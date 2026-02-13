เซเลนสกีมีช็อค!รัสเซียเล็งสานสัมพันธ์ทางศก.กับสหรัฐฯ กลับมาใช้ดอลลาร์ในการค้าทวิภาคี

รัสเซียวางกรอบความเป็นไปได้ในขอบเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลทรัมป์ ในนั้นรวมถึงความเป็นไปได้ในการกลับมาใช้สกุลเงินดอลลาร์ในการค้าขายทวิภาคี ตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก อ้างถึงบันทึกภายในฉบับหนึ่งของวังเครมลิน
บลูมเบิร์กรายงานว่าเอกสารระดับสูงฉบับดังกล่าว ซึ่งลงวันที่ในปีนี้ ได้วางขอบเขตต่างๆ 7 ขอบเขต ที่รัสเซียและสหรัฐฯมีเป้าหมายทางเศรษฐกิจร่วมกัน หลังได้ข้อตกลงใดๆยุติสงครามในยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายงานระบุว่าในขอบเขตต่างๆเหล่านั้น รวมไปถึงความร่วมมือในการส่งเสริมเชื้อเพลิงฟอสซิลเหนือพลังงานหมุนเวียน เช่นเดียวกับความร่วมมือทางธุรกิจในก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมนอกชายฝั่งและแร่ธาตุทางยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่จะก่อประโยชน์แก่บรรดาบริษัทอเมริกา
รอยเตอร์ยังไม่ยืนยันรายงานข่าวของบลูมเบิร์ก
ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกมาในขณะที่สหรัฐฯกำลังร่างแผนสำหรับความเป็นไปได้ในการปลดมาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดเล่นงานรัสเซีย และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังหาทางฟื้นฟูความสัมพันธ์กับมอสโก รวมไปถึงยุติสงครรามในยูเครน
อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนมกราคม เจ้าหน้าที่สหรัฐฯรายหนึ่งเผยว่า ทรัมป์ จะปล่อยให้ร่างกฎหมายคว่ำบาตรที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้ง 2 พรรคการเมืองของอเมริกา ซึ่งเล็งเป้าเล่นงานประเทศต่างๆที่ทำธุรกิจกับรัสเซีย เดินหน้าในสภาคองเกรส
(ที่มา:รอยเตอร์)