏอยู่ทั่วเอกสารของ เอปสตีน” โอมาร์ โพสต์ข้อความบน X “อย่างน้อยในโซมาเลีย พวกเขาก็ประหารชีวิตพวกชอบล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ไม่ใช่เลือกตั้งคนเหล่านี้ขึ้นมา ”
บัญชี RNC Research ของพรรครีพับลิกันยังกล่าวหา โอมาร์ ว่า “สนับสนุน” การประหารชีวิต ทรัมป์ อย่างไม่แยแส และระบุว่าโซมาเลีย “มีอัตราการแต่งงานในเด็กสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก” แต่โพสต์ของ RNC Research ไม่ได้โต้แย้งคำกล่าวของเธอที่เรียก ทรัมป์ ว่า “พวกใคร่เด็ก”
โอมาร์ ไม่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ จากพรรคของเธอเองสำหรับโพสต์ดังกล่าว
เมื่อเดือนที่แล้ว กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้เผยแพร่เอกสารมากกว่า 3 ล้านฉบับที่เกี่ยวข้องกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีค้ากามเด็กที่เสียชีวิตไปแล้ว โดยในบรรดาอีเมลและข้อความนับพันฉบับระหว่าง เอปสตีน และผู้ร่วมงานของเขามีชื่อของ ทรัมป์ ถูกกล่าวถึงหลายพันครั้ง อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดใดๆ ที่เชื่อมโยง ทรัมป์ กับอาชญากรรมทางเพศต่อเด็ก
เอกสารเหล่านั้นชี้ให้เห็นว่า ทรัมป์ มีการติดต่อกับ เอปสตีน มากกว่าที่เขายอมรับไว้ก่อนหน้านี้ และเขารู้ว่านักการเงินผู้นี้เกี่ยวข้องกับเด็กสาววัยรุ่น อย่างไรก็ตาม เอกสารหลายฉบับเปิดเผยว่า เขาบอกกับตำรวจฟลอริดาว่า เขายินดีที่พวกเขากำลัง "หยุด" เอปสตีน เพราะ "ทุกคนรู้ว่าเขาทำแบบนี้มาตลอด"
เอกสารที่ถูกเปิดเผยออกมายังรวมถึงคำร้องเรียนนิรนามที่ยื่นต่อ FBI ในปี 2020 ซึ่งกล่าวหาว่า ทรัมป์ ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก และมีส่วนร่วมในการฆาตกรรม แต่กระทรวงยุติธรรมได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้ โดยระบุว่าเป็นความพยายาม "สร้างเรื่อง" เพื่อใส่ร้าย ทรัมป์ ก่อนการเลือกตั้งปี 2020
