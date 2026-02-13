ฟ้องไปทั่ว!กัมพูชาอ้างทูตญี่ปุ่นรับปากรายงานไปยังรัฐบาล หลังกล่าวหาไทยวางตู้คอนเทนเนอร์ขวางปชช.กลับบ้าน

สื่อเขมรกล่าวอ้าง เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชา รับปากรายงานประเด็นพิพาทชายระหว่างกัมพูชาและไทยในปัจจุบัน กลับไปยังรัฐบาลในโตเกียวโดยตรง ท่ามกลางคำกล่าวของพนมเปญที่กล่าวอ้างว่าไทยยึดครองดินแดนไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงใช้มาตรการต่างๆ อย่างเช่นวางแนวรั้วลวดหนามและตู้คอนเทนเนอร์
ในถ้อยแถลงที่โพสต์บนเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2026 ทางคณะกรรรมการสิทธิมนุษชนกัมพูชา อ้างว่านายอูเอโนะ อุตสึชิ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชา รับปากในเรื่องดังกล่าว ระหว่างพบปะกับนาย เขียว รามี ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2026
ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนบอกว่าการพูดคุยหารือ ได้มุ่งเน้นอย่างครอบคลุมในสิ่งที่พวกเขากล่าวหาว่าไทยรุกรานเข้าสู่ดินแดนกัมพูชา
รายงานของแคมโบเดียเดลี ระบุทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา กล่าวอ้างว่าแม้มีการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2025 แต่ยังมีชาวกัมพูชาผู้พลัดถิ่นฐานกว่า 90,000 คน ที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย ทางคณะกรรมการฯบอกว่ากองกำลังไทยยังคงยึดครองดินแดนกัมพูชาอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย และใช้มาตรการต่างๆอย่างเช่นวางแนวรั้วลวดหนามและตู้คอนเทนเนอร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาบอกว่าการกระทำเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเรือนผู้พลัดถิ่นฐาน โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก ทารก คนชรา ผู้ป่วยและผู้พิการ พร้อมอ้างว่าข้อจำกัดต่างๆยังส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงการศึกษา การดูแลสุขภาพ การมีที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอ และเสรีภาพในการเดินทาง
ถ้อยแถลงยังกล่าวหากองกำลังไทยเพิ่มเติม ว่าขโมยทรัพย์สินและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ ในความพยายามสถาปนาสิ่งที่พวกเขาเรียกกว่าอัตลักษณ์ใหม่ในดินแดนอธิปไตยกัมพูชา นอกจากนี้แล้วยังกล่าวหาว่าระหว่างการสู้รบในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2025 กองกำลังไทยใช้กระสุนคลัสเตอร์ ควันพิษและเครื่องบินรบ ในนั้นรวมถึงเอฟ-16, กริพเพน และ T-50 ในปฏิบัติการโจมตีที่ก่อความเสียหายแก่บ้านเรือนพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐาน
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2025 สถานทูตญี่ปุ่นประจำกรุงพนมเปญ เผยแพร่ถ้อยแถลงสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงหยุดยิงที่เห็นพ้องต้องกันระหว่างกัมพูชาและไทย ในวันเดียวกัน ญี่ปุ่นแสดงความหวังว่าทั้ง 2 ฝ่ายจะปฏิบัติตามข้อตกลงโดยสมบูรณ์
สถานทูตแห่งนี้ระบุต่อว่ารัฐบาลญี่ปุ่นมีความตั้งใจเดินหน้าความพยายามทางการทูต เพื่อช่วยลดความตึงเครียดและส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ภายใต้ความร่วมมือกับสหรัฐฯและบรรดาชาติสมาชิกอาเซียน
(ที่มา:แคมโบเดียเดลี)