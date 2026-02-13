หวิดเป็นเรื่องใหญ่!เรือกองทัพสหรัฐฯชนกันเอง ระหว่างภารกิจต้านยาเสพติดในแคริบเบียน

ทหารเรือสหรัฐฯได้รับบาดเจ็บ 2 รายเมื่อวันพุธ(11ก.พ.) หลังเรือพิฆาตลำหนึ่งของกองทัพเรืออเมริกา และเรือสนับสนุน เกิดชนกันในแคริบเบียน น่านน้ำที่สหรัฐฯกำลังปฏิบัติการต่อต้านการลักลอบขนยาเสพติดในภูมิภาค
โฆษกกองบัญชาการใต้แห่งกองทัพสหรัฐฯ ระบุในถ้อยแถลงที่ส่งถึงสำนักข่าวฟ็อกซ์นิวส์ในวันพฤหัสบดี(12ก.พ.) ว่า "เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ เรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีชั้นอาร์เลห์ เบิร์ก ยูเอสเอส ทรักซ์ทุน และเรือสนับสนุนการรบเร็วชั้นซัพพลาย USNS Supply ชดกันระหว่างภารกิจเติมเสบียงกลางทะเล"
ถ้อยแถลงระบุว่ามีบุคลากรได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 ราย และอาการทรงตัวแล้ว พร้อมบอกว่าเรือทั้ง 2 ลำ สามารถล่องต่อไปได้อย่างปลอดภัย ขณะที่โฆษกเสริมว่าสาเหตุของการชนกันยังอยู่ระหว่างการสืบสวน
วอลล์สตรีท เจอร์นัล เป็นสำนักข่าวแห่งแรกที่รายงานเหตุชนกันกลางทะเลครั้งนี้ พร้อมระบุว่ามันเกิดขึ้นขณะกำลังปฏิบัติการเติมเชื้อเพลิงระหว่างเรือ
เรือทั้ง 2 ลำ ได้รับมอบหมายให้เข้าเสริมกำลังในแคริบเบียน บริเวณที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ออกคำสั่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ให้ต่อสู้จัดการกับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดในภูมิภาค
ลักษณะของปฏิบัติการเติมเสบียงกลางทะเล เกี่ยวข้องกับการโอนถ่ายเสบียงและเชื้อเพลิงระหว่างเรือ 2 ลำที่แล่นข้างๆคู่ขนานกันไป
หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล ระบุว่าแม้กองทัพเรือจะเป็นเจ้าของเรือต่างๆอย่างเช่นเรือ USNS Supply แต่ปกติแล้วปฏิบัติการเติมเชื้อเพลิงมักดำเนินการโดยลูกเรือที่เป็นพลเรือน
(ที่มา:ฟ็อกซ์นิวส์)